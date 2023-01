FCSG: Weshalb es Zeit ist, diese speziellen Jahre zu krönen

Vor der zweiten Meisterschaftshälfte Weshalb es Zeit ist, dass der FCSG diesen aussergewöhnlichen Jahren auch sportlich die Krone aufsetzt Unter der seit fünf Jahren zusammenarbeitenden Leitung hat der FC St.Gallen mehr erreicht als erwartet: Begeisterung, bedingungsloser Rückhalt, sportliche und finanzielle Stabilität. Die St.Galler haben sich zu einem Vorzeigeklub entwickelt und ziehen die Massen an. Es wäre jetzt eine gute Gelegenheit, diesen aussergewöhnlichen Jahren auch sportlich die Krone aufzusetzen. Patricia Loher Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

St.Gallens Leonidas Stergiou, Basil Stillhart, Torschütze Lukas Görtler, Randy Schneider und Matej Maglica bejubeln im Sommer den Heimsieg gegen Luzern. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Langjährige Beobachterinnen und Beobachter des FC St.Gallen wissen: Es sind aussergewöhnliche Jahre für den Klub.

Nicht, dass die Ostschweizer unter Trainer Peter Zeidler nie in Abstiegsgefahr geraten wären. Aber am Ende retteten sie sich meist souverän.

Vielmehr zählt, dass sie einmal nahe dran waren an der Europa League, sie sich in der darauffolgenden Saison dem späteren Meister Young Boys lange hartnäckig entgegenstellten und zweimal den Cupfinal erreichten.

Länger graue Maus als schillernder Falter

Wenn ein Klub, der in seiner 144-jährigen Vereinsgeschichte länger eine graue Maus denn ein schillernder Falter war, solche speziellen Zeiten erlebt, sollte er sie krönen.

Das muss in St.Gallen nicht unbedingt gleichbedeutend sein mit dem Meistertitel. Um die beste Mannschaft der Schweiz werden zu können, müsste in Anbetracht der finanzstarken Konkurrenz aus Bern schon alles zusammenpassen und dürfte eine Resultatkrise wie im vergangenen Herbst nicht vorkommen.

Aber der Cupsieg müsste drinliegen. Oder mindestens die Qualifikation für den Europacup, allenfalls verbunden mit der einen oder anderen Auslandsreise, um erstmals seit der Europa-League-Gruppenphase vor zehn Jahren international wieder richtig in Erscheinung zu treten.

Gut für Rang zwei oder drei – wenn alle fit sind

St.Gallen hat sich kurz vor der Winterpause mit den Erfolgen gegen die Grasshoppers und in Sitten aus einer ungemütlichen Lage befreit. Sieben Partien in Folge waren die Ostschweizer zuvor sieglos geblieben, schlecht gespielt aber hatten sie nur zweimal – zu Hause gegen Sion und auswärts gegen Winterthur.

Die St.Galler verfügen über eine Mannschaft, die gut ist für Rang zwei oder drei – wenn sie denn weniger Tore kassiert und alle fit sind.

Trainer Zeidler ist seit September und der schweren Verletzung von Fabian Schubert nicht ohne Sorgen. Julian von Moos fiel ebenfalls immer wieder aus, was St.Gallen phasenweise nur schwer verkraftete. Nun fehlt der 21-jährige Thurgauer wohl auch zum Auftakt in die zweite Meisterschaftsphase und muss Zeidler ebenfalls auf Emmanuel Latte Lath verzichten. St.Gallens Coach fehlen damit gleich zwei weitere Stürmer, die in einem Spiel den Unterschied ausmachen können.

Emmanuel Latte Lath während des Testspiels im Trainingslager in Spanien gegen Paderborn. Der Ivorer fällt einige Wochen aus. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Das Risiko mit Latte Lath

Die beiden Fälle sind nicht vergleichbar. Während sich von Moos in den vergangenen Monaten wohl ein bisschen zu viel zugemutet hat, war der Leihtransfer von Latte Lath mit dem Risiko verbunden, dass körperliche Beschwerden auftreten können.

Der 24-jährige Ivorer, mit sechs Toren dritterfolgreichster Stürmer der Super League und eine ihrer Attraktionen, war in der vergangenen Saison beim Serie-B-Klub SPAL Ferrara lange verletzt. Die Adduktoren machten ihm schon damals zu schaffen.

Latte Lath, ein Spieler, der wie von Moos weder sich noch den Gegner schont, kam für St.Gallen in der Vorrunde zwar immer zum Einsatz, aber die Spielzeiten mussten genau geplant sein. Nun zwingt der Körper den Spieler, der Atalanta Bergamo gehört, zu einer Pause.

Auf dem Transfermarkt muss noch etwas gehen

Chadrac Akolo und Jérémy Guillemenot haben eine gute Vorbereitung absolviert. Sie könnten in die Bresche springen, während Alessio Besio nach Knieproblemen noch einen Rückstand aufweist.

Der FC St. Gallen bewegt sich auf dünnem Eis: Einen weiteren Ausfall im Angriff können sich die Ostschweizer nicht leisten, zumal die Teams hinter den Young Boys in der Tabelle nahe beieinanderliegen: Das drittklassierte St. Gallen und das achtplatzierte Sion trennen bloss vier Punkte. Sportchef Alain Sutter und Trainer Zeidler haben bereits angekündigt, den Markt zu sondieren.

Auch die unaufgeregte Transferpolitik des Klubs hat das Vertrauen der Fans in die Vereinsleitung gestärkt. Nachdem das Kader vor einem Jahr kräftig durcheinandergewirbelt worden war, weil sich St.Gallen im Abstiegskampf befand, reagierten die Verantwortlichen vor dieser Saison punktuell.

Zudem haben sie erneut einem jungen, einheimischen Spieler wie Christian Witzig die Chance gegeben, in der höchsten Liga Fuss zu fassen. Albert Vallci wurde im Sommer wohl auch deshalb geholt, um für einen baldigen Abgang des jungen Innenverteidigers Leonidas Stergiou gerüstet zu sein; mit Stergiou gilt es, noch Geld zu verdienen, sein Vertrag läuft 2024 aus.

Bald ein Schweizer Nationalspieler? Isaac Schmidt (rechts). Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Vertragsverlängerungen als Signal

St.Gallen ist es gelungen, mit Entdeckungen wie WM-Goalie Lawrence Ati Zigi oder Isaac Schmidt, einem allenfalls baldigen Schweizer Nationalspieler, die Verträge zu verlängern.

Dies beweist, dass der Klub unterdessen auch über die finanzielle Potenz verfügt, aufstrebende Spieler länger zu halten. Dies hat St.Gallen vor allem auch dem Publikum zu verdanken, das zahlreich erscheint, sich während der Coronapandemie solidarisch zeigte und fleissig Aktien gezeichnet hat.

Der FC St.Gallen spielt den spektakulärsten Fussball der Schweiz, immer nach vorne, immer wild, immer unberechenbar. Unter diesen Umständen akzeptieren die Fans auch Niederlagen ohne Proteste. Selbst unter den Enttäuschungen in den beiden Cupfinals litt die Beziehung zum Publikum nicht.

Aktuell ist der Kybunpark zu 90 Prozent ausgelastet. In der Vorrunde dieser Meisterschaft besuchten durchschnittlich 17'519 Fans St.Gallens Heimspiele, die zu gesellschaftlichen Ereignissen geworden sind, welche nicht verpasst werden dürfen.

Es wäre jetzt eine gute Gelegenheit, diesen aussergewöhnlichen Jahren auch sportlich die Krone aufzusetzen.

