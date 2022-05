FCSG-Trainer Zeidler zu Augsburg? Stille verheisst nichts Gutes

FC St.Gallen Der FC Augsburg buhlt weiterhin um Peter Zeidler – die Stille verheisst nichts Gutes Es gibt kaum Wasserstandsmeldungen. Wechselt Peter Zeidler in die Bundesliga? Der Trainer des FC St.Gallen ist jedenfalls nicht zu erreichen. Christian Brägger 30.05.2022, 21.19 Uhr

Hier noch voller Elan für den FCSG. Und bald für Augsburg? Wer weiss das schon. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Es herrscht gerade eine seltsame Ruhe. Vom FC Augsburg ist nichts zu erfahren, die Journalisten, die über den Bundesligaklub berichten, geben sich ebenfalls wortkarg, aber vielleicht wissen sie ja auch nicht mehr. Und Peter Zeidler ist nicht erreichbar. Das ist der Trainer des FC St.Gallen, der derzeit von den Augsburgern ziemlich heftig und schon seit längerer Zeit umworben sein soll.

Zeidler ist jedenfalls noch nicht in die Ferien verreist, die er natürlich in seinem Frankreich verbringen wird, aber für eine Stellungnahme ist er ebenfalls trotz mehrerer Versuche nicht zu erreichen. Dabei hat er schon einmal in Aussicht gestellt, dass sich gewisse Dinge schon sehr bald klären würden, wohl binnen einer Woche. Diese Woche ist jetzt vorbei seit jener Aussage.

Es gibt auch andere Kandidaten, aber Reuter ist unter Druck

Nun denn, die Stille verheisst also in diesem Fall wohl nicht gerade Gutes. Weil im Hintergrund dann an irgendwelchen Abmachungen gedeichselt werden könnte. In jedem Fall ist es aber so: In Augsburg soll der Trainer des FC St.Gallen weiterhin Kandidat Nummer eins sein, zudem wohnt die Tochter schon dort. Daneben hat Stefan Reuter, der Sportchef, auch Hannes Wolf, Sebastian Hoeness und Enrico Maassen auf dem Radar. Und vielleicht den Mister X.

Weil Reuter nach den Unruhen im Klub angezählt zu sein scheint, gilt es als verbrieft: Der nächste Coach, den der frühere Nationalspieler Deutschlands engagiert, muss sitzen, ansonsten dürfte es schwierig werden für den Sportchef.

Zeidler ist bekannt dafür, die Jungen zu pushen. Das genau wollen die Augsburger intensivieren, zudem wollen sie, wie örtliche Medien schreiben, in einer Art Wagenburgmentalität zurück zur Ruhe finden, im Sinne von: wir gegen den Rest. Das kann nur bedeuten, dass der Klub die Kraft und Stärke aus dem Inneren heraus sucht – für Zeidler eine Selbstverständlichkeit – und nicht mehr irgendwelche Streitigkeiten an der Öffentlichkeit breitschlagen will.