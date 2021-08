Niederlage in Lugano FCSG-Trainer Peter Zeidler nach dem ersten Dämpfer dieser Saison: «Solange wir solche Gegentreffer kassieren, verlieren wir gegen solche Gegner» Die Steigerung nach der Pause reicht nicht, St.Gallen kassiert in Lugano die erste Saisonniederlage – wie Trainer und Captain auf das 1:2 im Tessin reagieren. Patricia Loher aus Lugano 09.08.2021, 05.00 Uhr

Die Penaltyszene kurz nach der Pause: Der Luganese Fabio Daprelà (links) foult den St.Galler Jérémy Guillemenot (Mitte). Urs Lindt/Freshfocus

Die Saison ist neu, der eine oder andere Spieler ist neu, doch eines hat sich beim FC St.Gallen nicht geändert: Lugano bleibt ein unangenehmer Gegner. Seit sechs Partien ist es St.Gallen nicht mehr gelungen, die Tessiner zu besiegen.

Nach einem ansprechenden Saisonstart mit dem Erfolg in Lausanne und dem Unentschieden gegen Luzern nach phasenweise starken Leistungen war am Sonntag vor allem der Auftritt in der ersten Hälfte ein Rückschlag. St.Gallens Trainer Peter Zeidler sagte an seinem 59. Geburtstag.

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen, an seinem 59. Geburtstag Urs Lindt/Freshfocus

«Es ist verflixt. Wir sind ja eigentlich gut in Form.»

Doch das 0:2 zur Pause spiegelte die Kräfteverhältnisse: Lugano war während 45 Minuten das bessere, bissigere und torgefährlichere Team.

St.Gallen hingegen fand nach Wochen im Ostschweizer Regen bei Temperaturen um die 26 Grad nicht ins Spiel, die Mannschaft wirkte stumpf und war weit entfernt von einem Start wie gegen den FC Luzern vor einer Woche.

Lüchinger setzt vorsichtshalber aus

Zeidler brachte für den gesperrten Thody Élie Youan Neuzugang Isaac Schmidt und für Nicolas Lüchinger Euclides Cabral. Lüchinger setzte nach einem Kontakt mit einer Person, die später positiv auf Covid-19 getestet wurde, vorsichtshalber aus.

Neuzugang Isaac Schmidt ersetzt den gesperrten Thody Élie Youan Urs Lindt / freshfocus

Der Trainer sagte, in Lugano seien die Anfangsphasen traditionell schwierig: «Wir haben den Beginn gut überstanden und dann trotzdem ein unglückliches Tor erhalten. Man darf in Lugano auch einmal mit einem 0:0 in die Pause gehen.»

Die Gäste hatten nach einer Viertelstunde auf links einen Moment unkonzentriert gewirkt, Numa Lavanchy nahm einen langen Ball gut an und erwischte Goalie Lawrence Ati Zigi aus spitzem Winkel durch die Beine.

Lugano sichert die Defensive

Frühe Rückstände sind in Lugano trotz des neuen Trainers Abel Braga noch immer Gift, das wurde schnell offensichtlich. Die Tessiner taten nun wieder, was sie schon vergangene Saison nach Führungen getan hatten: Sie sicherten die Defensive. Zudem investierten sie viel Energie in die Zweikämpfe und attackierten die St.Galler teilweise zu zweit hart, was den Gästen überhaupt nicht behagte.

Jonathan Sabbatini (Lugano) Lukas Görtler (St.Gallen) nach einem Foul. Pablo Gianinazzi / KEYSTONE Jonathan Sabbatini (rechts) bekommt die gelbe Karte, Lukas Görtler hält sich die schmerzende Nase. Pablo Gianinazzi / KEYSTONE Jérémy Guillemenot (links) gegen Luis Phelipe.

Urs Lindt / freshfocus Lukas Goertler (St.Gallen) diskutiert mit Schiedsrichter Urs Schnyder.

Urs Lindt / freshfocus Numa Lavanchy feiert das 1:0 gegen St.Gallen. Pablo Gianinazzi / KEYSTONE/Ti-Press Isaac Schmidt (St. Gallen) gegen Numa Lavanchy (Lugano).

Urs Lindt / freshfocus Trainer Peter Zeidler (St. Gallen) ist mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit nicht zufrieden.

Urs Lindt / freshfocus Foul zum Elfmeter: Fabio Daprela (Lugano) gegen Jérémy Guillemenot (St.Gallen)

Urs Lindt / freshfocus Torhueter Noam Baumann (Lugano) hält den ersten Penalty von Victor Ruiz (St.Gallen).

Urs Lindt / freshfocus Miroslav Covilo (Lugano) gegen Fabian Schubert (St.Gallen). Urs Lindt / freshfocus

Das Spiel war wenig ansehnlich und von vielen Unterbrüchen geprägt. St.Gallen fand den Rhythmus nicht. Erst in der 24. Minute kamen die Gäste zu einer Chance, als Leonidas Stergiou nach einem Corner den Ball mit dem Kopf knapp verpasste.

St.Gallen wirkte, anders als noch gegen Luzern, weniger kompakt, nicht mehr leichtfüssig, nicht mehr druckvoll, viel eher war das Erarbeiten guter Chancen mit harter Arbeit verbunden. Nach 90 Minuten schienen in der Statistik der Swiss Football League zwei St.Galler Schüsse auf das Tor auf. Zum Vergleich: Gegen Luzern waren es noch sieben Abschlüsse gewesen.

Mit dem 0:2 durch Reto Ziegler nach einer halben Stunde wurde die Hypothek noch grösser. Captain Lukas Görtler sagte:

Lukas Görtler, Captain FC St.Gallen Urs Lindt / freshfocus

«Wir haben heute viel von dem vermissen lassen, was wir in den vergangenen zwei Spielen gezeigt haben.»

Zeidler reagierte zur Pause mit einem vierfachen Wechsel. Vor allem Basil Stillhart verlieh St.Gallens Spiel aus der Defensive nun Schub und ein bisschen mehr Druck.

In der 50. Minute ging Jérémy Guillemenot nach einem Foul von Fabio Daprelà im Strafraum zu Boden, der Schiedsrichter reagierte vorerst nicht, ehe sich der Videoassistent (VAR) meldete: Urs Schnyder überprüfte die Situation und entschied auf Elfmeter. Victor Ruiz scheiterte, aber Görtler verwertete den Nachschuss.

Basil Stillhart verleiht St.Gallens Spiel Schub. Urs Lindt/Freshfocus

Nur intervenierte der VAR erneut, Görtler hatte offenbar den Strafraum zu früh betreten, sodass der Penalty wiederholt werden musste. Im zweiten Anlauf traf Ruiz souverän.

St.Gallen dominiert, aber ein Manko bleibt

Das Spiel wurde nun etwas unterhaltsamer. St.Gallen steigerte sich deutlich und dominierte, aber ein Manko aus der ersten Halbzeit konnten die Ostschweizer dann doch nicht wettmachen: Offensiv wirkten die Aktionen oft zerfahren. Görtler sagte, sie hätten sich drei, vier gute Chancen erspielt. «Da wäre der Ausgleich noch möglich gewesen. Aber wir waren nicht effizient genug.»

Unzimperliche Tessiner

Hinzu kam, dass die Gastgeber in der Schlussphase noch unzimperlicher umgingen mit dem Gegner als zuvor. Nach einem starken Steilpass von Ousmane Diakité in die Schnittstelle wurde Guillemenot ohne Folgen umgerissen, in der 76. Minute attackierte Yuri Görtler hart, was nur eine gelbe Karte nach sich zog.

In den letzten Minuten stürmte gar Goalie Zigi noch mit, doch die Bürde nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit war zu gross. Zeidler sagte: «Solange wir solche Gegentreffer kassieren, verlieren wir gegen solche Gegner.»

Am kommenden Wochenende steht die erste Cuprunde auf dem Programm: Der FC St.Gallen empfängt am Samstag um 18 Uhr das 1.-Liga-Teams aus Münsingen. Das nächste Meisterschaftsspiel bestreiten die Ostschweizer eine Woche später zu Hause gegen Sion.