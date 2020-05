Der FC St.Gallen ist zurück im Alltag – Coach Zeidler sagt: «Wir bereiten uns auf den Tag X vor» Als erstes und einziges Team der Super League ist der FC St.Gallen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Doch was soll das bringen? Christian Brägger 12.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die Tore im Kybunpark sind geschlossen, ein Spalt bietet dennoch kleine Sicht auf das erste Training. Bild: Michel Canonica (11. Mai 2020)

Acht Wochen lang haben sie Spielern und Trainern gefehlt, die gemeinsamen, täglichen Momente im FC St.Gallen. Das Training mit dem Ball. Die taktischen Schulungen. Die Schuftereien. Die Spiele in der Liga. Die Regenerationsmassnahmen. Zumindest eine Prise Alltag nach der Coronazwangspause ist gestern für die Mannschaft von Coach Peter Zeidler um 10 Uhr im Kybunpark mit der ersten Übungseinheit zurückgekehrt, und wenngleich der Schweizer Fussball weiter meilenweit von einer Normalität entfernt ist, war dies für die St.Galler ein grosser Schritt. Einer, der nationale Tragweite besass, weil sie in der Super League die Einzigen sind, die sich bereits in diesen Tagen auf eine mögliche Weiterführung der Meisterschaft in knapp sechs Wochen vorbereiten.

Der FC St.Gallen beansprucht hier ein Alleinstellungsmerkmal, wie er das immer mal wieder tun darf, nur schon seines Anhangs wegen. Ein Beleg ist der erst vor kurzem lancierte, Liquidität generierende Dauerkartenverkauf für die kaum planbare Spielzeit 2020/21. Der Stand: Sage und schreibe etwas mehr als 4000 verkaufte Saisonkarten, darunter neue Abonnenten und bestehende, die auf die Rückerstattung der sechs ausfallenden Heimspiele dieser Saison verzichten. Eine Zahl, von der Vereine wie Lugano oder Xamax nur träumen.

«Das ist bloss in St.Gallen möglich, spricht für uns und ist ein Vertrauensbeweis», sagt Präsident Matthias Hüppi.

Der Trainingsbeginn wirft auch Fragen auf

Es ist mitunter ebendiese innige Beziehung zum Anhang, die den FC St.Gallen trainieren lässt. Oder wie Trainer Zeidler es formuliert:

FCSG-Coach Peter Zeidler. Michel Canonica

«Das ist ein schönes Zeichen der Fans. Wir sehen gerade in diesem Punkt, wie sehr die Region den Fussball will.»

Denn der quasi-frühe Trainingsbeginn der Ostschweizer wirft auch Fragen auf, die Unwägbarkeiten bleiben gross. So ist der Profifussball am 27.Mai vom definitiven Bundesratsentscheid abhängig. Und mehr noch von der zwei Tage später terminierten, ausserordentlichen GV der Swiss Football League, an der die 20 Trägervereine den Mehrheitsbeschluss fällen, mit Geisterspielen die Super League und Challenge League fertigzuspielen oder die Saison ganz abzubrechen. Das ist Zukunftsmusik.

Das Wiedersehen mit Mannschaft und Trainerstaff sei freudig gewesen, sagt Zeidler. Alle anderen Gedankenspiele über den künftigen Weg des Fussballs liess er fürs Erste aussen vor und die Spieler normal trainieren, nach dem Einlaufen gab es ein Fünf gegen Zwei sowie intensives Fussballspiel unter Auflagen und wie erlaubt mit Körperkontakt. Der Coach möchte die nächsten Tage und Wochen mit dem nötigen Mass an Gelassenheit angehen, wohl im Wissen, dass die Saison für den Leader der Super League am Ende des Monats Geschichte sein könnte.

Acht Trainings sind alleine bis zum Ende dieser Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Kybunpark geplant, allesamt unter Einhaltung des ligaweiten und vom Bundesamt für Gesundheit abgesegneten Schutzkonzepts. Sobald sich alles eingependelt hat, wird vermutlich im Gründenmoos weitertrainiert, dort stünde sogar der Hauptplatz zur Verfügung, den der abgesagte CSIO beansprucht hätte. Selbstredend wird auf gemeinsames Essen verzichtet, Trainingspartien gibt es nur innerhalb der ersten Mannschaft, interne Analysen und Besprechungen fallen aus, die Akteure benutzen drei Kabinen, in denen duschen kurz erlaubt ist– es soll nach den Übungseinheiten schnell nach Hause gehen.

Acht Trainings hat der FC St.Gallen bis zum Ende dieser Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Kybunpark geplant. Michel Canonica

FCSG-Coach Zeidler zurückhaltender als sonst

Natürlich ist die Verletzungsgefahr erhöht und müssen sich nun Körper wie Muskeln der Spieler den Belastungen anpassen, zumal auch Ferien unter den acht Wochen ohne Fussballbetrieb waren. Zeidler sagt:

«Wir dürfen wieder Fussball spielen. Das nehmen wir wahr und bereiten uns auf den Tag X vor.»

Auf ein Pro und Contra Trainingsbeginn mochte der Deutsche nicht eingehen, verwies vielmehr auf die Sehnsucht nach Zuschauern und Toren wie Lukas Görtlers 3:2 gegen Young Boys.

Zeidler wirkte am Telefon zurückhaltender als sonst – womöglich im Bewusstsein, dass im Land gerade jetzt jedes einzelne Wort eines Fussballexponenten auf die Waagschale gelegt wird. «Es spielt keine Rolle, was die anderen Vereine machen. Wir richten uns nach uns und trainieren jetzt einfach. Für mich passt es, wie wir das machen. Ich sehe das als Investition für die Zukunft, die heute beginnt. Fussballspielen lernt man durch das Spielen. Egal, wann es dann wieder beginnen wird.»

Die Crux mit der Kurzarbeit

Obwohl die Swiss Football League Mitte vergangene Woche den Weg durch die Hintertüre wählte für Weiterführung der Meisterschaft und auf besagten 29.Mai vertröstete, war laut Hüppi intern die Meinung schnell gemacht, den Betrieb jetzt wieder hochzufahren. Der Präsident sagt:

FCSG-Präsident Matthias Hüppi. Urs Bucher

«Wir wollen bereit sein, was immer auch kommen wird. Umsonst sind die Trainings ohnehin nicht. Selbst auf die Gefahr des Saisonabbruchs hin ergeben sie nur schon für unseren Teamspirit Sinn.»

Das Staatssekretariat für Wirtschaft, das Seco, dürfte nach Wiedereintritt ins Training nun die Kurzarbeit bei Spielern und Trainern der ersten Mannschaft des FC St.Gallen nicht mehr gutheissen.

Und dennoch wählten die Ostschweizer im Vergleich zu den anderen Vereinen die schnelle Rückkehr auf den Platz. Hüppi sagt: «Auch diese Seite der Medaille haben wir angeschaut. Wie das für andere KMU auch gilt, wird jeder Spieler einzeln und rein säuberlich anhand seiner Arbeitsstunden abgerechnet. Wir wollen keine Sonderstellung.» Letztlich könnte dies bedeuten, dass die Kurzarbeit nicht ganz wegfällt. Sondern einfach um den entsprechenden, gearbeiteten Prozentsatz reduziert wird.