Nach sieben Runden Von fehlenden Bessermachern, zu vielen Platzverweisen und mangelnder Effizienz: Der FCSG vor dem schweren Gang zu den Young Boys Der FC St.Gallen steckt in Schwierigkeiten. Und muss am Samstag ersatzgeschwächt ausgerechnet bei den Young Boys antreten. Wir zeigen auf, was den Ostschweizern fehlt und wo sich immer wieder Baustellen auftun. Christian Brägger und Patricia Loher Jetzt kommentieren 25.09.2021, 05.00 Uhr

St.Gallens Nicolas Lüchinger vergibt gegen Basel eine gute Ausgleichschance. Bild: Christian Merz/Keystone

Es geht für den FC St.Gallen gleich happig weiter. Eine Verschnaufpause liegt jedenfalls nach dem 0:2 gegen Basel und vor dem Auswärtsspiel gegen die Young Boys nicht drin.

Dabei würde sie dem einen oder anderen Akteur womöglich guttun, zumal die jüngsten Niederlagen in der Liga gegen Servette und Basel zeigten: Da ist aktuell kein Spieler, der die Mannschaft trägt, an dem sie sich orientieren und aufrichten kann.

Man könnte es auch so formulieren: Es fehlt die «coole Socke».

Einer wie er war für St.Gallen ein Glücksfall: Ermedin Demirovic (oben), mit Cedric Itten. Eddy Risch/Keystone

Als vor zwei Jahren Ermedin Demirovic leihweise kam, nahmen die St.Galler ihn eher aus Verlegenheit denn aus Überzeugung zu sich. Nur: Demirovic war jener Akteur, der auf die Mitspieler eine Sogwirkung hatte mit seiner Attitüde und Erscheinung.

Klub wie Fans bewerteten den Stürmer und sein Wesen an der Schwelle zur Arroganz so positiv, weil er lieferte. In St.Gallen wollte Demirovic einen Lamborghini fahren und spielte auch so, er sah den Verein ganz klar als Chance und Sprungbrett. Er wollte Bundesligaprofi und Nationalspieler Bosniens werden – heute ist er beides.

In seinem Windschatten wurden viele besser, Boris Babic zum Beispiel, vor allem Cedric Itten profitierte extrem. Mitspieler aus jener Zeit bestätigen diese Beobachtung: Demirovic war der Bessermacher, die Schlüsselfigur zum Vizemeistertitel.

St.Gallens Captain Lukas Görtler (rechts) zieht an Basels Wouter Burger vorbei. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Aktuell fehlt dieser Faktor, Lukas Görtler traut man diesen zu. Doch der Deutsche ist mehr mit sich und seinem Formstand beschäftigt, zudem als Captain und Sprachrohr des Trainers gefordert. Der Rucksack scheint, derart prall gefüllt, zu schwer.

Ansonsten sind da einige wie Nicolas Lüchinger oder Betim Fazliji, an denen sich die Mitspieler zwar orientieren können, doch tragen und aufrichten können die beiden das Team ebenfalls nicht.

Der Auftritt gegen Basel mag zwar in Grundzügen gut gewesen sein, aber hatte das Publikum tatsächlich das Gefühl, der FC St.Gallen sei nun besser geworden? Es tun sich jedenfalls immer wieder Baustellen auf.

Sieben Super-League-Spieler haben in den ersten sieben Runden dieser Saison einen Platzverweis kassiert. Allein drei rote Karten gehen auf das Konto des FC St.Gallen: Gegen Luzern wurde Thody Élie Youan nach einer Schwalbe schon in der 26. Minute mit der gelb-roten Karte des Feldes verwiesen.

St.Gallen schaffte es in der Folge nicht, das 2:0 über die Zeit zu bringen, die Partie endete 2:2.

Was gegen Servette passierte, ist hinlänglich bekannt. Die rote Karte schon nach drei Minuten gegen Jérémy Guillemenot und wenig später ein Gegentor: Danach stand St.Gallen auf verlorenem Posten und unterlag mit 1:5.

Die zweite gelbe Karte gegen Fazliji am Mittwoch im Spiel gegen Basel war hart, wohl nicht jeder Schiedsrichter hätte sie gezückt. In Unterzahl war es ein Ding der Unmöglichkeit, das 0:1 noch zu korrigieren, die Ostschweizer verloren 0:2.

Obwohl jeder Platzverweis eine eigene Geschichte hat: Drei rote Karten in sieben Spielen sind schlicht zu viel und für eine Mannschaft wie St.Gallen nicht verkraftbar.

Betim Fazliji muss das Spielfeld zehn Minuten vor Schluss nach einer gelb-roten Karte verlassen. Bild: Christian Merz/Keystone

An Fazlijis zweiter gelben Karte kann man aber auch festmachen, dass den St.Gallern bis anhin das Schiedsrichter- und Wettkampf-Glück nicht hold ist. Gegen Basel hätte Sandro Schärer nach einem Stossen gegen Alessio Besio auf Penalty entscheiden müssen, in der ersten Hälfte hatten die St.Galler durch Fabian Schubert einen Pfostenschuss zu verzeichnen.

Nur hat es eben wenig mit Glück und Pech zu tun, wenn immer wieder späte Gegentore kassiert werden oder Goalgetter wie Arthur Cabral so einfach zu Chancen und Toren kommen. St.Gallen muss abgeklärter werden, lernen, kühlen Kopf zu bewahren. Auch mangelt es an der Effizienz. Wann platzt der Knoten?

Vielleicht springen nun ja einige in die Bresche, die man nicht auf dem Radar hat. Ousmane Diaktité fällt aus, die gesperrten Görtler und Fazliji ebenfalls. Die Frage ist, wer in Bern sofort helfen kann.

Basil Stillhart Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Basil Stillhart gewiss, auch wenn er bald einmal die Rolle des Notnagels satthaben könnte. Isaac Schmidt hat gegen Basel angedeutet, parat zu sein. Leonhard Münst gilt als Talent, von einem Leihspieler ohne Kaufoption muss erwartet werden, der Mannschaft sofort helfen zu können.

Und was ist mit Euclides Cabral, Boubacar Traorè? Und was mit Salifou Diarrassouba – oder ist er körperlich zu schwach für diese Liga? Möglichkeiten hat Trainer Peter Zeidler genug, die drängendere Frage jedoch ist, wie es um die Qualität jener Spieler steht, die sonst eine kleine Rolle haben.

Nun muss St.Gallen unter all diesen Vorzeichen also ausgerechnet nach Bern, zum Meister. Und zum derzeit wohl formstärksten Team, das spätestens seit dem 2:1 gegen Manchester United auf Wolke sieben schwebt.

Und weil nun die Champions League Möglichkeiten bietet nach diesem Auftaktsieg, wird Trainer David Wagner gegen St.Gallen weiter rotieren, um dann unter der Woche gegen Atalanta vielleicht den nächsten Coup zu landen.

Die Spieler der Young Boys jubeln nach dem Coup gegen Manchester United.

Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Da ist es nur eine Randnotiz, dass die Ostschweizer seit Instandstellung des Stade de Suisse (nun wieder Wankdorf) nie mehr gewonnen haben in der Hauptstadt: Also seit Sommer 2005 nicht mehr. Und so wird genau diese Begegnung noch nicht herhalten müssen, um grössere Bögen über den FC St.Gallen zu spannen.

Aber allzu oft kann er sich nicht mehr hinter den Umständen verstecken, die zu Punktverlusten führen. Weil die Resultate nicht nur auf die Spieler, sondern vor allem auf Zeidler und den Kaderplaner Alain Sutter zurückfallen. In der Jahrestabelle der Super League ist man mit 30 Zählern aus 30 Spielen ganz hinten.

Vielleicht ist es ja ganz gut so: In Bern erwartet niemand etwas, deshalb ist es eigentlich ein leichtes Spiel – die schwierigen folgen danach.

Zeidler: «Einfach drauf los»

Nach sechs Meisterschaftsspielen ohne Sieg reist St.Gallen am Samstag mit wenig Kredit zu den Young Boys. Zumal das Team wegen der Sperren von Captain Lukas Görtler und Betim Fazliji sowie des verletzungsbedingten Ausfalls von Ousmane Diakité ersatzgeschwächt antreten muss. Trainer Peter Zeidler sagt: «Wir spielen einfach drauf los.» Der Vorsprung auf den letzten Platz beträgt nur noch drei Zähler. «Es ist gefährlich, immer zu sagen: Wir spielen ja gut. Nein, uns fehlen ganz klar die Punkte», sagt Zeidler. (pl)

Mögliche FCSG-Formation

Zigi; Lüchinger, Stergiou, Stillhart, Kempter; Münst; Schmidt, Ruiz, Youan; Schubert, Besio.