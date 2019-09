Nach André Ribeiro vom SC Braga hat sich der FCSG erneut mit einem Stürmer in der Offensive verstärkt.

Der FC St.Gallen leiht Stürmer Ermedin Demirović für eine Saison von Deportivo Alaves aus Nach André Ribeiro vom SC Braga hat sich der FCSG erneut mit einem Stürmer in der Offensive verstärkt.

Ermedin Demirović wird beim FC St.Gallen 1879 das Trikot mit der Nummer 25 tragen. (Bild: FCSG)

Der FC St.Gallen 1879 ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat Ermedin Demirović unter Vertrag genommen. Der 21 Jahre alte Mittelstürmer kommt leihweise für ein Jahr vom spanischen Erstligisten CD Alavés. Demirović wurde in der Jugend des Hamburger SV ausgebildet, ehe er über RB Leipzig den Weg zu Alavés fand. Für Bosnien-Herzegowina bestritt er bislang 35 Spiele für die Nachwuchsnationalmannschaften.

«Ermedin ist ein grosses Talent und wurde in Deutschland auf Top-Niveau ausgebildet. Wir freuen uns sehr, dass die Leihvereinbarung zustande gekommen ist, eine solche Möglichkeit bietet sich nicht allzu oft. Nun gilt es, Ermedin trotz aller Erwartungen behutsam an die Mannschaft heranzuführen und dann werden wir mit Sicherheit viel Freude an diesem jungen Stürmer haben», kommentiert Sportchef Alain Sutter den letzten Neuzugang im FCSG-Kader.

