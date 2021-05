Vor dem Cupfinal Der Cupsieg 1969 als Unikat in der Geschichte des FC St.Gallen: Anekdoten von damals und Parallelen zu heute Viermal schon stand der FC St.Gallen im Berner Wankdorf im Cupfinal. Aber nur einmal in seiner langen Geschichte kehrte die Mannschaft mit dem Pokal im Gepäck nach Hause zurück. Der Pfingstmontag, 26. Mai 1969, erstrahlt deshalb in besonderem Glanz und lässt sich verbinden mit zahlreichen Anekdoten sowie Unterschieden und Parallelen zur heutigen Zeit. Fredi Kurth 20.05.2021, 17.00 Uhr

1969: Captain Kurt Grünig mit dem Pokal. Keystone

Cupfinal! Das war schon zu jener Zeit ein magisches Wort. Das Endspiel im Berner Wankdorf hatte sogar grösseres Gewicht als heute.

Die Meisterschaft wurde jeweils in nur 26 Runden entschieden. Der Cupfinal an traditioneller Stätte, wahlweise am Oster- oder Pfingstmontag, bedeutete somit Saisonhöhepunkt.

Damals wurde noch nicht am Austragungsort oder Termin herumgewerkelt; vor wenigen Jahren fand der Final sogar unter der Woche statt. Vielmehr war der Cupfinal den Freunden des gepflegten Fussballspiels und den Verbandsleuten heilig.

Aussenseiter waren die Ausnahme

Meistens waren auch die damals prominenten Teams beteiligt, der FC Zürich, die Grasshoppers, der FC Basel, Lausanne, Lugano oder Servette. Aussenseiter wie Winterthur als Aufsteiger aus der Nationalliga B im Final 1968 blieben die Ausnahme.

So rümpfte die Fussballschweiz ein wenig die Nase, als ein Jahr später der zweite Aufsteiger FC St. Gallen und die AC Bellinzona in Bern die Klingen kreuzten. Die Anhänger in der Ostschweiz und im Tessin kümmerte das wenig.

FC St. Gallen kam aus den Tiefen der Drittklassigkeit

Die Vorgeschichte zum Cupfinal spiegelt eine dramatische Ära des FC St.Gallen. Nach achtjähriger Zugehörigkeit zur 1. Liga, Gruppe Süd-Ost, damals dritthöchste Spielklasse, fand die Klubführung, allen voran Präsident Elio Cellere, dass dieser trüben Geschichte des ältesten Fussballvereins der Schweiz ein Ende bereitet werden müsste.

Nicht zuletzt dank den Zuwendungen des Bauunternehmers und den damit verbundenen Verpflichtungen auswärtiger Spieler stieg die Mannschaft innerhalb von vier Jahren zwei Stufen höher und holte sich den Cupsieg auf Anhieb.

Vater Cellere war aber nicht nur Geldgeber, sondern auch Grandseigneur. Der spätere Captain Kurt Brander erinnert sich:

«Wenn er jeweils in der Kabine erschien, wurde es urplötzlich mäuschenstill in der Kabine.»

Dass der FC St.Gallen prominente Fussballer verpflichten konnte, war damals noch möglich, weil sich das Gehaltsniveau und die Ablösesummen weit von den astronomischen Beträgen von heute entfernt bewegten.

Die Spieler gingen einem Beruf nach, und auf den Mannschaftslisten war jeweils die entsprechende Bezeichnung aufgeführt. Zum Beispiel: Kurt Grünig, Tiefbauzeichner.

Die St. Galler lotsten den Cupsieger-Captain, auch Oberleutnant der Schweizer Armee und später Barbesitzer, von den Young Boys weg. Louis Frei, Torschütze im Viertelfinal zum Sieg in Lugano, machte während eines Englandaufenthalts einmal ein Jahr komplett Pause vom Fussball und fand danach wieder problemlos Anschluss an die ersten Mannschaft der St.Galler.

Vorbereitung an prominentem Ort

«Wir reisten schon zwei Tage vor dem Match ab», sagt Leo Bauer, St.Gallens Vorstopper. Im Hotel Bélvedère in Spiez in jenem Hotel, wo sich die deutsche Nationalmannschaft vor ihrem WM-Triumph 1954 einquartiert hatte, liess sich die Mannschaft nieder.

St.Gallens damaliger Trainer Albert Sing, auch bekannt als der eiserne Deutsche. Keystone

Sie war wie immer mit dem Zug, 2. Klasse, gereist. Trainer Albert Sing hatte den Ort am Thunersee als gutes Omen empfunden. Solcher Aufwand war im Halbfinal gegen Servette nicht nötig, obwohl St.Gallen ebenfalls «auswärts» spielte, nämlich auf dem Krontal, weil im Espenmoos die neue Tribüne entstand.

Einer mit zwei Cupfinal-Teilnahmen Die fünf Cupfinals mit dem FC St.Gallen liegen soweit zerstreut auseinander, dass es für einen Spieler nur 1969 und 1977 möglich war, an mehr als einem Endspiel dabei zu. Das gelang einzig Bertram Mogg, der zunächst als 20-jähriger im Aufgebot war und acht Jahre später in der Startelf. Beim Cupsieg hätte er eingewechselt werden sollen. Da aber nur ein Spieler ausgewechselt werden konnte und sich Aldo Moscatelli weigerte, vom Platz zu gehen, verblieb Mogg tatenlos draussen. Obwohl die entscheidenden Verstärkungen von auswärts verpflichtet wurden, gab es immer wieder Spieler aus der Ostschweizer Nachwuchsförderung, die den Sprung in St.Gallens Team schafften. 1969 waren es Leo Bauer, Livio Dolmen, Louis Frei und Bertram Mogg, und 1977, im verlorenen Endspiel gegen die Young Boys, ehrten Kurt Brander, Bruno Graf, Bertram Mogg, Rolf Oettli, Markus Schüepp und Walter Seger einheimisches Schaffen. (th)

Die Spieler des FC St. Gallen koennen am 27. Mai 1969 in Bern mit dem Pokal jubeln. Die Zeitungen berichteten schon damals ausführlich. Keystone

Der Match aus neutraler Warte

Wie der Match verlief? Wir zitieren Walter Lutz, Chefredaktor von der Zeitung «Sport»: «In den ersten 45 Minuten wurden speziell von den Sankt Gallern zwischen der 20. und 26. Minute hintereinander drei nahezu hundertprozentige Torgelegenheiten vertan. Eine eindrucksvolle Energieleistung Grünigs, der von der Platzmitte weg zuerst quer dribbelte, dann entschlossen geradeaus 40 Meter lief, leitete das 1:0 ein. Grünig legte flach steil auf Nafziger, der, völlig freistehend, den Ball nur noch am Torhüter vorbeischieben musste. Damit war ein Cupfinal entschieden, der bei Wetterglück ungefähr die erwartete Zuschauerzahl gebracht hatte (24'000) und der sich nach sehr schwachem Beginn schliesslich auf einem spielerischen und technischen Niveau bewegte, das, am Tabellenstand der beiden Finalisten gemessen, die Erwartungen übertraf.»

Rudi Nafziger und Kurt Grünig waren also die Protagonisten dieses Endspiels. Auch Nafzigers Verpflichtung entsprang einem Transfer, der heute unvorstellbar wäre. Der Stürmer wurde von Bayern München für eine Ablösesumme von 100'000 Franken engagiert.

Das Rundherum: Bern weit entfernt

Bern war damals noch um einiges weiter entfernt von der Ostschweiz als heute. Die SBB hatten den Taktfahrplan noch lange nicht erfunden, und das Autobahnnetz war erst Stückwerk.

Der Verfasser dieser Zeilen begleitete seinen Vater in einem Ford Taunus. Die Autobahn, die in St.Gallen-West anfing, musste in Wängi wieder verlassen werden.

Martin Furgler schrieb im Jubiläumsbuch zum hundertjährigen Bestehen: «Die Fahrt nach Bern und zurück (natürlich im SBB-Sonderzug) wurde zum festlichen Spektakel. Hunderte von Fans wollten dabei sein.» Diesmal wären es ohne Corona Tausende.

Martin Furgler Keystone

Es gab auch noch keine Liveübertragung am Fernsehen. Martin Furgler weiter:

«Zuhause aber kannte der Jubel keine Grenzen! Die Stadtmusik war zum Empfang am Bahnhof und konnte sich gegen die immer wieder ausbrechenden Hochrufe Tausender sonst so nüchterner Ostschweizer kaum Gehör verschaffen.»

Die Belohnung für die Spieler bestand in einer Neuenburger Pendule. Die steht tatsächlich immer noch auf Leo Bauers Pult daheim in Gossau.

Nur einige wenige Spieler hatten eine entsprechende Erfolgsprämie in ihrem Vertrag zugesichert. Der damalige Supporter-Präsident Bruno Graf übergab deshalb Grünig zudem 20 000 Franken. «Die verteilte ich dann an die Spieler», erzählt der Captain.

Bauer ist übrigens der einzige Spieler, der noch in der 1. Liga gespielt hat, und wahrscheinlich der einzige der Klubgeschichte, der derart hohe Niveausprünge schaffte. Nur zu gerne wäre er auch diesmal nach Bern gereist. «Aufgrund der Pandemie-Entwicklung und der Erfahrungen hätte das Wankdorf zur Hälfte gefüllt werden können», sagt er.

St. Gallen wäre als Cupsieger abgestiegen

Wer damals noch jung war, den Aufschwung jener Jahre miterlebte, dachte, dass es im selben Stil weiterginge. Dass ein solcher Cupfinal oder sogar Cupsieg immer wieder mal eintreffe.

Doch es sollte der einzige bleiben. Bis heute. Bis Pfingstmontag? Der FC St.Gallen jedenfalls belegte 1968/69 den zehnten Schlussrang in der Nationalliga A. Wäre sie schon damals auf zehn Vereine geschrumpft gewesen, wäre der FC St. Gallen als Cupsieger abgestiegen.

Der Sturz in die zweithöchste Klasse konnte übrigens schon 1945 im verlorenen ersten Cupfinal bei den Young Boys nicht vermieden werden.

Nun fällt diese Variante aber ausser Betracht. Und Peter Zeidler könnte zweiter Cupsieger-Trainer des Vereins werden. Nach dem eisernen Schwaben der dynamische Schwabe. Es wäre eine schöne Pointe der Klubhistorie.

Cupfinal 1969

St. Gallen – Bellinzona 2:0 (0:0)

Wankdorf – 24 000 Zuschauer. – Sr. Droz (Marin).

Tore: 61. und 71. Nafziger 2:0.

St.Gallen: Biaggi; Kaspar; Schüwig, Bauer, Tanner; Dolmen, Grünig, Moscatelli; Nafziger, Frei, Meier

Bellinzona: Eichenberger; Bionda; Ghilardi, Paglia, Genazzi; Guidotti, Tagli, Sörensen; Gottardi, Frigerio, Nembrini.

Bemerkungen: Sonnig, warm. St.Gallen ohne Pfirter (verletzt). Bellinzona ohne Rebozzi (leicht erkrankt). Ecken: 10:4 (4:0) für die Ostschweizer. –Tagli, Eichenberger und Moscatelli verwarnt.