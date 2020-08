YB schlägt den FCSG, doch Resultat wird zur Nebensache – Gesprächsthema Nummer 1 war die Causa Itten Der FC St.Gallen verliert das letzte Spiel dieser verrückten Coronasaison im Wankdorf gegen die Young Boys mit 1:3. Die Berner stellen vor allem in der ersten Halbzeit unter Beweis, dass sie der verdiente Titelträger sind. St.Gallen kann nicht an die gute Leistung des Xamax-Spiels anknüpfen und beendet die Saison mit einem Rückstand von acht Punkten auf Rang zwei. Patricia Loher 03.08.2020, 22.23 Uhr

Silvan Hefti (rechts) gegenden Berner Ulisses Garcia. Urs Lindt/Freshfocus

Die Tore

1:0, 14. Minute, Jean-Pierre Nsame: Der beste Torschütze der Super League legt den Ball am herausgeeilten St.Galler Torhüter Lawrence Ati Zigi vorbei und erzielt die Führung. Für Nsame ist es das 31. Saisontor.

2:0, 22. Minute, Jean-Pierre Nsame: Nach dem Führungstor lässt der Kameruner erneut seine ganze Klasse aufblitzen. Nach einer Flanke von Saidy Janko von rechts verwertet Nsame blitzsauber per Direktabnahme.

2:1, 39. Minute, Jérémy Guillemenot: Nach einem Zuspiel von Miro Muheim fasst sich Guillemenot ein Herz und erzielt mit einem Traumtreffer aus 25 Metern das Anschlusstor.

3:1, 86. Minute, Nicolas Moumi Ngamaleu: St.Gallen rennt dem Ausgleich hinterher und wird von den Young Boys und Ngamaleu gnadenlos ausgekontert.

Die Spielanalyse

St.Gallens Aufstellung für das letzte Spiel der Saison bei Meister Young Boys ist auf einer Position eine Überraschung. Stürmer Cedric Itten, dem am Freitag beim 6:0 gegen Xamax ein Hattrick gelang, gehört nicht einmal dem Aufgebot an. Das befeuert die Gerüchte um einen allfälligen Abgang des besten St.Galler Torschützen, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft. St.Gallens Verantwortliche halten sich tunlichst zurück und verweisen darauf, dass Itten im Stadion anwesend sei.

Für Itten spielt André Ribeiro. Die Young Boys, die sich am Freitag den dritten Meistertitel in Folge gesichert und am Donnerstag gegen Luzern ein Cupspiel auszutragen haben, treten mit einer meisterwürdigen Formation an. Vor dem Spiel verabschieden die Berner ihren langjährigen Torhüter Marco Wölfli.

Die Partie zwischen dem besten Heimteam und dem besten Auswärtsteam dieser Saison beginnt zerfahren. Die Mannschaften liefern sich ein ausgeglichenes Spiel, der erste Torabschluss geht auf das Konto von St.Gallens Lukas Görtler. In der elften Minute vergibt der freistehende André Ribeiro nach einem schönen Zuspiel von Ermedin Demirovic die zu jenem Zeitpunkt beste Chance.

Jean-Pierre Nsame (rechts) trifft an Leonidas Stergiou und Goalie Lawrence Ati Zigi vorbei zum Führungstor für die Young Boys. Urs Lindt/Freshfocus

Ab der 15. Minute aber zeigt sich, weshalb die Young Boys ein verdienter Meister sind. Die Berner sind offensiv eine Wucht und St.Gallen körperlich überlegen. Nach einer Viertelstunde sind Leonidas Stergiou und Betim Fazliji sowie Goalie Lawrence Ati Zigi nicht gefasst auf einen langen Ball von Gianluca Gaudino, Topskorer Jean-Pierre Nsame enteilt und erzielt das Führungstor.

In der 22. Minute erhöht Nsame auf 2:0. St.Gallen versucht, den Bernern die Stirn zu bieten. Mit den überfallartigen Angriffen der Young Boys tun sich die Gäste aber immer wieder schwer. Die Festivitäten vom Freitag scheinen beim Meister keine Spuren hinterlassen zu haben. Er wirkt frisch, angriffslustig und spielfreudig. Die beiden Teams schenken sich nichts, die Partie bietet gute Unterhaltung.

Die grosse Chance für Ribeiro

Der FC St.Gallen tut sich schwer, zu Möglichkeiten zu kommen. Die Young Boys haben die Angreifer der Gäste gut im Griff. Trotzdem gelingt den Ostschweizern in der 39. Minute durch einen wunderbaren Treffer von Jérémy Guillemenot das Anschlusstor. Kurz vor der Pause verpasst St.Gallen die Chance auf das 2:2. Ribeiro taucht nach wunderbarer Vorarbeit von Demirovic alleine vor Wölfli auf, setzt den Ball aber über das Tor.

St.Gallens Andre Ribeiro nach einer verpassten Grosschance. Peter Klaunzer/Keystone

Nach der Pause checkt der VAR eine Aktion von St.Gallens Zigi, sieht aber, dass diese nicht penaltywürdig war. Wenig später verpasst Vincent Sierro eine gute Möglichkeit für die Young Boys. St.Gallen versucht nun, die Wirkungskreise der offensiv starken Berner einzuschränken. Doch im Spielaufbau unterlaufen der Mannschaft von Trainer Peter Zeidler an diesem Abend viel zu viele Fehlzuspiele, um den Gegner unter Druck zu setzen.

St.Gallen investiert noch einmal viel

Im letzten Spiel dieser kräfteraubenden, aber doch auch starken Coronasaison nimmt St.Gallen im Verlauf der zweiten Halbzeit das Spieldiktat in die Hand, erspielt sich aber trotzdem keine zwingenden Chancen. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane steht defensiv sicher. Erst ab der 70. Minute nähert sich St.Gallen vermehrt dem Tor des Gegners. Es ist den Ostschweizer zu Gute zu halten, dass sie nicht aufstecken um diese so starke Saison wenigstens mit einem Unentschieden abzuschliessen. Sie investieren noch einmal viel, laufen aber kurz vor Schluss in einen Konter, den Nicolas Moumi Ngamaleu mit dem 1:3 abschliesst.

Der Beste

Jérémy Guillemenot. Der Genfer trifft in der 39. Minute zum 1:2. Es ist ein Tor der Marke Sonderklasse. Schon am Freitag gegen Xamax war Guillemenot zweifacher Torschütze.

Die Schlechtesten

Die beiden Spanier Jordi Quintillà und Victor Ruiz unternehmen zwar alles, um St.Gallens Spiel anzukurbeln. Aber sie tun sich schwer mit den körperlich überlegenen Gegenspielern und können sich nur selten durchsetzen.

Die Reaktionen

Hier folgen in wenigen Minuten Reaktionen zum Spiel...

Das Spiel im Liveticker nachlesen: