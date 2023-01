Der dritte Tag Trotz Schuberts Rückkehr auf den Platz: Für den FC St.Gallen läuft im Trainingslager nicht alles nach Wunsch Fabian Schubert absolviert in Spanien erstmals seit seiner schweren Verletzung ein leichtes Programm auf dem Platz. Ansonsten werden die Espen von Verletzungssorgen geplagt. Wegen Schulterschmerzen konnte etwa Goalie Lawrence Ati Zigi nicht mittrainieren – er ist bei weitem nicht der einzige. Patricia Loher, Algorfa 1 Kommentar 05.01.2023, 19.08 Uhr

Wiedersehen in Spanien: Ermedin Demirovic. Bild: Manuel Nagel

Nach dem Morgentraining am Donnerstag in Algorfa erhielt der FC St.Gallen prominenten Besuch. Ermedin Demirovic, der ehemalige Stürmer der Ostschweizer, schaute nach der Übungseinheit des FC Augsburg kurz bei seinen früheren Teamkollegen vorbei.

Die Deutschen sind im selben Hotel wie St.Gallen untergebracht und trainieren gleich neben den Schweizern. Demirovic hat St.Gallen im Sommer 2020 in Richtung Freiburg verlassen und spielt nun für Augsburg. Peter Zeidler versprach, bei einer Trainingseinheit des Bundesligateams vorbeizuschauen.

Personell könnte es besser laufen

Vielleicht lenkt dies den St.Galler Coach zweieinhalb Wochen vor Wiederbeginn der Meisterschaft ein wenig davon ab, dass es im Trainingslager personell besser laufen könnte.

Captain Lukas Görtler ist nach einer Grippe zwar auf dem Weg der Besserung, machte in Algorfa aber noch kein Mannschaftstraining mit. Emmanuel Latte Lath leidet an Wadenproblemen. Er liess das Training am Donnerstagmorgen ebenso aus wie Alessandro Kräuchi, dem eine Oberschenkelblessur zu schaffen macht.

Ebenfalls nicht mittrainiert hat wegen Schulterschmerzen Goalie Lawrence Ati Zigi. Matej Maglica musste die Übungseinheit mit Wadenproblemen abbrechen. Stefano Guidotti hat Fieber, Randy Schneider drehte Runden um den Platz. Er leidet an einer Innenbandverletzung.

Sutter wird den Start in die zweite Saisonhälfte wohl verpassen

Am schwersten getroffen hat es allerdings bereits vor der Abreise ins Trainingslager Aussenverteidiger Patrick Sutter: Der 23-Jährige zog sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zu, wird mehrere Wochen ausfallen und damit wohl auch den Start in die zweite Saisonhälfte verpassen.

Zeidler sagt, die Verletzung setze Sutter psychisch zu, «da er spürt, dass es eine Weile dauern kann, bis er zurück ist». Sutter wird im Hotel versorgt von Ärzten und Physiotherapeuten. «Sie bauen die verletzten Spieler auf», sagt der Trainer.

Die ersten Tage hätten aus St.Galler Sicht also durchaus einen anderen Verlauf nehmen können. «Wir werden besser, wenn alle immer gemeinsam trainieren können», so der Coach beim Vorbereitungsstart Mitte Dezember. Nun sagt er: «Wir haben schon ein bisschen viele Ausfälle. Aber wir bleiben positiv und ruhig.»

Ein leichtes Programm auf dem Platz für Fabian Schubert (rechts) mit Athletiktrainer Simon Storm. Bild: Manuel Nagel

So gab es zuletzt auch etliche hoffnungsvolle Zeichen für die Ostschweizer. Fabian Schubert absolvierte mit Athletiktrainer Simon Storm ein leichtes Programm auf dem Platz.

Der Österreicher hatte sich am 4. September gegen die Young Boys einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen und musste sechsmal operiert werden. Einen Zeitpunkt, wann Schubert ins Mannschaftstraining zurückkehren soll, hat der Klub nicht definiert.

Wieder regelmässig trainieren Julian von Moos, Jordi Quintillà, Jérémy Guillemenot, Albert Vallci, Michael Kempter, Alessio Besio, Chadrac Akolo und Leonhard Münst. Die einen waren länger verletzt, die anderen angeschlagen. Seit Mittwoch ebenfalls im Trainingscamp dabei ist Mischa Beeli, der Captain des U21-Teams.

