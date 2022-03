Saisonabos in der Analyse: Hier wohnt der FC St.Gallen

Datenanalyse Wo der FC St.Gallen zuhause ist: Die 10'500 Saisonabos in der Analyse Mehr als 10'500 Saisonabos hat der FC St.Gallen verkauft – Klubrekord! Wo wohnen all die Fans? Wie viele Saisonabonnentinnen und -abonnenten gibt es in Ihrer Gemeinde? Und wie teilen sich die Saisonabos auf die verschiedenen Stadionsektoren auf? Wir zeigen es – Überraschungen inklusive. Ralf Streule 0 Kommentare 05.03.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Der FC St.Gallen tritt derzeit mit breiter Brust auf. Und je breiter die Brust, desto breiter buchstäblich die Ostschweiz, die sich in dieser Saison als Relief-Schattierung über die Trikots der St.Galler Spieler spannt.

Das Ostschweizer Relief prangt auf dem Shirt der St.Galler (hier übrigens beim Torjubel von Fabian Schubert gegen Servette). Claudio Thoma / freshfocus

Tatsächlich ist derzeit auch die Unterstützung für den Ostschweizer Club so breit wie nie zuvor, dies belegen Zahlen, die der FC St.Gallen kommuniziert. Gegen 11 000 Saisonabos sind inzwischen verkauft, so viele waren es noch nie. Damit zementiert der FC St.Gallen seinen Platz drei, was Abozahlen in der Super League angeht. Hinter YB, das kürzlich mit knapp 20'000 Saisonabos ebenso einen Rekord kommuniziert hat. Und hinter Basel, das bei rund 17'000 Abos stehen soll. Luzern steht lediglich bei 5700 Saisonkarten. Und Clubs wie Servette oder Lugano kommunizieren auf Anfrage die Abozahl schon gar nicht.

Wie gross die St.Galler Fangemeinde ist, zeigte sich ein weiteres Mal im Spiel gegen die Grasshoppers am vergangenen Sonntag, als das Stadion ausverkauft war. Doch reicht die Fanbasis wirklich vom Bodensee bis zum Walensee, vom Rheintal bis zum Zürichsee, wie das Trikot quasi vorgibt? Oder gar «von der Rhone bis zur Sitter», wie es in einem Fanlied besungen wird?

Fast 19 000 Personen sahen am vergangenen Wochenende den 2:0-Sieg des FC St.Gallen gegen die Grasshoppers. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Auf unsere Anfrage hat der FC St.Gallen die Postleitzahlen der Wohnorte aller Abonnentinnen und Abonnenten herausgegeben. Was sich daraus herauslesen lässt? Die Fans stammen aus 316 Gemeinden der Schweiz. Die Ostschweiz ist praktisch vollständig abgedeckt, erst in Teilen des Thurgaus, in Richtung Untersee, da finden sich erste Gemeinden ohne Abokartenbesitzer. Auffallend sind Zahlen aus Wil (197), Amriswil (165) oder Frauenfeld (47). Zwar ist an der Zürcher Kantonsgrenze der erwartet deutliche «Bruch» zu erkennen – aber einzelne Saisonabonnenten sind bis tief in die Westschweiz zu Hause.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Einleuchtend ist: Die meisten Abos werden in der Stadt St.Gallen verkauft, ganze 3288 sind es. Und auch die folgenden Plätze belegen mit Gossau und Gaiserwald (Abtwil/Engelburg) stadionnahe Gemeinden:

Rangliste Anzahl Saisonabos FC St.Gallen St.Gallen 3288 Gossau 697 Gaiserwald (Engelburg/Abtwil/St. Josefen) 367 Herisau 221 Wil 197 Wittenbach 194 Goldach 193 Amriswil 165 Flawil 145 Arbon und Oberuzwil 135

Überraschend sind die vielen grünen Flecken bis tief ins Bündnerland und in die Romandie. Aber auch jene in den Städten Zürich (88), Winterthur (73), Bern (25), Basel (8) und Luzern (5). Jede dieser etwas unerwarteten grünen Schattierungen in der Karte erzählt wohl eine Geschichte. Wer reist aus La-Chaux-de-Fonds an? Sind es Heimweh-Ostschweizer, die alle zwei Wochen den Weg aus Bern oder Basel in den Kybunpark finden? Und hatten die zwei Davoser(innen?) ganz einfach genug von Langlauf und Eishockey?

Ein anderes Bild zeigt sich, wenn man die Zahl der Abos pro Einwohner einer Gemeinde heranzieht - gewissermassen die «Saisonabo-Dichte». Zwar liegen auch hier St.Gallen und Gaiserwald an der Spitze. Es drängen in der Karte aber plötzlich auch andere Gemeinden in den Vordergrund. Wie Schönengrund, wo 19 von gut 500 Einwohnern ein Abo besitzen. Oder Häggenschwil, Tübach und Muolen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Anzahl Abos pro 1000 Einwohner/innen St.Gallen 43,6 Gaiserwald 43,49 Tübach 38,78 Gossau 38,60 Schönengrund 38,82 Muolen 36,42 Häggenschwil 35,87 Andwil 35,62 Untereggen 33,01 Roggwil 31.32

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Gesucht: Abonnent/innen aus überraschenden Ecken der Schweiz Wer reist aus La Chaux-de-Fonds an? Wer aus Andeer? Wen zieht es alle zwei Wochen von Einsiedeln in den Kybunpark? Welche Stadtluzerner sind grosse FCSG-Fans? Der FC St. Gallen durfte selbstverständlich keine Angaben zu den Personen machen. Doch wir möchten es wissen: Welche Abonnentinnen und Abonnenten mit überraschenden Wohnorten haben eine interessante Geschichte zu erzählen? Melden Sie sich bei uns uns! (ralf.streule@chmedia.ch)

Zu finden sind FCSG-Saisonabos übrigens nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Liechtenstein (15), im Vorarlberg (10) und dem Allgäu (1). Und zwei aus Tübingen bei Stuttgart - zwei Fans des Schwaben Peter Zeidler?

Weiter lässt sich zeigen, wie die Abos auf die einzelnen Stadionsektoren aufgeteilt sind. 2393 Abos wurden für den Espenblock verkauft, also für den Sektor in der Westkurve, wo die lautesten Fans stehen. Gut 3500 sitzen auf der Gegentribüne (alle C-Sektoren zusammengezählt). 1921 sind es auf der Haupttribüne, auf die Logen und Businessplätze im Hospitality-Bereich entfallen 694 Abos.

Und natürlich lassen sich mit den Sektorenzahlen auch Klischees überprüfen. Oder herbeireden. Nämlich dann, wenn man die prozentuale Aufteilung der einzelnen Sektorenabos innerhalb einer Gemeinde anschaut. Wir fragen uns zum Beispiel: In welchen Gemeinden ist der Anteil an Espenblock-Abos besonders gross? Die Antwort: Am grössten ist die Espenblock-Vorliebe nicht in der Stadt, sondern auf dem Land. Im Toggenburg oder im Rheintal. In Oberriet, Buchs, Grabs, Wattwil oder Kirchberg. Oder ennet dem Ricken in Gommiswald, wo gleich zehn von zehn Abos Espenblock-Abos sind. Gemeinden mit weniger als zehn Abos sind hier nicht aufgeführt, da dies kein relevantes Bild abgeben würde.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auch für die Haupttribüne lässt sich diese Karte zeigen - wobei ein weniger klares Bild erscheint. Auffallend hier: Luzern, Bern, Basel oder Chur haben eine besonders grosse Vorliebe für die Haupttribüne. Wir schliessen daraus: Wer weit reist, will das Spielfeld wenigstens besonders gut überblicken können.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Übrigens: Auch in Sachen Zuschauerschnitt scheint der FC St.Gallen auf Rekordkurs, gegen 15000 kamen in dieser Saison durchschnittlich ins Stadion - Tendenz steigend. Dass dies einen Einfluss aufs Spiel haben kann, betonte Trainer Peter Zeidler auch gestern an der Pressekonferenz wieder. «Die Zuschauer sind wichtig, damit die Spieler schon gar nicht auf die Idee kommen, müde zu werden.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen