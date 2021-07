Eine Woche vor dem Meisterschaftsstart in Lausanne steht beim FC St. Gallen am Samstag der «Saison-Kick-off» auf dem Programm. Ab 15 Uhr werden im Kybunpark die Mannschaft und das neue Trikot vorgestellt, ehe die Ostschweizer um 16 Uhr auf Athletic Bilbao aus der höchsten spanischen Liga treffen. Die Basken haben die vergangene Saison auf dem zehnten Platz abgeschlossen und bestreiten in St. Gallen ihr Trainingslager. An der EM stellte Bilbao mit Unai Simón den Goalie Nummer eins. Er wird gegen St.Gallen aber noch nicht dabei sein.

Am Sonntag um 10.30 Uhr absolvieren die St. Galler auf der Rüti in Henau einen weiteren Test gegen 1.-Liga-Aufsteiger Uzwil. Die Partie gegen Athletic Bilbao wird im Livestream auf fcsg.tv sowie tagblatt.ch übertragen. (pl)