Hoch geflogen, tief gefallen Der FCSG verliert den Cupfinal früh, nun ist der Kater gross – wie konnte das passieren? Was für eine Enttäuschung! St.Gallen hält dem Erwartungsdruck nicht stand und verliert zum zweiten Mal in Folge einen Cupfinal. Die Ostschweizer unterliegen Lugano mit 1:4 und warten damit weiter auf den ersten Titel seit dem Gewinn der Meisterschaft im Jahr 2000. Dabei waren die Voraussetzungen doch derart gut. Patricia Loher 1 Kommentar 15.05.2022, 20.10 Uhr

St.Gallens Captain Lukas Görtler lässt sich von seiner Freundin trösten. Ralph Ribi

Nach der Euphorie um die Mannschaft und der Vorfreude auf dieses Endspiel ist der Kater nun gross. Man ist sich bewusst: Eine derart gute Chance auf den ersten Cupsieg seit 1969 wird sich dem FC St. Gallen wohl nicht mehr so schnell bieten.

Es war in Bern lange ein wunderbares Fest: Mit optimistisch gestimmten, fast 20'000 Ostschweizerinnen und Ostschweizern, die sich in der Hauptstadt lautstark und farbenfroh präsentierten. Mit erwartungsfrohen, aber zahlenmässig unterlegenen Luganesi. Es schien, als könne für die St.Galler nichts mehr schiefgehen.

St.Gallen ist am entscheidenden Tag nicht bereit

Einiges deutete darauf hin, dass diese junge Mannschaft, die in der Rückrunde derart begeistert hatte, die Enttäuschungen von 1998 und 2021 vergessen machen kann. Die Klubführung hatte stets beteuert, aus der Niederlage im Vorjahr gegen Luzern gelernt zu haben und machte zuletzt kein Geheimnis daraus, dass der Cupsieg das grosse Ziel dieser Saison ist.

Und natürlich muss sich St.Gallens sportliche Leitung nun, da dieser Meilenstein erneut verpasst wurde, an ihren Aussagen messen lassen. Zum einen muss sie konstatieren, dass es dieser ansonsten so befreit und leichtfüssig aufspielenden Mannschaft wie im Vorjahr nicht gelungen ist, am entscheidenden Tag bereit zu sein.

Weshalb kam dem FC St. Gallen just in den vergangenen Wochen die Lockerheit abhanden? Gegen ein überlegenes Lugano blieb er weitgehend chancenlos.

Die Verantwortlichen um Trainer Peter Zeidler müssen sich fragen, ob es die richtigen Zeichen waren, den Cupfinal auch nach verlorenen Meisterschaftsspielen stets in den Vordergrund zu rücken. Es erhöhte von Tag zu Tag den Druck, dieses Endspiel gewinnen zu müssen.

Befindet sich ein Team in der Meisterschaft auf einem guten Weg, wird tunlichst vermieden, das Wort «Titel» in den Mund zu nehmen. Vielleicht hat das einen guten, psychologischen Grund. Wer sich die Bürde auferlegt, den Bann einer langen Titellosigkeit für eine fussballbegeisterte Region brechen zu müssen, verliert früh.

Die Enttäuschung ist gross: St.Galler Fans nach dem Schlusspfiff im Wankdorf. Ralph Ribi

Der FC St.Gallen hat jedenfalls eine grosse Chance liegengelassen. Auf dem Weg in den Final stellten sich ihm keine grossen Teams in den Weg. Und Basel, die Young Boys oder der FC Zürich scheiterten früh. So stand St.Gallen mit Lugano eine Mannschaft gegenüber, die in der Tabelle zwar besser klassiert ist, zuletzt aber zweimal bezwungen wurde.

St.Gallen hat trotz allem gute Voraussetzungen

Es bringt nun nichts, zu beklagen, es sei eben das Los des FC St. Gallen, die entscheidenden Spiele stets zu verlieren. Die Ostschweizer haben alle Voraussetzungen, um sich im Schweizer Fussball als vierte oder vielleicht gar als dritte Kraft zu etablieren. Wenn sie es denn schaffen, dieses Team zusammenzuhalten und die Lockerheit wieder zu finden.

Die atemberaubende Aufholjagd seit der Winterpause war der Beweis, dass in diesem schnelllebigen Geschäft mit Vertrauen, Geduld und Kontinuität vieles möglich ist. Dass ein starker Teamgeist und gute Nachwuchsarbeit ein im Vergleich mit den Grossen schmaleres Budget aufwiegen können. Die vergangenen Monate haben zudem aufgezeigt, wie stark der Rückhalt in der Bevölkerung ist.

Der FC St. Gallen hat seit der Präsidentschaft von Matthias Hüppi, mit dem Engagement von Sportchef Alain Sutter und Trainer Zeidler eine gute Basis gelegt. Nun müssen die Verantwortlichen unter Beweis stellen, sich auch in schweren Stunden zu helfen zu wissen – und herausfinden, wie sie mit solchen grossen Spielen künftig umgehen.

1 Kommentar Bernhard Elsener vor 15 Minuten Ja, wie konnte das passieren? Der Erwartungsdruck war für die Mannschaft einfach zu gross. Er wurde vor allem von dieser Zeitung massiv geschürt. Ein anderes Resultat als ein Sieg wurde nie auch nur erwähnt. Man sollte auch mal etwas in sich gehen, als Sportreporter! Alle Kommentare anzeigen