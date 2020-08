Kolumne Aus der Sicht eines FCSG-Fans: Das ungewohnte Gefühl von Erfolg Fans des FC St.Gallen sind Niederlagen gewöhnt. Wenn es einmal gut läuft, wartet man auf den Rückschlag. Doch der kam nicht. Ruben Schönenberger 07.08.2020, 05.00 Uhr

Als die Fans noch ins Stadion durften. Bild: Benjamin Manser

Es ist nicht einmal ein Jahr her, als der FC St.Gallen die Segel im Cup streichen musste. Am 13. September verloren die St.Galler 0:2 gegen den FC Winterthur. In der Meisterschaft hatten die Espen bis zu diesem Zeitpunkt 7 von 18 möglichen Punkten geholt und lagen auf Rang 5. Der FC Basel war mit mehr als doppelt so vielen Punkten scheinbar schon enteilt.

Plötzlich war der FC St.Gallen ein Spitzenteam

Viele Fans hatten damals wohl schon fast mit der Saison abgeschlossen. Die leise Hoffnung auf einen Cupsieg war schon zerstört, bevor das Träumen richtig begonnen hatte, und in der Liga schien alles in gewohnten Bahnen zu verlaufen. Es folgten sieben Spiele ohne Niederlage, plötzlich war der FC St.Gallen ein Spitzenteam.

Für langjährige Fans war das ein ungewohntes Gefühl, für die jüngeren Fans gar ein gänzlich unbekanntes. Wer Fan eines Vereins ist, dessen Historie im neuen Jahrtausend aus einer nahezu lückenlosen Aneinanderreihung von Übergangs­saisons besteht, weiss mit dem plötzlichen Erfolg gar nicht so recht umzugehen.

Es ist eine Lebensschule, Fan eines Vereins zu sein

Als FC-St.Gallen-Fan ist man es gewöhnt, den Vorsprung auf den Abstiegsplatz auszurechnen. Nicht den Rückstand auf den Leader. Und schon gar nicht den Vorsprung auf den zweiten Platz.

Wir sind es gewöhnt, dass allfällige Hoffnungsschimmer schnell verblassen: Die beiden Cup-Halbfinals gegen Wil und Lausanne in diesem Jahrtausend sind da nur zwei Beispiele. Es ist eine Lebensschule, Fan dieses Vereins zu sein. Man lernt, dass Rückschläge häufiger sein können als Erfolgsmomente. 3:11 in Wil, Cup-Out in Küssnacht am Rigi oder die Barrage gegen Bellinzona, um nur drei zu nennen.

Wohl kaum ein Fan empfindet das als Rückschlag

Auch in dieser Saison warteten wir auf das Ende der Hoffnung, auf den obligaten Rückschlag. Wir vermuteten ihn bei der 3:4-Niederlage in Bern in der Hinrunde. Beim im letzten Heimspiel der Hinrunde gegen den FC Zürich verpassten Wintermeistertitel. Beim Last-Minute-Ausgleich im Spitzenspiel gegen YB, als Lukas Görtler doch vermeintlich den Last-Minute-Siegtreffer erzielt hatte. Und wir vermuteten ihn in der Corona-Pause.

St.Gallens Betim Fazliji bringt sein Team gegen die Young Boys in Führung. Das war am 23. Februar. Und letztmals vor vollbesetzten Rängen. Urs Bucher

Doch der Rückschlag kam nicht. St.Gallen spielte mit. Forderte YB fast bis zum Schluss und hielt den ehemaligen Serienmeister Basel in Schach. Erst zwei Runden vor Schluss war klar, dass es für den ganz grossen Triumph nicht reicht.

Doch als Rückschlag empfand das wohl kaum ein Fan. Zum letzten Spiel lief der FC St.Gallen im Berner Wankdorf auf. Dort, wo der FC St.Gallen im Mai 2011, im letzten Spiel der Saison 2010/11 vom zweitletzten auf den letzten Platz zurückfiel und zum zweiten Mal innert kürzester Zeit aus der Super League abstieg.

Wenn es in der vergangenen Saison einen Rückschlag gab, dann die Spiele ohne respektive mit wenigen Zuschauern. Trotz aller Erfahrung: Für den Umgang mit Niederlagen hat das gemeinsame Leiden bei strömendem Regen in Bellinzona oder eisiger Kälte im St.Galler Westen therapeutischen Effekt.