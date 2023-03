Genervter FCSG-Trainer: «Jeder soll sich selbst sein Bild machen»

Debatten nach Winterthur Genervter FCSG-Trainer Zeidler fühlt sich missverstanden und sagt abschliessend: «Jeder soll sich selbst sein Bild machen, wie er die erste Minute bewertet» Der Trainer des FC St.Gallen will nach der jüngsten 0:1-Niederlage absolut keine VAR-Diskussion – und seine Nationalspieler reisen um die Welt. Derweil sagt Schiedsrichterchef Wermelinger: «Der Eingriff des Videoschiedsrichters und die rote Karte in Winterthur waren richtig.» Christian Brägger Jetzt kommentieren 21.03.2023, 05.00 Uhr

Peter Zeidler kann am Tag nach dem 0:1 noch nicht glauben, dass das Spiel so gelaufen ist. Bild: Freshfocus

Die Abläufe sind bekannt. Jedes Wochenende gibt es auf Schweizer Fussballplätzen Ereignisse, die Anlass zu regeltechnischen Debatten geben. Sei es unter den Fans, Spielern, Trainern wie auch Schiedsrichtern. Schliesslich findet in der Nachbetrachtung die grosse Aufarbeitung statt. Gefühlt häufig mittendrin: der FC St.Gallen.

Ebendies wollte Trainer Peter Zeidler nach dem 0:1 gegen ersatzgeschwächte Winterthurer in der Mixed-Zone tunlichst vermeiden, nachdem es die eine Schlüsselszene gegeben hatte: die Intervention des Videoschiedsrichters (VAR) auf das Foul von Julian von Moos an Tobias Schättin. Die Partie war acht Sekunden alt. Und von Moos sah die rote Karte.

Zeidler am Tag nach der Niederlage: Angefressen

Zeidler war am Montagmittag noch angefressen wegen des Ergebnisses. «Es nervt mich, wir hätten mit einem Sieg in die richtige Richtung abfahren können. Ich kann es nicht glauben, dass das Spiel so gelaufen ist», sagt er am anderen Ende der Leitung. Trotzdem könne er seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, wie sie danach in Unterzahl aufgetreten sei. Und noch in der Pause habe er dem Team gesagt: «Wir müssen das akzeptieren, wir wollen das in Unterzahl auf dem Platz korrigieren.» Eine Diskussion über den VAR sei tabu gewesen.

«VAR ist tabu», sagt Trainer Peter Zeidler. Bild: Freshfocus

Über diesen mochte Zeidler auch am Tag danach nicht gross Worte verlieren, er habe das schon nach dem Spiel nicht tun wollen, und seine rhetorische Frage «Warum immer wir? Wir haben da ein Abonnement darauf» sei völlig missverstanden worden. Wie dem auch sei. Die Lunte war jedenfalls gelegt, und es war gewiss richtig, den Fokus auf den VAR-Entscheid zu richten, weil er der Anfang vom St.Galler Ende war. Und weil die Ostschweizer 90 Minuten lang in eine unangenehme Situation gerieten, die letztlich selbstverschuldet war. Zudem: St.Gallen hatte jüngst in Basel ja profitiert von Schiedsrichterentscheiden.

Um Zurückhaltung bemüht

Zeidler lieferte die Begründung für seine montägliche VAR-Zurückhaltung gleich selbst: «Schnell entsteht sonst der Eindruck, alle Welt verschwöre sich gegen die kleinen St.Galler. Das ich nicht in meinem Sinn. Ich sage nur: Jeder soll sich selbst sein Bild machen, wie er die erste Minute in Winterthur bewertet. Man kann es so oder so sehen.»

An Daniel Wermelinger geht also die Frage: Wie ist die Szene zu bewerten, war der Eingriff des VAR richtig und die rote Karte danach? Der Schiedsrichterchef sagt: «Ja, absolut. Weil die Wahrnehmung der Situation durch den Schiedsrichter eine andere war und ein Stollen-Vollkontakt mit durchgestrecktem Bein gegen den Unterschenkel stattgefunden hatte.»

Es ist nun nicht so, dass die Schiedsrichter in der Schweiz nicht mit sich reden liessen, selbst dann nicht, wenn eine Mannschaft sich stets benachteiligt fühlt. Wermelinger sagt: «Unsere Türen stehen jederzeit offen, wenn ein Thema sachbezogen und nicht via Öffentlichkeit mit uns diskutiert werden möchte.» Vielleicht täte es einigen Partien tatsächlich einmal gut, ein paar Takte zu reden.

Das falsche Bild in der Öffentlichkeit?

Zeidler fand ebenfalls, dass das von ihm in der Öffentlichkeit gezeichnete Bild falsch gewesen sei, er nur kurzzeitig die Fassung nach dem Platzverweis verloren habe. Vielmehr habe er versucht, die Gemüter in den eigenen Reihen zu beruhigen und Dampf aus der Partie zu nehmen. Die «Jetzt-erst-recht»-Attitüde sei schnell bei ihm und den Spielern dagewesen. Allein, sie reichte nicht.

Vielleicht läuft es Chadrac Akolo mit der DR Kongo besser. Bild: Freshfocus

Der Trainer war am Tag nach der Niederlage auch selbstkritisch, im Wissen, sich an der Seitenlinie nicht immer vorbildlich verhalten zu haben. «Ich bin gewiss kein Chorknabe, auch wenn ich selbst lange Ministrant war», sagt er mit einem lauten Lachen. Die eine Sache habe er Bruno Berner aber noch sagen müssen nach dem Schlusspfiff: Dass die Ballbuben gut angelernt worden seien, auf Zeit zu spielen, was nicht im Sinne des Fairplay sei. In der Tat machten sie das gleich mehrmals. Die Antwort des Winterthur-Trainers lautete offenbar: «Damit habe ich nichts zu tun.» Gewiss: jene Zehntelsekunden hätten keine Punkte gebracht.

Weite Reisen für St.Galler Nationalspieler

Es gilt sich nun wieder zu sammeln. Während der kommenden zehn, elf Tage werden einige Spieler des FC St.Gallen dem Trainingsbetrieb jedoch den Rücken kehren. Sie sind zeitweilig zu Höherem berufen und mit ihren Nationalteams unterwegs. Lawrence Ati Zigi zum Beispiel, der sich bei Ghana mit der WM als Stammgoalie etabliert haben sollte. Obschon man das nicht abschliessend sagen kann, fehlten doch in Katar zwei direkte Konkurrenten verletzungsbedingt.

Otto Addo trat nach dem Turnier als Nationaltrainer zurück, seit Mitte Februar heisst dieser Chris Hughton, der auch schon Newcastle und Brighton angeleitet hat. Und: Der Irländer war bereits an der WM als technischer Berater dabei. Zigi wird zuerst im heimischen Kumasi auf Angola treffen, dann auswärts in Luanda auf denselben Gegner. Es geht um die Qualifikation für den Afrika-Cup, Ghana führt die Vierergruppe nach zwei Partien vor dem punktgleichen Angola an.

Akolo und Kempter auf anderen Kontinenten

Weite Reisen gibt es ebenfalls für Michael Kempter und Chadrac Akolo. Kempter, aktuell bei St.Gallen Reservist, wurde wieder einmal für das philippinische Nationalteam aufgeboten. Er hofft auf Einsätze in den auswärtigen Testspielen gegen Kuwait und Jordanien. Letzteres findet in Katar statt, dort gibt es ja Fussballstadien zur Genüge.

Michael Kempter. Bild: Freshfocus

Akolo spielt zweimal ihm Rahmen der Qualifikation für den Afrika-Cup mit der Demokratischen Republik Kongo gegen Mauretanien, zuerst zu Hause und dann beim Gegner. In der Gruppe steht die Nation des St.Gallers nach zwei Runden mit null Punkten am Tabellenende.

Alessio Besio schliesst sich derweil der Schweizer U20 an. Und während Christian Witzig, Randy Schneider und der derzeit verletzte Ricardo Alves auf der Pikettliste stehen, sind von Moos und Leonidas Stergiou definitiv mit der Schweizer U21 unterwegs. Das Team von Nationalcoach Patrick Rahmen testet auswärts in Almería gegen Spanien, ehe in Basel der Sparringspartner Israel sein wird. Das alles soll vorbereiten auf die EM-Endrunde im Juni in Rumänien und Georgien.