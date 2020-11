Der FCSG vor der GV: Die Coronafalle schlägt zu Der FC St.Gallen vermeldet zwei neue Covid-19-Fälle. Das Spiel gegen Lausanne soll aber stattfinden. Die Generalversammlung sowieso. Christian Brägger 20.11.2020, 05.00 Uhr

Der Blick auf den professionellen Teamsport in der Schweiz suggeriert: Das Coronavirus schlägt überall zu, besonders im Eishockey und Fussball. Schutzkonzepte hin oder her. Lange bildete der FC St. Gallen eine löbliche Ausnahme und hielt gegen diesen Trend. Mit Ausnahme des damals rekonvaleszenten Boris Babic, der sich in Serbien ansteckte, hatte er keine Coronafälle in den eigenen Reihen zu beklagen. Der FC St. Gallen galt als Musterschüler.

Vor zwei Wochen ging es mit den Fällen los

Doch vor knapp zwei Wochen suchte das Virus Florian Kamberi heim sowie kurz darauf Jérémy Guillemenot, der sich, so inzwischen die Vermutung, eher im Klub denn im U21-Nationalteam angesteckt haben könnte. Am Donnerstag kurz nach dem Mittagessen trudelte dann diese Mitteilung in den elektronischen Briefkasten:

«Unsere Spieler Lukas Görtler und Alessandro Kräuchi sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.»

Die beiden hatten sich nach Auftauchen von Symptomen testen und sofort von der Mannschaft isolieren lassen; wann dies geschah, darüber will der Klub keine Auskunft geben. Das Duo, das im Spiel gemeinsam die rechte Seite bearbeitet, hatte vor acht Tagen schon das 4:4 im Test gegen Wil verpasst – aus welchen Gründen auch immer.

Der FC St. Gallen hat zuletzt öfters testen lassen, zuletzt am Montag, auch wenn dies die Swiss Football League zwar nicht fordert, aber vorgeschlagen hat zur Vorbeugung von Spielverschiebungen, die sich mit Fortdauer der noch jungen Saison häuften. Wer mehr testet, hat automatisch mehr positive Covid-19-Fälle, diese längst gemachte Annahme erweist sich besonders im Sport als richtig.

Dem Spiel stehe nichts im Weg, sagt Präsident Hüppi

Weil der FC St.Gallen das Schutzkonzept eingehalten hat, darf das Team nach Rücksprache mit dem St.Galler Kantonsarzt unter Einhaltung aller notwendigen Massnahmen weitertrainieren. Laut Präsident Matthias Hüppi steht der Partie vom Sonntag gegen Lausanne nichts im Weg. Zumal der Kantonsarzt die Situation eines Coronapositiven immer individuell beurteilt und analysiert.

Seitens des kantonalen Gesundheitsdepartements heisst es, dass die positiv getesteten Spieler in Isolation seien.

«Aufgrund des bestehenden Schutzkonzeptes war eine Quarantäne der Mannschaft nicht angezeigt.»

Dabei gab es schon andere Fälle. Ein positiv getesteter Akteur des FC Winterthur verursachte Quarantänemassnahmen für sechs weitere Spieler. Die Partie wurde auf Antrag des Klubs verschoben. In Wil wurden vor zwei Wochen drei Profis positiv getestet, was zur Quarantäne fünf weiterer Spieler und einer Spielverschiebung führte.

In jedem Fall durchführen werden die Ostschweizer am Freitagabend die Generalversammlung der FC St.Gallen AG – wegen Corona ohne Publikum und mit im Vorfeld getätigten brieflichen respektive digitalen Abstimmungen. Beispielsweise gilt es, in einer symbolischen Wahl Benedikt Würth als neuen Verwaltungsrat gutzuheissen. Im Anschluss wird das Ganze, inklusive Zahlen, im TV in der «Espenrunde» besprochen.