Super League Wie sich der FC St.Gallen gegen Lugano abmüht und weshalb er mit dem Videoassistenten hadert – Trainer Peter Zeidler: «Die verantwortlichen Leute müssen sich hinterfragen» Die Ostschweizer dominieren Lugano, verlieren aber nach einem Platzverweis und einem umstrittenen Penalty 0:1. Nach Basel und den Young Boys ist St.Gallen das dritte Team aus der Spitzengruppe, das Punkte abgibt. Vor allem offensiv haben die Ostschweizer weiter Luft nach oben. Patricia Loher 25.01.2021, 05.00 Uhr

Viel Einsatz, kein Ertrag: St.Gallens Lukas Görtler (Mitte) versucht, Luganos Abwehrriegel zu knacken. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 24. Januar 2021)

Meistens halten sich die Trainer nach einem Spiel zurück in der Beurteilung der Schiedsrichter. Doch nach dem 0:1 gegen Lugano mochte St.Gallens Trainer Peter Zeidler aus seinem Herzen keine Mördergrube machen.

Der Entscheid des Videoassistant (VAR), in der 84. Minute einzugreifen, war für den Deutschen nicht nachvollziehbar. Zeidler:

St.Gallens Trainer Peter Zeidler. Christian Merz/Keystone

«Die verantwortlichen Leute müssen sich hinterfragen, wie sie klare Fehlentscheid einschätzen.»

Sprich: Was ist ein deutlicher Fehlentscheid eines Schiedsrichters und was nicht? Wann darf der VAR intervenieren und wann nicht? Zeidler fand, in der 84. Minute hätte sich der Mann aus Volketswil nicht einschalten dürfen.

Schiedsrichter San entscheidet vorerst wohl richtig

St.Gallens eingewechselter Tim Staubli hatte im Strafraum seinen Gegenspieler leicht berührt. Aber Schiedsrichter Fedayi San beschloss vorerst, das Spiel weiterlaufen zu lassen. Es wäre, in Anbetracht der TV-Bilder, wohl der richtige Entscheid gewesen.

Nur meldete sich der VAR Alain Bieri, San sah sich die Spielsituation an der Seitenlinie nochmals an und sprach Lugano einen Penalty zu. Mijat Maric verwertete den Elfmeter souverän.

St.Gallen war seit der 72. Minute und nach der gelb-roten Karte gegen Boubacar Traorè um einen Mann reduziert und nicht mehr in der Lage, entscheidend zu reagieren.

So setzte es für die Ostschweizer im dritten Spiel dieser Saison gegen Lugano die bereits zweite 0:1-Niederlage ab, nachdem sich die beiden Teams am 16. Dezember im Kybunpark in einem ebenfalls zähen Spiel 0:0 getrennt hatten.

Das Mittelfeld der Tabelle rückt auf

Die Tessiner – nun bereits seit acht Partien auf fremdem Terrain unbesiegt – rücken auf Kosten der St.Galler auf Rang zwei vor. Das Mittelfeld der Tabelle schliesst immer mehr auf. St.Gallens nächster Gegner Zürich hat bloss noch einen Punkt weniger auf dem Konto als die Mannschaft von Trainer Zeidler. St.Gallen verpasste es, vom 0:0 der Young Boys in Vaduz und der Niederlage Basels gegen Zürich zu profitieren.

Die Partie vom Sonntag verlief wie erwartet. Die Überraschungsmannschaft von Trainer Maurizio Jacobacci zog einen Riegel hoch, verteidigte stark, war bissig in den Zweikämpfen und schaltete immer wieder gefährlich schnell um.

St.Gallen tat sich einmal mehr schwer mit diesen Voraussetzungen. Es bestimmte zwar die Partie, liess den Ball zuweilen auch gut laufen, kam aber kaum zu zwingenden Gelegenheiten.

Die Ostschweizer hätten vor allem in der ersten Halbzeit aus ihrer Dominanz mehr machen müssen. Sie hätten in den entscheidenden Momenten schneller agieren und ausnützen sollen, dass Lugano jeweils für Sekundenbruchteile und nach eigenen Kontern defensiv ein bisschen weniger gut sortiert war.

Doch St.Gallen fehlten in den entscheidenden Situationen Tempo, Präzision sowie Abstimmung, um Luganos Abwehr zu knacken und den Matchplan des Gegners auf den Kopf zu stellen.

Der St. Galler Jérémy Guillemenot gegen den Tessiner Jonathan Sabbatini (rechts). Benjamin Manser

Nach einer halben Stunde forderte Zeidler von seinen Akteuren mehr Bewegung, kurz zuvor hatte Lugano mit einem Lattentreffer von Fabio Daprelà einen Warnschuss abgegeben. St.Gallen kam vor der Pause durch Betim Fazliji, Victor Ruiz und Jérémy Guillemenot nur zu halbwegs guten Chancen.



Lawrence Ati Zigi: Note 4. Er muss ein paar Rückpässe annehmen und einige Bälle auskicken, mehr nicht. Beim Penalty dann aber machtlos.

Leonidas Stergiou: Note 5. Der Nachwuchsspieler des Jahres 2020 bestätigt seine Qualitäten: unaufgeregt, souverän.

Jordi Quintillà: Note 3,5. Er ist weniger präsent als auch schon und kann das Spiel so auch nicht ankurbeln.

Jérémy Guillemenot: Note 3,5. Er hilft überall aus, verzeichnet einige gute Aktionen, doch der letzte Pass kommt oft nicht an.

Victor Ruiz: Note 3. Der Spanier taucht zu oft ab. Dabei wäre St. Gallens Offensive an diesem Nachmittag dringend angewiesen auf seine Ideen.

André Ribeiro: Note - . Kommt in der 86. Minute, was zu spät ist für eine Note.

Lukas Görtler: Note 4. Unterbindet den einen oder andern Gegenstoss des Gegners. Offensiv war sein Einfluss aber schon grösser.

Thody Élie Youan: Note 3. Vom Franzosen geht wenig Gefahr aus. Allerdings wird er auch kaum einmal gut angespielt. Betim Fazliji: Note 5. Auch er spielt wieder gut. Läuft regelmässig Bälle des Gegners ab. Stark im Zweikampf.

Kwadwo Duah: Note 3. Er investiert viel, kämpft unglücklich und kommt bloss einmal in eine gute Abschlussposition.

Boubacar Traore: Note 3,5. Lange erneut eine starke Leistung. Muss dann in der 72. Minute nach einer unglücklichen Aktion, welche die zweite Verwarnung zur Folge hat, vom Platz.

Tim Staubli: Note - . Seine Intervention hat einen harten Penaltyentscheid zur Folge. Spielt aber zu kurz für eine Note.

Alessandro Kräuchi: Note 4. Defensiv tadellos. Im Spielaufbau jedoch mit zu vielen Ungenauigkeiten.

Boris Babic: Note 4. Er wird eingewechselt, investiert viel, kann aber keine entscheidenden Impulse verleihen.

Euclides Cabral, Note: - Debütiert wenige Tage nach seiner Verpflichtung. Doch benotet werden kann er aufgrund der kurzen Einsatzzeit nicht.





Traorès Platzverweis erster Schlüsselmoment

So stand die nicht sehr attraktive Partie lange auf Messers Schneide: Auf der einen Seite anrennende Ostschweizer, auf der anderen Seite auf Konter lauernde Tessiner. Die St.Galler jedenfalls hätten die Hektik der Schlussphase und damit die Niederlage vermeiden können, wären sie in Führung gegangen. Jacobacci sagte:

«Wir mussten beissen. St.Gallen hat uns stark unter Druck gesetzt.»

In den Minuten nach der Pause erarbeitete sich das Heimteam zudem deutlich mehr Präsenz im Strafraum, Kwadwo Duah, Thody Élie Youan und Alessandro Kräuchi kamen zu Abschlussmöglichkeiten.

Es schien, als machten sich Geduld und Aufwand bald doch noch bezahlt, als könne vielleicht doch noch ein Ball den Weg finden in dieses so verriegelte Tor. Doch dann unterlief dem stark aufspielenden Muheim-Ersatz Traorè in der 72. Minute ein vermeidbares Foul, welches die zweite gelbe Karte zur Folge hatte.

Euclides Cabral kommt bereits wenige Tage nach der Verpflichtung zum Début für St.Gallen. Benjamin Manser

Es war die erste von zwei Schlüsselszenen dieses Nachmittags. St.Gallen tat sich danach deutlich schwerer, Lugano fand besser ins Spiel, ohne jedoch, zumindest bis zum Penalty, zu Chancen zu kommen.

«Mit vielen Teilen des Spiels einverstanden»

Mit einem 0:0 hätte er leben können, sagte Zeidler auch noch, und vielleicht werde sich der Entscheid des Schiedsrichter im Verlauf der Saison ja wieder ausgleichen, man sei ein fairer Verlierer. Und: «Mit vielen Teilen unseres Spiels war ich einverstanden. Wir haben aber noch Luft nach oben und werden auch wieder besser spielen.»