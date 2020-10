FCSG-Trainer Peter Zeidler nach dem Erfolg gegen Servette: «Wir müssen nun eine richtige Mannschaft werden» – Captain Quintillà bleibt vorerst Der FC St.Gallen gibt Jordi Quintillà nicht ab – und will ein noch besseres Team werden. Patricia Loher 06.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jordi Quintillà spielt seit Sommer 2018 für den FC St.Gallen. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Der FC St.Gallen lässt Captain Jordi Quintillà definitiv nicht ziehen. 24 Stunden nach dem Spiel gegen Servette bekräftigt Trainer Peter Zeidler, was er schon am Sonntag gesagt hatte:

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen. Gian Ehrenzeller/Keystone

«Es geht keiner mehr.»

Laut Medienberichten zeigte der 2.-Bundesligaklub Paderborn Interesse am Mittelfeldspieler. Das Transferfenster in Deutschland schloss am Montag um 18 Uhr.

Offenbar war Quintillà einem Wechsel zu Paderborn nicht abgeneigt, allerdings sickerte auch durch, dass die Deutschen dem FC St.Gallen für den 26-Jährigen – ein Schlüsselspieler beim Vizemeister – bloss ein Angebot über eine halbe Million Euro unterbreitet haben sollen.

Quintillàs Vertrag in St.Gallen läuft im nächsten Sommer aus. Laut «transfermarkt.ch» hat der Spanier dem Klub mitgeteilt, den Kontrakt nicht verlängern zu wollen, um den nächsten Schritt machen zu können. So müsste St.Gallen Quintillà, der seit dieser Saison mit Lukas Görtler Captain ist, spätestens im Winter ziehen lassen, um doch noch Geld zu verdienen.

So sattelfest wie im Meisterjahr

Während der Bundesligaabsteiger Paderborn mit nur einem Punkt aus drei Spielen schlecht in die Saison gestartet ist, sieht es beim FC St.Gallen besser aus. Nach drei 1:0-Erfolgen in drei Spielen sind die Ostschweizer Leader.

Als einziges Team der Liga hat St.Gallen mit seiner sehr jungen Abwehr – ihr Durchschnittsalter beträgt 20,75 Jahre – noch kein Gegentor kassiert. Es ist der beste Start des FC St.Gallen seit der Meistersaison 1999/2000, als die Ostschweizer in den ersten drei Spielen ebenfalls keine Gegentore zuliessen. Allerdings trafen sie sechsmal.

«Wir haben uns Respekt verschafft», so der Trainer. Dabei ist trotz der überzeugenden Bilanz noch nicht einmal alles rund gelaufen. Gegen Servette liess das Team deutlich zu viel zu. Zeidler führt auch das Eckballverhältnis gegen die Genfer als Beispiel an: «1:7 – das gab es in St.Gallen zuletzt nur selten.»

Noch gelingt es seiner Mannschaft nicht, den Gegner so zu dominieren wie in der vergangenen Saison. Zeidler sagt:

«Das hat auch mit dem Selbstvertrauen zu tun. Die neuen Spieler sind noch auf der Suche nach ihrem Platz. Wir müssen nun eine richtige Mannschaft werden.»

Zwei Wochen hat er wegen der Länderspielpause Zeit, um rund um ein starkes und eingespieltes Gerüst die Neuen zu entwickeln. Ein Patentrezept, so der Trainer, gebe es nicht. Es gehe um das Bauchgefühl. Und: «Ich habe einfach im Kopf, dass wir besser spielen können», so Zeidler.

Boris Babic hat sich im Februar einen Kreuzbandriss zugezogen, ist nun aber wieder einsatzbereit. Andy Müller/Freshfocus

Spielpraxis für Babic

Am Donnerstag bestreitet St.Gallen eine Testpartie gegen Dornbirn aus der zweithöchsten Liga Österreichs. Dort erhalten Spieler wie Boris Babic, Yannis Letard, Boubacar Traorè oder Élie Youan Einsatzzeit.

Grundsätzlich gehe es in dieser Woche aber auch darum, wieder einmal durchzuatmen. Denn die vergangenen Wochen waren intensiv, die Sommerpause kurz. Hinzu kamen am Sonntag im Heimspiel gegen Servette die Emotionen, als erstmals seit sieben Monaten wieder fast 10'000 Zuschauer dabei waren. «Es war ein grossartiges Gefühl und die Bestätigung für mich, am richtigen Ort zu sein», so Zeidler.