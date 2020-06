FCSG-Stürmer Cedric Itten vor dem Heimspiel gegen den FC Zürich: «Ich bin fitter als vor der Coronapause»

Fast zwei Jahre nach der schweren Knieverletzung ist Cedric Itten so gut in Form wie nie. Am Samstag in Sitten führte der 23-Jährige sein Team mit zwei Toren zum Sieg. Am Donnerstagabend trifft er mit dem FC St.Gallen auf den FC Zürich.