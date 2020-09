André Ribeiro erlöst den FC St.Gallen in der 83. Minute – zweiter Sieg im zweiten Spiel für den Vizemeister Ohne zu überzeugen gewinnt der FC St.Gallen in Vaduz mit 1:0. Der Vizemeister tritt gegen den Aufsteiger offensiv lange erschreckend harmlos auf, ehe der eingewechselte André Ribeiro in der 83. Minute das 1:0 erzielt. Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel ist St.Gallen Leader. Patricia Loher Aktualisiert 27.09.2020, 18.19 Uhr

Viel Arbeit für Miro Muheim (rechts) gegen den Vaduzer Joel Schmied. Marc Schumacher/Freshfocus

Die Partie im Rheinpark-Stadion ist nicht hochstehend, da den beiden Teams viel zu viele Fehlzuspiele unterlaufen. Doch weil sowohl Vaduz als auch St.Gallen unermüdlich nach vorne spielen, ist die Begegnung doch spannend. Sie scheint auf beide Seiten kippen zu können. In der 83. Minute erzwingt St.Gallen die Entscheidung. Spielnote: 4

0:1, 83. Minute, André Ribeiro: Lukas Görtler lässt über rechts nicht locker und setzt zweimal nach. Sein Ball kommt in die Mitte, aus dem Gewühl heraus trifft André Ribeiro zum 1:0 für die St.Galler.

Drei Tage nach dem Out in der Europa-League-Qualifikation findet der FC St.Gallen während der ersten Halbzeit in Vaduz nicht zu seinem Spiel. Der Aufsteiger und der Vizemeister begegnen sich auf Augenhöhe. Die erste gute Möglichkeit erspielt sich Vaduz in der zwölften Minute, der Linienrichter stellt jedoch ein Abseits fest. Die Liechtensteiner schalten immer wieder schnell um, agieren bisweilen auch mutig, aber gefährlich werden sie bis zur Pause nicht mehr.

St.Gallen hat im Rheinpark-Stadion zwar deutlich mehr Ballbesitz, aber offensiv treten die Gäste harmlos auf. Die Ostschweizer erarbeiten sich während der ersten 45 Minuten nur eine einzige gute Chance: In der 19. Minute verpassen sowohl Neuzugang Elie Youan als auch Betim Fazliji einen Freistoss von Victor Ruiz. Es ist offensichtlich, dass die Abstimmung zwischen Mittelfeld und Sturm nach den Abgängen von Cedric Itten und Ermedin Demirovic noch immer fehlt. Aus dem Spiel heraus gelingt es St.Gallen vor der Pause nicht, sich eine gute Chance zu erspielen.

In der 27. Minute ist St.Gallen im Pech: Das Foul des kurz davor verwarnten Denis Simani an Lukas Görtler ist penaltywürdig. Weshalb der VAR hier nicht eingreift? Das Rätselraten zur Pause ist gross.

Jérémy Guillemenot (links) rückt nach der Pause in den Sturm vor.

Marc Schumacher/Freshfocus

Für die zweiten 45 Minuten wechselt Trainer Peter Zeidler Basil Stillhart für Youan an. Jérémy Guillemenot spielt nun im Sturm, Stillhart dahinter.

Doch auch in der zweiten Halbzeit ändert sich nichts daran, dass St.Gallen Mühe hat, sein Pressing aufzuziehen. Die Gäste schaffen es selten, offensiv eine Überzahl zu erzwingen, da Vaduz die Räume immer wieder clever zustellt.

In der 65. Minute kommt St.Gallen dann doch noch zu einer guten Chance: Nach einem platzierten Freistoss von Victor Ruiz muss sich Vaduz-Goalie Benjamin Büchel massiv strecken, um ein Gegentor zu verhindern.

St.Gallen will sich nicht zufrieden geben mit dem 0:0, läuft aber in der 74. Minute in einen Konter. Der frühere St.Galler Junior Tunahan Cicek, einer der auffälligsten Akteure auf dem Feld, scheitert aber an Torhüter Lawrence Ati Zigi.

In der 83. Minute wird St.Gallens Geduld belohnt, als der eingewechselte André Ribeiro trifft. Vaduz kann nicht mehr reagieren, St.Gallen erhält in der Nachspielzeit noch einen Penalty zugesprochen, den Jordi Quintillà aber vergibt.

St.Gallens Victor Ruiz (rechts) gegen den Vaduzer Boris Prokopic. Marc Schumacher / freshfocus

André Ribeiro: Endlich trifft ein St.Galler. Nachdem die Gäste zuvor ziemlich harmlos aufgetreten sind, stochert Ribeiro den Ball aus dem Gewühl heraus über die Linie.

Die beiden Neuzugänge Elie Youan und Florian Kamberi sind noch nicht angekommen in St.Gallen. Beide wirken nicht eingebunden ins Spiel des Vizemeisters. Youan wird zur Pause ausgewechselt.

Das Foul in der 27. Minute an Lukas Görtler sorgt für Diskussionen. Die TV-Aufnahmen belegen, dass das Einsteigen von Denis Simani einen Penalty zur Folge haben müsste. Warum nur wird die Aktion in Volketswil nicht überprüft?

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Letztlich ist es ein verdienter Sieg. Ich sah aber einige Mängel. Ich freue mich, einmal über eine längere Zeit an diesen Mängeln zu arbeiten. Nach dem dem Heimspiel gegen Servette am nächsten Sonntag ist ja Nationalmannschaftspause. Aber wir sind nun Leader: Für den Moment kann uns das keiner nehmen.»

Lukas Görtler, Mittelfeldspieler FC St.Gallen: «Es gelingt noch nicht, uns viele Chancen herauszuarbeiten oder sauber hinter die Abwehr zu spielen. Aber alles braucht seine Zeit, das haben wir schon vergangene Saison gesehen. Den Penalty nach dem Foul an mir würde ich geben.»