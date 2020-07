Der FC St.Gallen vor vermeintlich leichter Aufgabe in Neuenburg – ein bisschen statistischer Aberglaube muss sein Zum Abschluss des dritten Saisonviertels gastiert der FC St.Gallen beim Abstiegskandidaten Xamax. Die Ausgangslage ist klar. Eigentlich. Christian Brägger 01.07.2020, 05.00 Uhr

Der Spanier Victor Ruiz (rechts), im vergangenen August beim 1:1 auswärts gegen Xamax Torschütze, ist am Mittwoch nach seiner Sperre wieder einsatzberechtigt. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone (Neuenburg, 4. August 2019)

Die Zeit scheint zu fliegen. Bereits befindet sich der FC St.Gallen nach der Zwangspause mitten in der zweiten englischen Woche, in der er am Mittwoch in Neuenburg auf Xamax trifft. Noch ist nicht abschätzbar, wie die junge Mannschaft von Trainer Peter Zeidler die intensive Belastung wegstecken kann.

Doch grundsätzlich ist sie mit sechs Punkten aus drei Spielen gut aus den Startlöchern gekommen und damit gleich wie die beiden direkten Konkurrenten um den Meistertitel; ohne die gestrige Partie der Young Boys bei Servette mitzurechnen ist es an der Tabellenspitze bislang bis auf das Torverhältnis beim Status quo geblieben. Da könnte man vielleicht vorschnell meinen, der Aufritt im Stadion Maladière werde ein Leichtes – der Griff zum Brennglas hilft.

... der Ausfall

Captain Silvan Hefti. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Die schlechte Nachricht gleich zu Beginn: Nebst den üblichen Ausfällen (Costanzo, Babic, Ajeti, Lüchinger, Gonzalez) müssen die Ostschweizer gegen den Zweitletzten der Liga wohl auch ohne Silvan Hefti auskommen. Der Aussenverteidiger, der bislang eine überragende Saison spielt, verspürt laut Zeidler eine Verhärtung in den Adduktoren, die eine frühe Auswechslung gegen Thun nötig machte. Wäre heute das letzte Saisonspiel, würde der Coach seinen Captain wahrscheinlich trotzdem bringen – das Risiko bei nochmals neun Runden scheint aber zu gross. Als Ersatz kommen Vincent Rüfli, Alessandro Kräuchi oder sogar Fabio Solimando in Frage. Immerhin soll Yannis Letard einsatzfähig sein, davon ging Zeidler zumindest bis gestern Abend aus.

... die Vorbereitung

In sechs Begegnungen gegen Xamax hat Zeidler noch nie verloren mit dem FC St.Gallen, auswärts auf dem Kunstrasen gab es zwei Siege und ein Unentschieden. Jedes Mal übernachtete seine Mannschaft dabei in Wurfdistanz zum Neuenburgersee. Auch wenn Zeidler generell dem Aberglauben keinen Raum schenken mag, bezog St.Gallen nach dem gestrigen Abschlusstraining auf Plastikunterlage in der Heimat und der Fahrt in die Westschweiz erneut ebendieses Glückshotel.

... die Form

Jérémy Guillemenot Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Auf Cedric Itten, Jordi Quintillà, Hefti und Lukas Görtler war – bis auf das 0:4 gegen Zürich – Verlass. Gut drauf sind ebenfalls Leonidas Stergiou und Glücksbringer Betim Fazliji; neben ihm wirkt Ermedin Demirovic fast schon glücklos, es fehlt das Erfolgserlebnis und womöglich hemmt auch die Unsicherheit, was die Zukunft bringt. Luft nach oben hat Victor Ruiz, immerhin ist er gegen Xamax nach der Gelbsperre ausgeruht. Weniger in Form sind Jérémy Guillemenot, André Ribeiro und Axel Bakayoko. Zeidler sagt:

«Es geht jetzt darum, in gutdosierten Trainings jene in Form zu bringen, die nicht regelmässig spielen.»

Ein paar Stammkräfte sind zudem angeschlagen, weshalb ihr Fokus – Stergiou oder Itten verrichteten ihre Arbeit bislang dreimal über 90 Minuten – in diesen Wochen fast ausschliesslich der Regeneration gilt.

... die zweite Garnitur

In den beiden siegreichen Vorbereitungsspielen war die nominell zweite Garnitur in aller Munde bei den St.Gallern. Weil sie gegen Aarau und gegen Schaffhausen mindestens dieselbe schnelle Fahrt behielt, die bereits die Stammformation aufgenommen hatte. Doch die Partien gegen Sion, Zürich und Thun haben gezeigt: Neuer Schwung oder überraschende Impulse fehlten nach den Pausen oder mit Fortdauer der zweiten Halbzeiten mehrheitlich. Im Wallis war das nicht nötig, zuletzt wären ein Schub respektive eine Stabilisierungshilfe jedoch Gold wert gewesen.

... die Statistiken

In der Super League suggerieren die vergangenen fünf Runden ein Näherrücken der Mannschaften, man glaubt es kaum: Bis auf den in dieser Zeit abgeschlagenen FC Sion liegen alle Teams innerhalb nur eines einzigen Punktes. Xamax pflegt einen laufintensiven Stil und ist klar schwächstes Heimteam, der FC St.Gallen um Längen die beste Auswärtsmannschaft der Liga, wobei die Ostschweizer unter Zeidler in 10 Auswärtsspielen auf Kunstrasen 14 Zähler holten.

... der ewige Nuzzolo

Diesen Sonntag wird Raphaël Nuzzolo 37 Jahre alt. 37 Jahre. Die ganze Liga zollt der Lebensversicherung der Xamaxiens Respekt, was Wunder bei heuer neun Toren und acht Vorlagen. Seit Jahren sehen und reden ihn alle stark und im Osten der Schweiz fragt man sich, weshalb der Vollblutstürmer nie für die A-Nationalmannschaft gespielt hat. Zeidler sagt, der Abstiegskampf sei eröffnet, Xamax habe nochmals gut aufgerüstet während des Lockdowns. Die Routiniers Johan Djourou und Xavier Kouassi müssen Stabilität bringen. Nuzzolo entlasten soll Diafra Sakho, den Zeidler dank der Vorliebe für Frankreich einst beim FC Metz eng verfolgt hat.

Raphaël Nuzzolo Bild: Urs Lindt/Freshfocus

... die Aufregung

Jüngst sagte Nuzzolo gegenüber der «Berner Zeitung»: «In St.Gallen wird sehr gut gearbeitet, keine Frage. Aber in zwei Jahren wird vielleicht kein einziger aus der heutigen Equipe mehr für den Verein spielen, weil alle ins Ausland gewechselt sind.» Es ist gut möglich, dass der Neuenburger Recht bekommen wird, und letztlich funktioniert das Geschäftsmodell des FC St.Gallen halt so. Da hilft es, wenn Zeidler für das Projekt weiterhin zur Verfügung stünde, jüngst soll er seine Wohnung in der Stadt gekündigt haben, was in gewissen Kreisen für Aufregung sorgte. Offenbar zieht er aber ins Appenzellerland und bei diesem Thema den Joker. So oder so ist der Spagat nicht einfach, nebenbei auch die neue Saison zu planen. Vielleicht taucht hierbei ja der Name Julian von Moos auf, derzeit Leihspieler bei Wil und unter Vertrag beim FC Basel.

... das Ziel

Wer in die multikulturelle Gruppe des FC St.Gallen hineinsieht, spürt: Rassismus hat hier nicht im Ansatz Platz. Präsident Matthias Hüppi hat stark reagiert nach dem Vorfall, der auch den eigenen Betrieb störte. In Neuenburg ist die Geschichte weit weg, ein hohes Tempo wollen die St.Galler gehen mit dem erklärten Ziel, drei Punkte mitzunehmen. Zeidler: «So selbstbewusst sind wir.» Wiederfinden wollen sie die Zu-Null-Mentalität, die seit der Wiederaufnahme verloren gegangen ist. Das wäre mehr als die halbe Miete.