Der FCSG ist nach perfektem Saisonstart ein Leader mit Luft nach oben – Trainer Peter Zeidler: «Wir können noch besser spielen» – Wechselt Quintillà zu Paderborn? Der FC St.Gallen gewinnt auch das dritte Spiel der Saison ohne zu glänzen mit 1:0. Die Meisterschaft geht nun in die Länderspielpause. Der Unterbruch kommt Trainer Peter Zeidler nicht ungelegen. Die nächste Partie bestreitet St.Gallen in zwei Wochen in Luzern. Patricia Loher 05.10.2020, 05.00 Uhr

Ausgerechnet der ehemalige Servette-Spieler Kwadwo Duah (links) köpfelt den FC St.Gallen in der 24. Minute in Front. Bild: Benjamin Manser

Es sind untypische Ergebnisse für eine Mannschaft von Trainer Peter Zeidler: 1:0, 1:0, 1:0. Der FC St.Gallen, der vergangene Saison immer wieder voll attackierte, dann und wann aber auch ein, zwei Tore zu viel kassierte, steht nach drei Partien als einziges Team der Liga noch ohne Gegentreffer da.

Zufall sei das nicht, sagte der Coach nach dem ersten Spiel seit sieben Monaten vor fast 10'000 Zuschauern. «Das spricht für unsere Defensivmentalität.» Aber natürlich hat auch er erkannt, dass seinem Team gegen Servette das Glück zur Seite stand.

St.Gallens Trainer Peter Zeidler. Andy Müller/Freshfocus

Der Tanz auf dem Vulkan

Vor allem in der ersten Halbzeit liess St.Gallen zu viele Chancen zu, Servette stellte die bessere Mannschaft. In der 19. und 34. Minute traf Miroslav Stevanovic zuerst den Pfosten und dann die Latte. Es war für die Ostschweizer lange ein Tanz auf dem Vulkan gegen die spielstarken Genfer. Der Trainer sagte:

«Die Automatismen, um Torchancen zu verhindern, sind noch nicht so synchronisiert wie wir uns das vorstellen.»

Lawrence Ati Zigi: Note 5. Er ist St. Gallens Lebensversicherung. Mit drei sehr starken Interventionen.

Leonidas Stergiou: Note 5. Es macht einfach Spass, ihm zuzusehen. Ballbehandlung, Pässe, Schnelligkeit – ihn im Team zu haben, ist ein grosser Pluspunkt.

Basil Stillhart: Note 4,5. St. Gallen hat einen neuen Dauerläufer, laut Trainer Zeidler absolvierte Stillhart gestern zwölf Kilometer. Die Pässe sind aber zu oft noch ungenau.

Florian Kamberi: Note 4. Er kommt für Duah. Mit ein, zwei guten Aktionen. Noch fehlt die Zielstrebigkeit.

Jordi Quintillà: Note 5. Sein millimetergenauer Freistoss führt zum Siegestor. Im Vergleich mit dem Vaduz-Spiel wieder mit mehr Einfluss.

Jérémy Guillemenot: Note 5. Der Genfer hat zweimal Pech. Zuerst trifft er den Pfosten, später die Latte. Enorm mannschaftsdienlich.

Victor Ruiz: Note 4. Er hilft auch in der Verteidigung mit, als Servette nach der Pause Druck aufbaut. Offensiv dürfte noch mehr kommen.

André Ribeiro: Note -. Er kommt für Guillemenot. Der Einsatz ist zu kurz für eine Note.

Lukas Görtler: Note 4,5. Er geht wie immer voran. Allerdings gelingt ihm an diesem Nachmittag nicht alles.

Miro Muheim: Note 5. Steigert sich nach der Pause. Stark im Zweikampf und mit viel Vorwärtsdrang.

Betim Fazliji: Note 5,5. Starke Leistung, der Rebsteiner antizipiert gut und löst das Spiel oft vielversprechend aus.

Kwadwo Duah: Note 5,5. Der Neuzugang erzielt mit einem schönen Kopfball das erste Tor für den FC St. Gallen.

Tim Staubli: Note 4,5. Der Werdenberger ersetzt Ruiz und fängt den einen oder anderen gefährlichen Ball ab.

Alessandro Kräuchi: Note 4. Er wirkt nervöser als zuletzt und lässt zu viel zu. Er wird in der 75. Minute ausgewechselt.

Vincent Rüfli: Note 4,5. Der Genfer agiert nach seiner Einwechslung sehr abgeklärt.



Nach allen drei Erfolgen in dieser noch jungen Saison gab es das eine oder andere zu bemängeln bei den Ostschweizern. Der FC St.Gallen ist Leader, hat allerdings noch viel Luft nach oben. «Wir können noch besser spielen», so der Trainer. Für die Konkurrenz muss das wie eine Kampfansage tönen.

Angebot für Jordi Quintillà Laut «transfermarkt.ch» hat der 2.-Bundesligaklub Paderborn dem FC St.Gallen für Jordi Quintillà ein Angebot unterbreitet. Der Spanier sei sich mit den Deutschen über einen Wechsel einig, heisst es weiter. Der FC St.Gallen ist offenbar aber nicht bereit, seinen Captain abzugeben. «Es wird keine Abgänge mehr geben», sagte Trainer Peter Zeidler gestern. Allerdings schreibt das Portal auch, dass Quintillà dem FC St.Gallen bereits klargemacht habe, den 2021 auslaufenden Kontrakt nicht verlängern und den nächsten Schritt machen zu wollen. (pl)

Auch Guillemenot im Pech

Am Sonntag fand der Vizemeister jedenfalls während 45 Minuten nicht zu seinem Spiel, obwohl auch Jérémy Guillemenot einmal den Pfosten und einmal die Latte traf. Vielleicht hätte ein frühes Tor den St.Gallern Sicherheit gegeben. Beim Stand von 0:0 aber fehlte den Angriffen das Tempo, den Zuspielen die Präzision.

St.Gallens Jérémy Guillemenot traf gegen Servette zweimal die Torumrandung.

Benjamin Manser

Servette wurde nach schnellen Gegenstössen immer wieder gefährlich. Natürlich, die Abgänge beim FC St.Gallen nach der vergangenen Saison wiegen schwer, es braucht seine Zeit, bis sich das Team findet.

Gegen die Genfer war wie schon gegen Sion und Vaduz offensichtlich, dass die Abstimmungen noch nicht passen, die Laufwege wieder neu einstudiert werden müssen und es noch an Kompaktheit mangelt.

Zudem sucht Zeidler offensichtlich weiter die beste Zusammensetzung in der Offensive. Spielten noch in Vaduz Elie Youan und Florian Kamberi von Beginn weg, waren es am Sonntag Kwadwo Duah und Guillemenot. Neuzugang Basil Stillhart agierte hinter den Spitzen, wo noch in Liechtenstein Guillemenot aufgelaufen war.

Nur ist es eben auch keine Selbstverständlichkeit, dass St.Gallen nach den Abgängen so gut in diese Saison gestartet ist.

Trotz aller Probleme gelang es den Ostschweizern am Sonntag, in Führung zu gehen. Und weil sich das Team im Moment eben schwer tut, im Sechzehnmeterraum dauerhaft Präsenz zu markieren, nutzte es einen gefährlichen Freistoss von Jordi Quintillà, um das 1:0 zu erzielen. Neuzugang Duah reagierte am schnellsten und erzielte per Kopf sein erstes Tor für den FC St.Gallen.

Steigerung nach der Pause

In der zweiten Hälfte steigerten sich die Ostschweizer. Phasenweise gelang es ihnen, ihr Pressing aufzuziehen und die Zuschauer mitzureissen. Noch zur Pause hätten seine Spieler die Köpfe hängen gelassen, sagte Zeidler nach der Partie:

«Ich fragte: Warum seid ihr so traurig?»

Die Ansprüche an sich selber seien unterdessen hoch, die Spieler seien enttäuscht gewesen, dass es nicht wie gewünscht «geflutscht» habe. Die zweiten 45 Minuten waren dann aber ein guter Schritt für die Mannschaft, obwohl sie ihr ansprechendes und wieder sehr schnelles Angriffsspiel dann doch nicht durchziehen konnte. Vieles war gegen die aufsässigen und gut verteidigenden Genfer harte Arbeit. Zeidler sagte:

«Natürlich können wir mit unserem Spiel nicht zufrieden sein. Aber fast wichtiger als das Ergebnis war, dass die Zuschauer heute wieder dabei sein konnten und alles gut gegangen ist.»

Zum ersten Mal seit sieben Monaten sind im Kybunpark wieder fast 10'000 Zuschauer zugegen.

Benjamin Manser

Trotzdem ist der Deutsche froh über die Länderspielpause, während der er mit seinem Team an den Mängeln arbeiten will. Allerdings fehlen ihm die U21-Nationalspieler Leonidas Stergiou, Miro Muheim, Guillemenot und Fazliji, sowie Goalie Lawrence Ati Zigi, der mit Ghana in der Türkei ein Länderspiel gegen Äquatorialguinea bestreitet.

Am nächsten Donnerstag absolviert St.Gallen ein Testspiel gegen Dornbirn aus der zweithöchsten Liga Österreichs.