FCSG: St.Galler Schlussphasen sind besser als ihr Ruf

Datenanalyse Der FCSG und sein Schlussphasen-Blues: So ist es um St.Gallens Schlussviertelstunde bestellt Der FC St.Gallen hat diese Saison in der Nachspielzeit bereits vier Punkte verschenkt. Typisch St.Gallen? Die Statistik liefert überraschende Antworten. Der heutige Gegner FC Zürich auf jeden Fall steht in Sachen Schlussviertelstunde schlechter da als die Ostschweizer. Und ja, die «YB-Viertelstunde» gibt es. Ralf Streule 28.08.2021, 05.00 Uhr

Eines von zwei späten St.Galler Gegentoren: Luzerns Varol Tasar (links) trifft in der 96. Minute zum 2:2. Bild: Freshfocus

Am Samstagabend um 18 Uhr empfängt der FC St.Gallen den Tabellenführer FC Zürich. Bereits sieben Punkte trennen die beiden Teams nach vier Runden. Und dennoch: So weit sind die Ostschweizer wohl nicht vom Leader entfernt. Würden Spiele nach exakt 90 Minuten abgepfiffen, läge der FC St.Gallen nämlich nur gerade einen Punkt hinter den Stadtzürchern. In der 95. Minute erst errang der FC Zürich am vergangenen Wochenende den Sieg gegen die Grasshoppers. Und St.Gallen verschenkte in den Heimspielen gegen Luzern und Sion den Sieg erst in der Nachspielzeit.

«Auch in der Euphorie konzentriert bleiben»

Spätestens seit vergangenem Samstag steht deshalb eine bekannte Frage wieder im Raum: Hat der FC St.Gallen eine Schwäche im Endspurt? Das Thema sei diese Woche im Training angesprochen worden, sagte Trainer Peter Zeidler am Freitag vor dem Spiel:

St. Gallens Trainer Peter Zeidler. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

«Wir wollen künftig auch in der Euphorie einer Führung konzentriert bleiben.»

Das Thema habe tatsächlich eine psychologisch heikle Ebene erreicht, so Zeidler. Gut möglich, dass tatsächlich das Mentale mitspielt. Und dass die Angst um die knappe Führung am Ende die Beine zittrig und den Kopf nervös macht.



Natürlich, auch der Zufall spielt seine Rolle. Gerne fügen Trainer am Ende von spät vergeigten Spielen an, dass sich das Ganze bis zum Ende der Saison wieder ausgleichen kann.

St.Gallens Schlussphasen sind besser als ihr Ruf

Wirklich? Wir haben ausgewertet, in welchen Phasen der Spiele der FC St.Gallen und andere Super-League-Teams ihre Punkte gewinnen oder verlieren. Der Effekt aus St.Galler Sicht ist überraschend. Tore erhalten die St.Galler in der Schlussviertelstunde (plus Nachspielzeit) tatsächlich viel mehr als sie erzielen, zumindest was die vergangenen zwei Saisons angeht.

Und im Vergleich mit den Young Boys oder Basel lassen die Ostschweizer in der Schlussphase tatsächlich nach. Doch im Ligavergleich sieht die Bilanz nicht ganz so vernichtend aus. Auch wenn die Endspurt-Schwäche teils frappant schien, hat St.Gallen über gut zwei Saisons hinweg nur gerade vier Punkte in der Endphase von Spielen abgegeben – also jene vier Punkte aus dem Sion- und Luzern-Spiel. In der Vizemeistersaison 2019/20 und vergangene Spielzeit hingegen glichen sich gewonnene und verlorene Schlussphasen aus – eine überraschende Erkenntnis.

Wer also spät vergebene Punkte gegen YB in Erinnerung hat, vergisst wohl spät errungene Siege wie jener in Basel (2:1) in der Vizemeistersaison oder das 2:2 gegen Zürich Ende vergangener Saison. Und nein, St.Gallen wäre 2020 auch dann nicht Meister geworden, wenn die Spiele nach 75 Minuten zu Ende gewesen wären.

Was die Grafiken weiter zeigen: Die «YB-Viertelstunde», die von den Berner Fans stets gefeierte Phase ab der 75. Minute, gibt es tatsächlich – zumindest war das in den vergangenen zwei Saisons so. Eine sehr starke Schlussphase zeigt jeweils auch Servette. Und der heutige Gegner? Die Zürcher sind seit 2019 auf der Zielgerade das schwächste Team – statistisch also ein Aufbaugegner für die Schlussviertelstunde.

Mögliche FCSG-Formation

Zigi; Lüchinger, Stergiou, Fazliji, Kempter; Diakité; Görtler, Ruiz, Youan; Schubert, Duah.