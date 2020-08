Der FC St.Gallen: Verloren in Bern, doch er feiert – und wie er das tut Die Young Boys zeigen St.Gallen mit dem 3:1 den Meister. Die Ostschweizer jubeln zum Saisonschluss dennoch. Doch vermutlich verkauft er Cedric Itten an die Glasgow Rangers. Christian Brägger 04.08.2020, 10.00 Uhr

Verloren, aber trotzdem gut drauf: Das ist der FC St.Gallen der Saison 2019/20. Bild: Sven Thomann/Freshfocus

Um 22.22 Uhr ist die längste und wohl turbulenteste Saison des Schweizer Fussballs Geschichte. Die grossen Gefühle brechen auch jetzt nach dem Schlusspfiff nicht aus, schon seit viel zu vielen Monaten werden diese von Corona erdrückt. Vielleicht fehlt dem Spitzenspiel zwischen den Young Boys und dem FC St.Gallen, das mit teils hitzigen Zweikämpfen, Nickligkeiten sowie vier wunderbaren Toren alles beinhaltet, ja auch die letzte Brisanz. 3:1 gewinnen es die Young Boys, letztlich ist ihr Sieg verdient, sie weisen in der Schlussabrechnung nun acht Punkte Vorsprung auf den Herausforderer aus der Ostschweiz auf.



Um 22.51 Uhr stemmen die Berner zum dritten Mal in Folge den Meisterpokal in die Höhe, und jetzt kommen doch kleine Gefühle auf, besonders bei ihm, dem 37-jährigen Marco Wölfli nach seinem letzten Auftritt im Tor. «Geyoungboyst» nennen sie das hier nun, in Anlehnung an die Melancholie ihres wiederholten kläglichen Scheiterns vergangener Jahre, dem «Veryoungboysen». Und schon tönt «Züri West» ab der Konserve.



YB feiert den dritten Meistertitel in Serie. Mittendrin der abtretende Goalie Marco Wölfli. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Die St.Galler feiern in der Kabine, was das Zeug hält

Dem neuen und alten Meister stehen die St. Galler nicht Spalier. Man mag sich gar nicht ausdenken, was sie fühlen in diesen Momenten, wie sie selbst gefeiert hätten, wären sie an der Stelle der Berner auf de Kunstrasen des Wankdorf. Doch die Bilder aus der Kabine zeigen: Sie jubeln, was das Zeug hält, sind stolz auf das Erreichte, geben sich euphorisch, umarmen sich, herzen sich, als wären sie soeben Meister geworden.

Fürwahr, viel hat nicht gefehlt, sie brauchen sich nicht zu grämen nach der besten Klassierung in der Meisterschaft seit 20 Jahren. Noch am Sonntag haben die St. Galler Fans ihre Mannschaft vom Abschlusstraining verabschiedet, über 100 sind im Gründenmoos zugegen und feiern ihr Team, das in Bern vollständig – mit zwei Bussen ist es gekommen – für den letzten Tanz der Saison zugegen ist.



Und doch, etwas hat gefehlt, vielleicht offenbart das die dritte Niederlage in dieser Spielzeit gegen Bern, nach dem 3:2, 4:3 in den Direktbegegnungen davor, zuletzt vor der Coronapause hat es ein turbulentes 3:3 gegeben. Und ist es nur Jean-Pierre Nsame, der beste Stürmer auf Schweizer Plätzen. Natürlich trifft er auch an diesem Abend wieder, sogar zweimal.



Leonidas Stergiou: Note 3,5. Eigentlich macht er seine Sache nicht schlecht. Bezahlt aber, wie viele andere vor ihm auch, Lehrgeld gegen Jean-Pierre Nsame. Victor Ruiz: Note 3,5. Der Spanier tut sich schwer mit den körperlich überlegenen und zweikampfstarken Gegenspielern des Meisters. Jordi Quintillà: Note 3,5. Der Regisseur scheint der Belastung Tribut zu zollen. Wirkt nicht mehr so frisch und kreativ. Jérémy Guillemenot: Note 5. In der 39. Minute erzielt der Genfer aus 25 Metern ein Tor der Marke «Sonderklasse». Ermedin Demirovic: Note 4,5. Gehört im letzten Spiel für die St.Galler zu den Aktivposten. Mit drei starken Pässen, die ein Tor verdient hätten. Axel Bakayoko: Note 3,5. Erneut kommt er zu einem längeren Teileinsatz, bringt aber keinen frischen Wind. Lukas Görtler: Note 4. Der erste Torabschluss geht auf sein Konto. Der Antreiber. Aber sein Einfluss bleibt beschränkt. André Ribeiro: Note 3,5. Er spielt für Cedric Itten. Mindestens eine seiner drei grossen Chancen muss er verwerten. Miro Muheim: Note 4,5. Wie Hefti ist auch er defensiv gefordert, fällt aber offensiv doch etwas mehr auf. Betim Fazliji: Note 3,5. So wie Stergiou lässt sich auch Fazliji vor dem 0:1 von einem langen Ball überraschen. Tim Staubli: Note -. Kommt in der 73. Minute. Der Einsatz ist zu kurz für eine Note. Alessandro Kräuchi: Note -. Kommt zu spät für eine Note. Lawrence Ati Zigi: Note 4. Er muss vor dem 0:1 volles Risiko nehmen, was sich aber nicht bezahlt macht. Insgesamt sicher. Silvan Hefti: Note 4. Der Captain ist mit viel Abwehrarbeit beschäftigt und wagt erst nach der Pause mehr Vorstösse. Angelo Campos: Note -. Sein Einsatz ist zu kurz für eine Note. Vincent Rüfli: Note -. Auch er kommt zu spät (84.) für eine Bewertung.

Die Causa «Itten» beschäftigt die St.Galler

Die Saison hat irgendwie durchgebracht werden können, die Frage ist, wie viele Spieler der FC St.Gallen in die neue Saison hinüberbringen kann. Unerwartet nicht im Aufgebot der St.Galler ist nämlich Cedric Itten gestanden, was ein nächster und wohl letzter Hinweis dafür ist, dass der 19-fache Saisontorschütze die Ostschweizer nach zweieinhalb Jahren verlässt. Nicht nur der VfB Stuttgart bekundet Interesse, vielmehr sind es die Glasgow Rangers, die wohl zum Handkuss kommen.

Gut möglich, dass Jordi Quintillà ebenfalls eine Adresse weiterzieht, ihn hat die spanische Sportzeitung «Mundo Deportivo» zum Abschluss der Saison als einen der elf besten im Ausland engagierten Spanier erkoren. Und vielleicht rutscht neben Silvan Hefti ja auch Jérémy Guillemenot auf die Spickzettel anderer Vereine – sein Anschlusstreffer zum 1:2 vor dem Pausenpfiff ist jedes Eintrittsgeld wert. Bereits am Wochenende verlassen hat Ioannis Amanatidis jedenfalls das Trainerteam, weil er zu wenig Wertschätzung verspürt hat nach der neuen Offerte für nur ein Jahr als Co-Trainer. Indes wird Stefano Razzetti zwei weitere Jahre Goalietrainer bleiben.



André Ribeiro nach seinem missglückten Abschluss. Bild: Sven Thomann/Freshfocus

Und ja, geboten haben die beiden Teams auch an diesem Abend besten Unterhaltungsfussball, wie in jedem Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit. Ist es St.Gallen, dass durch Itten-Ersatz André Ribeiro in Führung gehen müsste, übertrifft Nsame die Super-League-Bestmarke von Seydou Doumbia aus der Saison 2009/2010 mit dem 31. und 32. Saisontreffer. Nach dem Anschlusstor Guillemenots spielen die St.Galler munter mit, ehe der eingewechselte Nicolas Ngamaleu mit einem Lupfer nach einem Konter das 3:1 in der 86.Minute erzielt. Vielleicht steht diese letzte Szene sinnbildlich für das Nachsehen der St.Galler – hinter den Bernern.