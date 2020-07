FCSG-Trainer Peter Zeidler vor den entscheidenden Tagen: «Vielleicht schreien die Leute das Zwischenresultat von der Tribüne, man hört sie jetzt ja gut»

Vielleicht geschehen ja noch Zeichen und Wunder. Vielleicht kommt es am Montag in Bern ja tatsächlich zur Mutter aller Endspiele aus Sicht des FC St Gallen. Hierfür muss er in jedem Fall am Freitag ab 20.30 Uhr seinen Beitrag mit einem Heimsieg gegen das bereits abgestiegene Xamax leisten, eine machbare Aufgabe auch anhand der bisherigen Direktbegegnungen mit sieben Zählern. Damit wäre mindestens Platz zwei gesichert und in der Europa-League-Qualifikation der erste Fixtermin die dritte Runde am 24. September. Und im Maximum, falls die Young Boys am Freitag in Sitten verlieren, würde eben doch noch der Meistertitel greifbar.



Im letzten Heimauftritt der Saison wird Coach Peter Zeidler abermals auf seine Stammformation zurückgreifen, auch die Besetzung der Ersatzbank dürfte keine Änderungen erfahren. Milan Vilotic und Moreno Costanzo, deren Verträge auslaufen und nicht erneuert werden, wird man also nicht mehr zu Gesicht bekommen im St. Galler Dress. Dafür läuft vorerst ein letztes Mal im Kybunpark Ermedin Demirovic auf, für den die Reise mit Freiburg weitergeht, was St. Gallen am 29. August ein Testspiel gegen den Bundesligaclub beschert – quasi ein Vorbote fürs internationale Geschäft.

Bei Axel Bakayoko endet nach zwei Saisons die Ausleihe, auch sonst wird man das eine oder andere Gesicht eher nicht mehr sehen bei den Ostschweizern. So ist fraglich, ob Jonathan Klinsmann seine Reservistenrolle im Tor eine weitere Saison bis zum Vertragsende 2021 mitmacht. Und ob Angelo Campos nicht doch noch verliehen wird. Mit Musah Nuhu und Fabiano Alves ist wegen Blessuren erst 2020/21 zu rechnen – für Fabiano könnte jedoch noch ein Abnehmer gesucht werden. (cbr)