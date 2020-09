Analyse Der FC St.Gallen vor dem Saisonstart: Team und Trainer müssen an sich glauben Trainer Peter Zeidler irritiert mit seinen Aussagen. Denn eigentlich müsste er mit seiner Mannschaft den vakanten Platz hinter YB anstreben. Und nicht schon zu Beginn der Saison im Verteidigungsmodus sein. Christian Brägger 19.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sportredaktor Christian Brägger. Hanspeter Schiess

Eine Szene in diesen Tagen im Tennisklubhaus in Rorschach. Acht Mittvierziger diskutieren lautstark, hitzig gar, wie gut der FC St.Gallen in dieser Saison sein wird. Ob es Trainer Peter Zeidler mit seiner veränderten Mannschaft erneut schafft, nach dem Vizemeistertitel eine derart starke Leistung hinzulegen. Der Schauplatz mitsamt den aufgeladenen Debatten, er könnte sich überall in der Ostschweiz befinden. Vielleicht sogar überall in der Schweiz, denn St.Gallen bewegte in der vergangenen Spielzeit in allen Landesteilen und hat die Sympathien auf sich gezogen. Es ist in der Super League eines der grossen Themen: Wozu St.Gallen in der neuen Spielzeit fähig ist. Zumal in einer Liga mit neun Rivalen, von denen jeder, sogar die Young Boys, zumindest in Reichweite liegen.

Der FC St.Gallen wird getragen von Emotionen, im Verein, aus dem Umfeld der Sponsoren, von den Fans. Das schafft Identität, Solidarität, gibt eine gefühlte Einheit, setzt auf dem Rasen Energien frei. Aber die intensiven Gefühle, sie können auch lähmen, besonders, wenn sie etwas Sektiererisches er- und enthalten – gerade weil der FC St.Gallen ein emotionaler Klub ist. Im Sinne von: Wer uns verlässt, enttäuscht uns, ist keiner mehr von uns.

Es macht den Anschein, als hätte Silvan Hefti dies am eigenen Leib erfahren müssen. Jetzt, wo er die «grünweisse Bewegung» in Richtung Bern verlassen hat, erhält der Verteidiger Posts, in denen man sein FCSG-Leibchen verbrennt, er beschimpft wird. Und die Klubführung zeigt sich in ihrer Analyse bitter enttäuscht von seinem Wechsel innerhalb der Liga. Dies wirkt etwas unangemessen, zumal auch Sportchef Alain Sutter oder Coach Peter Zeidler– vor nicht allzu langer Zeit – mit Aufgaben und Funktionen an anderer Stelle kokettierten. Ehe ihre ausserordentlichen, über fünf Jahre dauernden Treueschwüre folgten.

Das St.Galler Machtzentrum: (v.l.) Präsident Matthias Hüppi, Sportchef Alain Sutter und Trainer Peter Zeidler. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Dabei geht es doch darum: Der Fussball rollt im FC St.Gallen auch ohne Hefti weiter, und mit Spannung darf erwartet werden, wie seine jungen, wilden Talente sich nun halten. Bis auf Vincent Rüfli sind die Routiniers hier nicht mehr gefragt, man liess ihre Karrieren in der vergangenen Saison ausfransen. Der Klub wurde für seine mutige Strategie belohnt und holte weit mehr heraus, als die finanziellen Möglichkeiten dies erwarten liessen.

Ein Gedanke: Verbucht eine Firma einen Verlust von zehn Millionen Franken und anschliessend einen Rekordgewinn, ist sie dann später mit einem Minus von fünf Millionen zufrieden? Die vergangene Saison muss in einem vernünftigen Mass als Benchmark dienen, ob man das im Verein nun möchte oder nicht – und man Respekt, vielleicht sogar Angst hat vor einem schlechten Endresultat. Darauf weisen jedenfalls Aussagen Peter Zeidlers hin, der im jüngsten Interview mit dieser Zeitung nicht mehr so selbstbewusst wirkte. Als wäre er bereits im Erklärungs- und Verteidigungsmodus, falls die Dinge nicht laufen wie erhofft.

Der FC St.Gallen ist und bleibt ein Ausbildungsklub. Oder noch treffender, weil bewiesen: ein «Bessermacherklub». Dies gilt es, sich nochmals vor Augen zu führen in einer Zeit, wo der Markt für Fussballer ab 30 Jahren stets kleiner wird, in der wegen Corona nicht mehr mit der grossen Kelle angerichtet werden kann. In einer Zeit, wo Statistiken und Laufgeschwindigkeit gefragt sind anstelle kostspieliger Erfahrung vermeintlich nicht mehr formbarer Spieler.

Gähnende Leere statt ausverkaufter Ränge: Nicht nur der FC St.Gallen hat wegen Corona massive Einbussen hinnehmen müssen. Bild: Benjamin Manser

Die Ostschweizer wissen um ihre Bestimmung, und genau deswegen haben sie in dieser Saison einen vielleicht entscheidenden Vorsprung. Sie kennen den Weg mit den Jungen bereits, den nun Luzern, Zürich oder andere ebenfalls bewusster gehen wollen. Und sie verfügen in den Nachwuchsteams über dieselbe Spielphilosophie, über ein langzeitliches, einheitliches Konzept, das zwar manchmal Irritationen und Friktionen auslöst, sonst aber nur grosse Klubs kennen.

Verläuft diese Saison in einigermassen normalen Bahnen und schlägt der Transfermarkt nicht noch Kapriolen, ist der Platz hinter YB vakant. Derjenige Verein, der es 2020/21 am besten macht, wird sich dort einreihen. Es könnte der FC Basel sein. Darauf deutet sein Auftritt in der Europa-League-Qualifikation hin. Dennoch würde es dem FC St.Gallen gut zu Gesichte stehen, wenn er es wagte, erneut auf diesen zweiten Platz zu schielen, oder zumindest aufs Podest – die Abgänge von Demirovic, Itten und Hefti hin oder her, Testspielresultate ebenfalls. Wenngleich das Kader schwächer scheint als im Vorjahr, ist Angriff in der heimischen Liga ein guter Ratgeber, die Zurückhaltung oder Tiefstapelei ist beim Sehnsuchtsort Europa League eher angebracht.

Für Zeidler und Co. folgt also der Belastungstest. Die NZZ schrieb vor ein paar Tagen, St.Gallen sei zu einem Ort des besseren Fussballs geworden. Und Zeidler sagt: «Es wächst bei uns wieder etwas Interessantes heran. Wir haben den Anspruch, eine besondere Mannschaft zu werden.» Sie müssen einfach alle an sich glauben.