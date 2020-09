Der FC St.Gallen ist schon wieder Leader – und will seine Mängel beheben Der FC St.Gallen arbeitet sich in Vaduz zum Sieg und auf die Führungsposition vor. Aber es gibt noch viel zu tun. Christian Brägger aus Vaduz 28.09.2020, 05.00 Uhr

Die Teamkollegen gratulieren André Ribeiro (zweiter von rechts) zum 1:0. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Viel war los an diesem Abstimmungssonntag in der Politik. Ganz im Gegensatz zur Begegnung der zweiten Meisterschaftsrunde im Rheinpark-Stadion in Vaduz. Dort tat sich der FC St.Gallen lange schwer beim Angstgegner von einst und aufsässigen Aufsteiger, der sich nach Kräften wehrte. Die Gäste aus St.Gallen durften am Ende das Resultat gleich auslegen wie jene Befürworter der Stadt, die sich längst eine neue Marktplatzgestaltung gewünscht hatten: Gut Ding sollte Weile haben.

Gut Ding will Weile haben

Das Motto fühlte sich jedoch für den FC St.Gallen nicht wegen spielerischer Argumente stimmig an, die er während 90 Minuten geliefert hatte. Vielmehr, weil er sich den Sieg mit einigem Aufwand erarbeitet hatte, so sehr, dass er sich nun Leader der Super League nennen kann.

Mit zwei Zählern Vorsprung führt er die Liga in diesem Jahr abermals an, diesmal nicht wie am 5. Juli nach 28 Runden, sondern nach zwei. Dies dank zweier Vollerfolge mit dem Minimalskore von 1:0, vor einer Woche im ersten Spiel gegen Sion und nun dank André Ribeiros Tor in der 83. Minute in Vaduz. Lukas Görtler sagte:

«Leader fühlt sich gut an. Das waren wir ja schon ein paarmal.»

Es benötigte in der Hauptstadt Liechtensteins zu fortgeschrittener Zeit den Effort des eingewechselten Schweiz-Portugiesen, der von der Görtler-Hereingabe und einem Prellball vor dem Vaduzer Fünfmeterraum profitierte, womit seine mögliche Abseitsposition nicht absolut bewertet werden konnte. Ein Nichtzählen des Tores wäre auch des Schlimmen zuviel gewesen für die Ostschweizer, zumal es bei einem torlosen Unentschieden mit Sicherheit zu Diskussionen gekommen wäre, die das 1:0 nun im Keim erstickte.

Lawrence Ati Zigi: Note 5. Hat bis zur 74. Minute fast nichts zu tun – und reagiert dann nach einem Vaduzer Konter stark.

Alessandro Kräuchi: Note 4,5. Es macht Freude zu sehen, wie ein Eigengewächs die Lücke von Silvan Hefti schliesst. Defensiv nur ein-, zweimal fehlerhaft.

Leonidas Stergiou: Note 5. Der Gegner schaltet schnell um, aber das beunruhigt ihn nicht. Einmal mehr stark.

Betim Fazliji: Note 5. Zu Beginn geht er Risiken ein. Wirkt aber doch sattelfest.

Miro Muheim: Note 4,5. Offensiv war er schon auffälliger. Defensiv aber ein sicherer Wert.

Lukas Görtler: Note 5. Ist überall anzutreffen. In der 27. Minute wird er penaltywürdig gefoult. Steht dann doch noch am Ursprung des Siegtores.

Jordi Quintillà: Note 3,5. Sein Einfluss war schon grösser. Scheitert in der Schlussphase mit einem Penalty am Goalie.

Victor Ruiz: Note 4. Der Spanier kommt langsam wieder in Schwung. Topchance nach einem Weitschuss.

Jérémy Guillemenot: Note 3,5. Er ist ungemein engagiert, nimmt jeden Zweikampf an. Aber zu viele Pässe kommen nicht an.

Thody Élie Youan: Note 3,5. Nach zuletzt vielversprechenden Ansätzen tritt der Neuzugang in Vaduz nicht in Erscheinung. Florian Kamberi: Note 3,5. Kamberi fordert die Bälle und holt sie sich manchmal auch. Vor der Pause gelingt ihm wenig, steigert sich danach aber.

Basil Stillhart: Note 4,5. Er kommt nach der Pause. Mit ein paar guten Pässen, aber auch einigen Fehlzuspielen. André Ribeiro: Note 5,5. Der Portugiese wird in der 64. Minute eingewechselt und erzielt das Siegestor.

Vincent Rüfli: Note 4. Der Genfer agiert nach seiner Einwechslung sehr abgeklärt. Tim Staubli: keine Note. Er ersetzt Ruiz. Der Einsatz ist zu kurz für eine Note.

Kwadwo Duah: keine Note. Spielt ebenfalls zu wenig lange für eine Note.



Weil es eben jene Aktion in der 27. Minute gegeben hatte, als Görtler von dem in einer Szene davor verwarnten Denis Simani im Sechzehner regelwidrig vom Ball getrennt wurde. Ein Foulelfmeter und die gelbrote Karte für Simani hätten folgen müssen. Doch die Pfeife von Schiedsrichter Lukas Fähndrich blieb stumm, auch der Videoschiedsrichter griff fälschlicherweise trotz offensichtlichen Fehlentscheids nicht ein. Görtler sagte: «Es war vom Gefühl her ein Elfmeter. Ich würde ihn geben.» Und St.Gallens Coach Peter Zeidler sagte lächelnd: «In den allermeisten Dingen des Lebens vertraue ich Lukas Görtler.»

Noch fehlt es St.Gallen an vielen Dingen

Das Wie des Punktezuwachses – Jordi Quintillà verschoss gar kurz vor Spielschluss einen Foulpenalty – brauchte die Ostschweizer nicht weiter zu stören, weil sie sich ihrer Mängel sehr wohl bewusst waren, die sie seit dem Saisonstart und auch in Vaduz begleiteten: Der FC St.Gallen tut sich schwer im Kreieren von Torchancen, er tut sich schwer, im Spiel Tempo aufzunehmen und in Fahrt zu kommen, wie Betim Fazliji nach dem Spiel sagte.

Vor allem fehlt die Bindung mit den neuen Stürmern, die abermals recht glücklos agierten. Und gab es einmal eine Möglichkeit auf schnelles Umschaltspiel, dann vergaben die St.Galler sie teilweise kläglich. Zeidler, natürlich gut gelaunt ob des Sieges, sagte:

«Es war hier kein fussballerischer Leckerbissen. Präzision, Schnelligkeit, Aktionen vor dem Tor, das alles fehlte uns. Aber wir haben verdient gewonnen.»

Zeidler selbst blieb über die gesamte Spieldauer ziemlich ruhig an der Seitenlinie, «es bringt ja nicht immer etwas, wenn man herumzappelt. Aber ich war emotional voll dabei und freue mich über die sechs Punkte. Mehr geht ja nicht.»

Natürlich wäre es übertrieben zu behaupten, St.Gallen sei jetzt schon eine Spitzenmannschaft. Aber es dominiert die Gegner mehrheitlich, gegen AEK Athen war dies teilweise der Fall, wenngleich jene Niederlage im Europacup mental an die Substanz gegangen sei, wie Zeidler sagte. Auch weil der Fokus stark auf dieser Partie gelegen hatte.

Torschütze André Ribeiro Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Ebenfalls in Vaduz war St.Gallen überlegen, was alleine die Schussstatistik von 23:6 bewies, jene aufs Tor war mit 6:1 indes nicht mehr so deutlich. Auf der anderen Seite gab das Team von Mario Frick niemals klein bei und kam seinerseits zu wenigen, dafür aber gefährlichen Szenen.

Zeidler will Nationalmannschaftspause nutzen

Es gibt diese Partien, in denen man nicht brilliert, nicht gut spielt und dennoch gewinnt, weil man ein anderes Selbstverständnis und Grundvertrauen als der Gegner hat. Solche Siege schweissen zusammen. Zeidler sagte, er freue sich auf die Nationalmannschaftspause nach dem nächsten Meisterschaftsspiel gegen Servette, dannzumal vor 10000 Zuschauern im Kybunpark.

Die offensichtlichen Mängel seines Teams zielgerichtet trainieren zu können, mit ihm wieder voll in den Rhythmus zu kommen, das wünscht er sich. Und dass das Team mehr zusammenwächst. Zudem soll es sich dann auch erholen, zumal der intensive Rest der letzten Saison noch immer zehre, seine Spieler alle Reserven anzapfen mussten und dies noch immer müssen.