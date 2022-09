FC St.Gallen «Das ist aus dem Märchenland»: FCSG-Trainer Peter Zeidler über Balotelli, motzende Zuschauer und das kommende Spitzenspiel gegen die Young Boys Am Sonntag empfängt der FC St.Gallen die Young Boys. Mit einem Sieg können die Ostschweizer im ausverkauften Kybunpark die Leaderposition übernehmen. Im Interview spricht Trainer Peter Zeidler über Euphorie, Angebote, Wanderungen im Alpstein – und das Leben als 60-Jähriger. Interview: Christian Brägger und Patricia Loher Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Peter Zeidler, voller Elan, wie man ihn kennt. Stets hat der Trainer des FC St.Gallen gespürt, dass er trotz des verlorenen Cupfinals die Power wiederfindet. Bild: Reto Martin

Mario Balotelli spielt künftig für Ihren früheren Klub Sion. Würden Sie mit dem Starstürmer funktionieren?

Peter Zeidler: Die Frage stellt sich mir als Trainer des FC St.Gallen nicht, wir machen das anders. Aber es wäre gut mit Balotelli, ja, ich hätte ihn gerne bei mir. Er ist ein toller Spieler, wertet die Liga auf. Christian Constantin zele­briert seine Toptransfers jeweils in seinem Hotel. Er fliegt dann wie ein König mit dem Helikopter ein. Etwas Gutes hat der Wechsel ja für uns: Wir haben nächste Woche gegen Sion wieder ein volles Stadion.

Was macht der FC St.Gallen anders?

Servette schlägt mit den Imeri-Millionen zu, Renato Steffen geht zu Lugano, Basel holte jede Woche einen klangvollen Namen. Wir verpflichteten Ricardo Alves, den keiner kennt und der arbeitslos war. Natürlich wollen auch wir gute Spieler, aber unser Weg unterscheidet sich.

Gute Transfers sind St.Gallen dennoch gelungen?

Ja. Mit Emmanuel Latte Lath und Chadrac Akolo haben wir tolle Typen und Fussballer geholt, aber sie brauchen noch mehr Stabilität. Grégory Karlen und Albert Vallci sind erfahren und wollen hier in St.Gallen einen Neubeginn in ihrer Karriere starten. Daouda Guindo ist ein Talent, der mit 19 schon zum A-Nationalteam Malis gehört. Bela Dumrath ist jung, kam von Chur. Aber es geht bei uns auch um jene Spieler, die wir schon hatten und wie beispielsweise Julian von Moos besser werden.

Sion braucht Balotelli, um etwas Euphorie aufkommen zu lassen. St.Gallen hat sie einfach. Warum?

Ein wenig hilft gewiss unsere Spielweise, trotzdem komme ich immer aufs Gleiche: Die besondere Beziehung zu den Zuschauern entfacht die Euphorie. Die Niederlage im Cupfinal hat die enge Verbindung sogar gestärkt. Okay, in St.Gallen kann eine Beziehung vielleicht leichter entstehen als anderswo. Wir haben im Team viele Identifikationsfiguren. Wir sind bodenständig. Man trifft unsere Spieler am Open Air, wir reden gerne mit den Leuten. Es geht ja nicht nur um die Fans. Hüppis «Espen on Tour» ist wie ein Schaulaufen, wir sind in der Region verankert.

Und die Führungscrew um Sie und den Präsidenten Matthias Hüppi ist fassbar.

Ja, Alain Sutter ebenfalls. Natürlich motzen die Zuschauer auch einmal. Wenn ich aus ihrer Sicht falsch wechsle. Über meine Aufstellung. Weshalb ich immer Pressing spielen lasse. Und natürlich ist es auf Dauer besser, wenn wir öfters gewinnen.

Dieser Satz ist einer fürs Phrasenschwein, das kostet.

Nein. Wie oft haben wir gehört, in St.Gallen wolle man einfach sehen, dass wir kämpfen und alles geben. Das ist aus dem Märchenbuch. Man will auch sehen, dass der FC St.Gallen gewinnt. Nach der Pandemie ist in diesem Januar mit dem Sieg in Lausanne die Beziehung nochmals inniger worden, die Leute wollen uns erleben und wissen: Wenn wir alle ans Limit gehen, können wir jeden schlagen. Und jetzt kommt der vorläufige Höhepunkt mit dem Ausverkauftspiel gegen die Young Boys.

Peter Zeidler jubelt in Lugano nach Spielende vor der St.Galler Fankurve. Claudio De Capitani/Freshfocus

Die Beziehung zu Fans verändert auch Sie – in Lugano gingen Sie in die Kurve, obwohl Sie einst sagten, sich erst bei einem Titel dort feiern zu lassen.

Ich konnte einfach nicht anders, als mit der Kurve zu jubeln. Die Freude war so gross, vielleicht hatte sie auch etwas mit der Cupfinal-Niederlage zu tun.

In Lugano schwamm St.Gallen nach Boris Babics Anschlusstreffer. Was muss man anders machen, damit das nicht wieder passiert?

Hätte Boris Babic noch ein Tor geschossen, wäre ich jetzt nicht hier beim Gespräch (lacht). Wir brauchen sicher eine bessere Physis, mehr fussballspezifische Ausdauer. Dann wurden die Abstände zwischen den Reihen grösser, da verloren wir den Mut, im Block konsequent nach vorne zu verteidigen, und dachten, es wäre klüger, zurückzuweichen. Das wäre die taktische Komponente. Und dann war da die Angst, noch etwas zu verlieren, das Mentale also. Wir können also noch besser werden.

Stichwort besser werden: Patrick Sutter gilt schon als Erfolgsgeschichte, oder?

Einige trauten ihm den Durchbruch nicht mehr zu, nun ist er in St.Gallen Stammspieler: Patrick Sutter Claudio De Capitani/Freshfocus

Total. Im Cupfinal lagen wir zur Pause hinten, und er wollte die Mitspieler wachrütteln. «Jungs, kommt, wir gehen nochmals!» Wie er die Vorgaben technisch und taktisch umsetzt, ist toll. Wir haben ihn ja zuerst vom Flügelspieler zum Aussenverteidiger umgeschult, dass dies gelang, ist sein Verdienst. «Sutti» ist sehr beliebt, manchmal hebt ihn «Watti» mit einem Arm bis zur Decke hoch.

Sie sprechen den verlorenen Cupfinal an. Und sind jetzt das fünfte Jahr hier. Wieso spürt man keine Abnützungserscheinungen?

Ich bin ein bisschen verrückt, so bin ich halt. In der Anfangsphase war ich angespannt, der Start war schlimm. Die anderen spielen Europacup, wir verloren in Genf. Es war danach wichtig, dass wir die beiden Heimpartien gewannen. Man muss zur Ruhe kommen und bei sich bleiben, ja nicht überdrehen. Lukas Görtler brauchte auch Zeit, bis er in die Saison gefunden hat. Jetzt nähert er sich in grossen Schritten seiner Topform.

Spürten Sie, dass Sie wieder Power haben für St.Gallen?

Ja. Das sieht man ja.

Half es auch, die Batterien wieder zu laden, weil andere Vereine wie Augsburg Sie umwarben?

Es hat in den vergangenen Jahren und auch in diesem Frühjahr Anfragen aus der Bundesliga oder auch aus anderen Ländern gegeben. Auch Augsburg war darunter – aber es war für mich definitiv nie ein konkretes Thema. Grundsätzlich ist es für den FC St.Gallen sicher eine Auszeichnung, wenn man sich für seinen Cheftrainer interessiert. Viele Vereine arbeiten mit den verschiedensten Daten, und da sehen wir sicher sehr gut aus. Wir haben eine klare Spielidee, die wir auch umsetzen, und normalerweise gibt es vor allem für unsere jüngeren Spieler einen grossen Wertzuwachs. Aber es bräuchte sehr viel, um mich von St.Gallen wegzubringen. Vor ein paar Jahren hätte ich vor allem Anfragen aus Frankreich gewiss nicht einfach am Telefon abgelehnt. Gut, bei Olympique Marseille müsste ich schon zweimal überlegen (lacht).

Dabei hat Jens Lehmann in einem Interview gesagt, er halte wenig von Trainern, die selbst nie in höheren Ligen gespielt haben. Sie haben nie hoch gespielt.

Man kann den Jens Lehmann ja nicht immer ernst nehmen, das können Sie ruhig so schreiben. Er war ein aussergewöhnlicher, guter Goalie, der auch aktiv mitgespielt hat. Aber es gibt sicher Menschen in seinem Umfeld, die ihm gesagt haben, dass Fussballtrainer und Fussballprofi zwei verschiedene Berufe sind. Deshalb bewundere ich Miro Klose. Er will den neuen Beruf richtig lernen und war ein absoluter Weltklassespieler.

Fehlt Ihnen ein Titel, um das Interesse eines richtig guten Klubs zu wecken?

Peter Zeidler im Kybunpark. Bild: Reto Martin

Der FC St.Gallen ist in Europa eine kleine Nummer. In der Schweiz hingegen ist er eine grosse. Als mich während meiner Ferien die Verantwortlichen von Standard Lüttich angerufen haben, war meine Frau dabei. Ich sagte: «Wow, Standard Lüttich hat mich angerufen.» Und sie sagte: «Ach, hör doch auf. Du machst das sowieso nicht, weil du in St.Gallen bleiben willst.» Natürlich wäre es mein Traum, einmal europäisch zu spielen. Aber mit dem FC St.Gallen.

Dieses Ziel haben Sie in Lugano schon verkündet.

Oh ja. Ich habe das bereut, als ich es gelesen habe.

Weshalb? Sie nannten ja kein Rangziel, das der Klub so partout nie ausrufen will.

Es könnte auch heissen, dass wir den Cup gewinnen wollen. Solange wir noch dabei sind, können wir dieses Ziel laufen lassen. Etoile Carouge ist allerdings der Leader der Promotion League. Diese Mannschaft kann richtig gut kicken. Basel ist vor einem Jahr dort ausgeschieden.

Der Teamspirit scheint gut, wie ein Video auf den sozialen Medien eines gemeinsamen Karaoke-Abends zeigt.

Richtig beobachtet, wir haben wieder eine gute Struktur. Aber ich betone, dass sich das jede Woche ändern kann. Wenn einer nicht spielt oder der Kumpel eines anderen nicht. Ein Coach muss da ständig darauf achten und hinweisen, dass alle den Teamgedanken in den Vordergrund stellen müssen.

Die Pfeiler sind weiter Jordi Quintillà und Lukas Görtler?

Ja. Sie sind sehr wichtige Pfeiler. Sie respektieren sich enorm, obwohl sie nicht zusammen in die Ferien fahren. Aber es gibt noch viele andere Spieler, die dem Team sehr guttun. Und ich erinnere an den Satz von Emmanuel Latte Lath. Er sagte, dass er in Italien schon in vielen Stadien gespielt habe, aber so etwas wie in St.Gallen habe er noch nie erlebt: «Die singen hier ja das ganze Spiel durch.»

Für einen Spieler wie Matej Maglica ist es hart, dass er relativ unverhofft den Stammplatz verloren hat.

Das ist genau das Thema: Anfang dieser Woche habe ich zu ihm gesagt, dass wir zusammen reden müssen. Er fragte mich dann, wann das sei. Die Spieler wollen ja reden. Maglica kommt schon wieder und wird die richtige Reaktion zeigen. Drei, vier gute Innenverteidiger muss ein Super-League-Team haben. Für Leonidas Stergiou war es auch schwierig. Er kam auch das eine oder andere Mal zu mir ins Büro.

Weil Sie das wünschten? Oder er?

Beides.

St.Gallens 20-jähriger Innenverteidiger Leonidas Stergiou in der Hitze von Lugano. Bild: Alessandro Crinari/Keystone

Was haben Sie ihm gesagt?

Er hat wegen Einsätzen mit der Schweizer U21- und A-Nationalmannschaft und der verdienten Ferien in Mykonos ein paar Wochen später begonnen, weshalb sein Formaufbau logischerweise später losging. Er war auch als Einwechselspieler für das Team sehr wichtig, und unser Motto «Think the Team first» gilt für jeden Akteur und jeden Tag.

Man ging davon aus, dass Stergiou den Klub verlässt.

Ich nicht.

Weshalb?

Im Idealfall geht ein Spieler, wenn er ausgezeichnet in Form ist. Stergiou aber befindet sich noch nicht in einer Topverfassung. Wenn er schon 23-jährig wäre, sähe es anders aus. Kwadwo Duah war 25, als er ging, und auf dem Höhepunkt seiner Form. Stergiou kann sich bei uns noch entwickeln. Eine weitere komplette Meisterschaft bei uns tut ihm gut. Und wenn er dann in St.Gallen eine sehr gute Saison gespielt hat, will ihn die Bundesliga. Gerade jetzt steht für Stergiou gemeinsam mit den anderen ein toller Test an: Wie sieht er aus, wenn eine Flanke auf Cedric Itten kommt? Was macht er gegen Jean-Pierre Nsame? Kann er den Schuss von Fabian Rieder blocken oder Meschack Elia ablaufen? Und dann kommt schon Mario Balotelli.

St.Gallens Spieler bejubeln im April 2021 den 4:1-Erfolg gegen die Young Boys im Cup-Achtelfinal. Claudio Thoma/Freshfocus

Es gab in den vergangenen Jahren viele emotionale Spiele gegen die Young Boys. Welches ist Ihnen, nebst dem 3:3 im Februar 2020, speziell in Erinnerung geblieben?

Wir haben das vorhin mit Alain Sutter und Matthias Hüppi diskutiert. Ich wünschte mir, dass 2021 die Fans beim 4:1 im Cup-Achtelfinal gegen die Young Boys dabei gewesen wären. Wir erwischten einen guten Tag. Doch weil die Zuschauer fehlten, ging unser Auftritt fast ein wenig unter. Ich kann mich zudem an viele Partien in Bern erinnern, als wir keine Chance hatten. Ich weiss jedoch auch sehr gut, dass in den Heimspielen immer etwas los war.

Aber unterdessen sind es besondere Spiele, oder?

Vielleicht gibt es auch ein langweiliges 0:0.

Das denken wir eher nicht.

Haben wir je 0:0 gespielt?

Uns kommt gerade kein solches Resultat in den Sinn.

Mir auch nicht (lacht).

Gab es ein Rezept, wie sich St.Gallen in der Sommerpause wieder aufrappelte?

Wenn man wieder beginnt mit dem Training, loslegt in Widnau mit «Espen on Tour» und merkt, dass die Leute sich freuen, dass es den FC St.Gallen noch gibt und er den Betrieb nach der Cupfinal-Niederlage nicht eingestellt hat, vermittelt das viel Energie. An einem Tag ist man in Chur, am nächsten Tag geht man nach Romanshorn, dann nach Wängi, wo das ganze Seniorenheim da ist. Das hat schon was. So etwas merken auch die Spieler, die mitdenken. Ein schlechter Moment war für mich jedoch nach der Partie in Genf, weil ich mich fragte, was wir da eigentlich gespielt hatten.

Servette hat nach dem frühen Tor total dichtgemacht.

Servette war damals noch nicht in Form, es wäre leicht gewesen, da zu gewinnen. Gott sei Dank haben wir dann die nächsten zwei Spiele für uns entschieden. Bei den Grasshoppers waren wir dann wieder so weit, dass wir überzeugt waren: Wir hauen sie weg. Was wir dann auch gemacht haben – genau 20 Minuten lang. Aber mein Traum ist es schon, wieder einmal europäisch zu spielen.

Hierfür wäre es am einfachsten, Sie würden mit St.Gallen Meister werden.

Ich will uns die Träume lassen, und unser Fluss, die Sitter, müsste wahrscheinlich aufwärts fliessen. Natürlich sind wir ehrgeizig. Wenn jedoch alles normal läuft, werden wir nicht Meister. Manchmal aber läuft nicht alles normal. Und wir wollen die Euphorie beibehalten. Wir werden nun schauen, ob wir mit den Young Boys mithalten können. Nach dem sechsten Spieltag soll man aber noch nicht zu viel festmachen und interpretieren.

St.Gallens Trainer Peter Zeidler beim überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Luzern. Martin Meienberger/Freshfocus

Sie gelten als Asket. Haben Sie sich an Ihrem 60. Geburtstag Mitte August ein Kuchenstück gegönnt?

Ich dachte, wir könnten hier mein Alter ausklammern (lacht). Ich lebe nicht asketisch. Ich esse jeden Tag etwas Süsses, jeden Morgen mein Maisbrötli in meiner Haus-Bäckerei – und manchmal auch zu viel.

Wie haben Sie den runden Geburtstag gefeiert?

Ich bin morgens mit dem Velo auf den Gäbris gefahren, dann schwamm ich in der Gaiser Badi 1000 Meter. Am Dienstag habe ich aber noch die Badi in Waldstatt entdeckt. Ein superschöner Platz. Meinen Geburtstag haben wir schliesslich am Abend mit Freunden gefeiert. Das Schönste war, dass uns einige Tage später unsere Kinder in der Schweiz besucht haben. Ich wollte aber nicht, dass der Klub mir auf den sozialen Medien gratuliert.

Weshalb nicht?

Bevor ich 60 wurde, fing ich öfters an, über das Leben nachzudenken und es Revue passieren zu lassen. Ich wurde nachdenklich. Am 60. Geburtstag musste ich mir selbst zeigen, dass ich noch fit bin, und habe schwimmend einen Rekord über 1000 Meter aufgestellt. Aber weshalb? Weil ich an den Tagen zuvor bewusst extrem langsam war (lacht). Ich bin gesund und fit und habe den schönsten Job der Welt. Aber natürlich gibt es Druck. Und ich bin nicht stolz darauf, wenn ich nachts nicht schlafen kann, weil ich dauernd an das vergangene Spiel denke oder wenn ich morgens um vier Uhr Video schaue. Aber da bin ich als Trainer wohl kein Einzelfall. Es geht halt um etwas.

Sie erkunden oft die Region?

St.Gallen und die Region sind fast so etwas wie ein Paradies. Ihr seid schon ziemlich verwöhnt. Wenn man das Glück hat, in der Schweiz geboren zu sein und hier leben zu dürfen, muss man dankbar sein. Ich habe nun wieder Wanderungen entdeckt. Zuletzt war ich auf der Bollenwees und der Meglisalp. Wenn man dort rechts und links schaut, denkt man dann schon: Wow, sei dankbar. Vielleicht fühle ich diese Dankbarkeit nun noch etwas mehr, auch, dass ich hier Trainer sein darf. Aber die Leute denken manchmal: Zeidler macht das schon. Allein mache ich hier gar nichts. Wir arbeiten im Team.

Wie meinen Sie das?

Die Leute glauben: Sie nehmen Victor Ruiz weg, sie nehmen Kwadwo Duah und Betim Fazliji weg, aber Sutter und Zeidler haben das schon irgendwie im Griff. Man denkt, diese Mannschaft siedelt sich automatisch wieder in der oberen Tabellenhälfte an. Aber so einfach geht das nicht. Es ist nicht selbstverständlich. Wir müssen schon richtig, richtig gut sein, um unten wegzubleiben. Wie zu Beginn gesagt, die anderen haben mehr Geld und wir unseren eigenen Weg. Nur: Wir können nicht sagen, dass wir locker Sechste werden. Ich will einfach ehrlich sein.

Ihnen ist anzumerken, welchen Rang Ihre Mannschaft gerade belegt. Ist der FC St.Gallen Neunter, ziehen Sie sich lieber zurück. Auf Rang zwei oder drei sind Sie euphorischer und zugänglicher.

Ich bin immer zugänglich. Man kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht mit den Medien rede. Aber ich wehre mich halt manchmal. Und kämpfe. Man darf mich kritisieren. Aber ich setze mich dafür ein, dass die Erwartungen realistisch sind.

