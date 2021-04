Super League Von einem angefressenen Stürmer, einem Schneckenrennen und Spielern, die unersetzlich sind: der FCSG nach dem 0:0 gegen Luzern und vor dem Spiel in Lugano Der FC St.Gallen kommt wie die direkte Konkurrenz im Kampf gegen den Barrageplatz nicht richtig vom Fleck. Wenigstens hilft Lausanne mit. Patricia Loher 18.04.2021, 20.37 Uhr

Der St. Galler Kwadwo Duah (rechts) gegen den Luzerner Marco Burch.

Benjamin Manser

Die 75. Minute im Spiel gegen Luzern war bezeichnend für St.Gallens Lage: Kwadwo Duah bekam den Matchball auf den Fuss, er schloss aus sieben Metern ab – doch der Ball geriet deutlich zu hoch. «Wenn du als Stürmer solche Bälle erhältst, musst du das Tor machen», sagte der 24-Jährige gegenüber SRF und weiter:

«Ich war angefressen und bin es immer noch.»

Der Frust von Duah war verständlich. Noch selten in dieser Saison wäre ein Tor so befreiend gewesen wie am Samstag.

Weil jedoch Goalie Lawrence Ati Zigi in der Nachspielzeit eine Chance von Luzern stark vereitelte, bedeutete das 0:0 in diesem von Vorsicht geprägten Abstiegskampf ein leistungsgerechtes Resultat.

«In Anbetracht der Umstände war unser Auftritt zufriedenstellend. Es ist uns auch gelungen, Konter zu unterbinden», so Trainer Peter Zeidler nach dem fünften Spiel innert 14 Tagen.

St.Gallen spielt ökonomischer, dominiert aber trotzdem

Nur hilft dieser Punkt den Ostschweizern lediglich ein bisschen weiter. Die Lage im Kampf gegen den Barrageplatz bleibt trotz der Vaduzer Niederlage in Lausanne heikel, der Vorsprung beträgt nur zwei Zähler.

Der eingewechselte Boris Babic nach einer verpassten Chance in der Schlussphase.



Benjamin Manser

Anders als am Mittwoch im Cup-Viertelfinal bei den Grasshoppers legte St.Gallen am Samstag nicht los wie die Feuerwehr. Es spielte ökonomischer und dominierte trotzdem.

Einmal mehr zeigte sich aber, wie viel die Ostschweizer derzeit investieren müssen, um offensiv Lösungen zu finden, wenn ein Gegner nicht gewillt ist, mitzuspielen. Und ist dann eine Chance einmal hart erkämpft, fehlt die Effizienz – wie schon beim 0:2 bei den Young Boys.

Aber immerhin hielten die St.Galler erstmals seit dem 2:0-Erfolg gegen Vaduz im ersten Spiel dieses Jahres wieder die Null. Defensiv scheint der FC St.Gallen um die starken Innenverteidiger Leonidas Stergiou und Betim Fazliji zuletzt stabiler geworden zu sein, was er auch in den Cupspielen unter Beweis gestellt hat.

Am Mittwoch Lugano, am Samstag Vaduz

Trotzdem steht Trainer Zeidler mit seinem Team weiterhin vor anforderungsreichen Tagen. Am Mittwoch spielt St.Gallen in Lugano, ehe es am Samstag zum Direktduell im Kampf gegen den Barrageplatz gegen Vaduz kommt.

Zeidler nahm nach dem Cupspiel in Zürich in der Startformation nur zwei Änderungen vor. Für Basil Stillhart kam im linken Mittelfeld Thody Élie Youan zum Zug, für Junior Adamu im Sturm Duah. Zeidler rotiert vor allem in der Offensive, am Grundgerüst aber rüttelte er zuletzt auch während englischer Wochen kaum.

Der Trainer sagt, es gebe Feinheiten in seinem Plan, so habe er Youan und Stillhart in den vergangenen Wochen oft nicht während 90 Minuten eingesetzt, sie seien gut bei Kräften. Zudem war Jordi Quintillà in Bern gesperrt und der Spanier habe nach dieser Pause wieder Energie. Zeidler:

Nachdenklich: Trainer Peter Zeidler am Samstag

Benjamin Manser

«Wir schauen schon, dass wir kräftemässig durchkommen.»

St.Gallens Problem: Es verfügt über Spieler, die nicht einfach zu ersetzen sind. Zu ihnen gehören Lukas Görtler, Stergiou, Fazliji oder Miro Muheim. Fällt einer von ihnen aus, hat das Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Mannschaft. Es muss also in einer sportlich heiklen Lage viel passieren, bis ein Trainer freiwillig auf sie verzichtet.

Geschuldet ist es der finanziellen Situation, dass das Kader qualitativ zu wenig breit ist für eine Ausnahmesituation wie diese. «Wichtig ist, dass wir von Verletzungen verschont bleiben», sagt Zeidler. Derzeit fallen mit Alessandro Kräuchi und Yannis Letard nur zwei Akteure aus.

Zudem hilft es, dass einer wie Boubacar Traorè nach dem Armbruch möglicherweise diese Woche zurückkehrt und Nicolas Lüchinger nach seiner langen Verletzungspause angedeutet hat, wieder eine Option zu sein.

Der St. Galler Euclides Cabral hinterlässt im Heimspiel gegen Luzern einen guten Eindruck.

Benjamin Manser

Derzeit aber ist die rechte Aussenverteidigerposition gut besetzt: Euclides Cabral überzeugte sowohl im Cup in Zürich als auch am Samstag gegen Luzern. Zudem hat der 22-jährige Portugiese, der im Winter von den Grasshoppers nach St.Gallen gewechselt hat, noch nicht allzu viele Spielminuten in den Beinen.

Mehrere Änderungen in Lugano?

Am Tag nach der Partie gegen Luzern deutet Zeidler aber an, in Lugano wohl die eine oder andere Änderung mehr vorzunehmen in seiner Startformation. Am Montagmorgen und am Dienstagnachmittag stehen Trainings auf dem Programm, ehe sich die Mannschaft gegen Abend ins Tessin aufmacht.

Auch die direkte Konkurrenz hat ein schweres Programm: Vaduz trifft am Mittwoch auf Basel, Luzern auf Lausanne und Zürich am Donnerstag auf Meister Young Boys.