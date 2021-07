Datenanalyse Genfer mögen den FC St. Gallen – und weitere Erkenntnisse aus den Transfers der Ostschweizer seit dem Jahr 2000 Wie stark setzt der FC St. Gallen auf den eigenen Nachwuchs? Weshalb sucht er immer öfter im Ausland nach neuen Spielern? Und stimmt der Eindruck, dass die Super-League-Grossclubs den Ostschweizern Jahr für Jahr die besten Akteure wegschnappen? Der Blick auf alle fast 500 Zu- und Abgänge im FC St. Gallen seit dem Jahr 2000 erzählt viele Geschichten. Stöbern Sie in der interaktiven Liste! Ralf Streule 16.07.2021, 05.00 Uhr

Ein Ehemaliger und ein seit kurzem fest zum FC St.Gallen gehörender Spieler im Zweikampf: YBs Silvan Hefti und Élie Youan. Bild: Claudio Thoma/freshfocus (St. Gallen, 14. März 2021)

Was bringen die Neuen? Diese Frage stellt sich Jahr für Jahr vor dem Saisonstart. Überall, besonders laut aber in St.Gallen, wo die finanziellen Möglichkeiten im Ligavergleich klein sind – und wo es für die kommende Saison unter anderen Jordi Quintillà und Miro Muheim zu ersetzen gilt. Zehn Spieler stossen zum Team, noch bis Ende August ist das Transferfenster offen.

Wie sich das Transferverhalten des FC St.Gallen im Vergleich zu früheren Zeiten verändert hat, zeigt der Blick auf alle Wechsel der Ostschweizer seit dem Jahr 2000. Wir listen neun Erkenntnisse auf aus dem grossen Kommen und Gehen der vergangenen 21 Jahre.

St. Gallen wechselt weniger als Sion, aber mehr als Basel

233 Zugänge und in etwa ebenso viele Abgänge gab es beim FC St.Gallen seit dem Jahr 2000, Leihspieler nicht mit eingerechnet. Damit stehen die Ostschweizer in der Rangliste der Wechselfreudigen im Mittelfeld der Schweizer Profiteams. Sion ziert – wen wundert’s? – mit seither 281 Zuzügen die Spitze dieser Tabelle, Lugano (265) liegt auf dem zweiten Platz. Ganz am Ende stehen (ausgerechnet!) YB und Basel mit 205 fest angestellten Neuen, so lässt es sich auf dem Fussball-Portal transfermarkt.com herauslesen.

Nie gab es im FC St.Gallen so viele Wechsel wie 2017 und 2018, als der Club im Umbruch war

Auffallend viele Wechsel gab es beim FC St.Gallen vor und nach dem Führungswechsel um 2017/18. Im Sommer 2017, noch vor dem Umbruch und der «Ära Hüppi», legte sich die alte Garde ins Zeug und verpflichtete etliche Leih- und andere Spieler, im folgenden Winter gab es unter dem neuen Sportchef Alain Sutter erste Anpassungen. Im Sommer 2018 kam der grosse Kaderschnitt. Unterdessen scheint der FC St.Gallen auch transfertechnisch wieder in ruhigeren Gewässern zu sein.

Der Anteil an Leihspielern nahm tendenziell zu

Der FC St.Gallen möchte mit möglichst wenigen Leihspielern auskommen. Zwar helfen diese, kurzfristig und finanziell angemessen das Kader zu verstärken. Von Wertsteigerungen dieser Spieler profitiert der Klub aber nicht. Der langjährige Vergleich zeigt: Die Anzahl an Leihverträgen hat in St. Gallen über die Jahre leicht zugenommen. Leihspieler machen aber weiterhin einen kleinen Teil des Kaders aus – und es ist ein Rückgang gegenüber der Saison 2018/19 auszumachen, als gleich sechs Spieler geliehen wurden.

Derzeit sind mit Leonhard Münst (Stuttgart) und Ousmane Diakité (Salzburg) zwei Leihspieler im Kader. Zuletzt waren Leihgaben meist eine Bereicherung, siehe Majeed Ashimeru und Ermedin Demirovic.

Leihspieler Ousmane Diakité von RB Salzburg. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Bad Ragaz, 24. Juni 2021)

Wechsel aus Wil gab es früher viel öfter

Mit keinem anderen Klub hatte der FC St.Gallen seit 2000 mehr Austausch als mit dem FC Wil, 22 Spieler wechselten seit 2000 zwischen diesen beiden Vereinen. Eine ähnlich enge Bande ist zwischen keinen anderen Profiklubs der Schweiz zu finden, nicht einmal zwischen Thun und YB (total zwölf Wechsel).

Dieser Wert täuscht aber: Der Austausch zwischen St.Gallen und Wil war besonders in den Nullerjahren gross. Damals wechselten Spieler wie Lukas Schenkel oder Adrian Winter (2008), Bruno Sutter oder Philippe Montandon (2003/04) aus Wil zum FC St.Gallen. Dieser direkte Austausch hat abgenommen. Zuletzt waren es gerade noch Adonis Ajeti (2017) und Kwadwo Duah (2020), die diesen Schritt machten. Die Kooperation mit Wil sei auf Nachwuchsstufe sehr gross, erklärt Sportchef Alain Sutter. Was Transfers fertig ausgebildeter Spieler angeht, scheint Wil aber keine grössere Rolle mehr einzunehmen als andere Schweizer Klubs.

Neuzugänge aus dem Ausland haben zugenommen

Die Suche im Ausland ist beliebter geworden. Nicht nur beim FC St.Gallen, auch bei ähnlich gestellten Super-League-Klubs ist die Tendenz zu erkennen. Sind «Perlen» nur noch im Ausland zu finden? Zuweilen werden hier die Ausbildungsentschädigungen ins Feld geführt. Ein Schweizer Profiklub kann bei einem Wechsel innerhalb der Schweiz, nebst der Ablösesumme, für jedes Ausbildungsjahr eines Jungprofis 40000 Franken an Entschädigung verlangen. Eine Massnahme, welche die Nachwuchsarbeit entschädigt, aber laut Experten den Talenten auch Wechsel innerhalb des Landes erschwert.

Sportchef Alain Sutter Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE (Bad Ragaz, 24. Juni 2021)

Sportchef Sutter sagt: «Ich glaube nicht, dass in der Schweiz mehr ausländische Spieler verpflichtet werden als in anderen Ländern. Die Globalisierung macht auch vor dem Fussball nicht halt und so sieht man generell in Fussballligen viele Ausländer im Einsatz. Am Ende suchen alle nach der besten Qualität im Rahmen ihres Budgets. Um das zu erreichen, muss man nach allen Seiten offen sein.» In diesem Sommer gab es in St.Gallen bisher zwei Zugänge aus anderen Schweizer Profiklubs.

Bisherige Transfers der Saison 2021/22 Zehn Spieler hat St. Gallen in diesem Sommer bisher verpflichtet. Zum einen sind da die vier Spieler aus dem Nachwuchs, die mit Profiverträgen ausgestattet wurden: Stürmer Alessio Besio (17), Flügelspieler Patrick Sutter (22), sowie die Mittelfeldspieler Christian Witzig (20) und David Jacovic (20). Leihweise werden der Deutsche Leonhard Münst (19) von Stuttgart II und Ousmane Diakité (20, Mali) von Salzburg übernommen. Aus der Westschweiz stossen Michael Kempter (26, Verteidiger) von Xamax sowie Isaac Schmidt (21, Mittelfeld) von Lausanne zum Team. Der österreichische Stürmer Fabian Schubert (26) wechselte aus Linz zu St.Gallen. Dazu wurde Thody Élie Youan definitiv von Nantes übernommen. Dem stehen acht Abgänge gegenüber: Miro Muheim, Jordi Quintillà, Yannis Letard, Adonis Ajeti, Nsana Simon, Fabio Solimando, Nico Strübi und Leihspieler Junior Adamu. (rst)

St. Gallen und die Verbindung mit RB Salzburg

Lange waren der FC Wil und zum Teil auch der FC Schaffhausen oder der FC Vaduz für St.Gallen ein sicherer Wert im Austausch von Spielern. So etwas wie eine Lieblings-Anlaufstelle war zuletzt nicht mehr zu erkennen. Sutter sagt: «Wir sind nach allen Seiten offen und flexibel. Wir versuchen, mit allen Vereinen gut zusammenzuarbeiten.» Einzig mit Salzburg hat sich eine spezifischere und vertieftere Zusammenarbeit ergeben, seit Zeidler und Sutter am St.Galler Ruder sind – wobei es hier besonders um Leihspieler ging. «Salzburg spielt einen ähnlichen Fussball wie wir, hat deshalb ähnliche Selektionskriterien – einfach auf anderem finanziellem Niveau. St.Gallen ist für Salzburg ein guter Partner für jene Spieler, die zwischen dem Topklub Salzburg und dessen Ausbildungsklub Liefering stehen.» Und:

«Bisher waren diese Leihgeschäfte Erfolgsstories, sowohl für uns wie auch für Salzburg.»

Majeed Ashimeru von RB Salzburg war in der Saison 2018/19 St.Galler Leihspieler. Unterdessen wurde er von Salzburg an Anderlecht verkauft. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (St. Gallen, 22. Mai 2019)

Viele Servettiens wechselten nach St. Gallen

Acht Servettiens wechselten in den vergangenen 20 Jahren nach St.Gallen – mehr als aus jedem anderen aktuellen Super-League-Verein. Doch die meisten Wechsel liegen weit zurück. Zwischen 2002 und 2004 wechselten Stefan Wolf, Davide Callà, Goran Obradovic oder Eric Hassli in die Ostschweiz. Zwischen 2012 und 2014 kamen Geoffrey Tréand, Stephane Nater und Goran Karanovic dazu. Von einer speziell ausgedehnten Zusammenarbeit zwischen Genf und St.Gallen kann zumindest seither nicht mehr die Rede sein.

Eric Hassli, einer der Servettiens, der den Weg in die Ostschweiz fand. Bild: Hanspeter Schiess (St. Gallen, 20. Februar 2006)

St. Gallen setzt stärker auf den eigenen Nachwuchs

Immer mehr St. Galler Talente stossen zur ersten Mannschaft. Dies dürfte einerseits damit zu tun haben, dass die jungen Spieler schon lange nicht mehr über Ostschweizer Amateurklubs direkt zum FC St.Gallen gelangen, sondern schon früher den Weg ins Nachwuchsprojekt finden. Anderseits ist da die seit längerem professionalisierte Nachwuchsarbeit. Und, nicht zu vergessen, die vom Verwaltungsrat vorgegebene Linie, junge Spieler einzubinden. Das hilft der Identität des Klubs – und dem Portemonnaie. St.Gallen setzt auch bei anderen Transfers auf die Jugend. Was zur Spielart Zeidlers passt und finanziell weniger belastet.

Verliert St. Gallen ständig Spieler an Schweizer Topklubs?

Silvan Hefti 2020 zu YB, Jordi Quintillà 2021 zu Basel: Ja, es gibt die Tendenz, dass St.Gallen Spieler an Schweizer Topklubs verliert. Nach Basel zog es Marcos Gelabert und Jürgen Gjasula (beide 2008), später Germano Vailati (2012) und Albian Ajeti (2017/18). Als GC noch Schweizer Krösus war, holte es Spieler wie Ionel Gane (2003), später Mario Frick (2010) und Michael Lang (2011). YB krallte sich Moreno Costanzo (2010) und 2020 also Hefti. Rund alle zwei Jahre ein gewichtiger Abgang zu einem stärkeren Konkurrenten also.

Sutter sagt:

«Selbstverständlich sind wir nicht erpicht darauf, die Konkurrenz zu stärken. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass bei auslaufenden Verträgen andere Schweizer Klubs mit mehr Möglichkeiten zugreifen. Das wird bei uns immer wieder passieren.»

Immerhin: Dass YB, GC oder Basel mit St.Galler Talenten dank eines Weiterverkaufs in Topligen das ganz grosse Geschäft machten, gab es kaum einmal. Michael Lang, mit seinem Weg von St.Gallen über GC und Basel zu Gladbach, blieb die einzige Ausnahme der vergangenen 20 Jahre.

Der direkte Weg in grosse Ligen wird aus St. Gallen schwerer

Wechselt Leonidas Stergiou bald schon in die spanische Topliga? Es gibt entsprechende Gerüchte. Er wäre ein Ausnahme: Dass St.Galler direkt in eine der Top-5-Ligen wechseln, ist selten. Vor 20 Jahren war das noch anders, als 2001 mit Jörg Stiel (Gladbach) und Marc Zellweger (Köln) sowie 2004 Tranquillo Barnetta (Leverkusen) gleich drei St.Galler den direkten Weg in die Bundesliga nahmen. Der letzte Abgang in eine Topliga war jener Dereck Kutesas zu Stade Reims, nimmt man Leihspieler dazu, ist es jener von Demirovic 2020 zu Freiburg. Zuvor schafften es Ermir Lenjani (2014), Goran Karanovic (2015) und Eric Hassli (2006) in die Ligue 1, Ivan Martic (2014) und Giuseppe Mazzarelli (2000) in die Serie A. Hier haben Basel mit 52 Wechseln in Topligen oder YB mit deren 25 deutlich die Nase vorn.

Zum Stöbern: Alle Zu- und Abgänge seit 2000

