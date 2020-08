Analyse Von Euphorie, Angriffslust und begeisternden Spielen – danke, ihr Spektakelmacher des FC St.Gallen! Der FC St.Gallen ist knapp an einer Finalissima vorbeigeschrammt. Trotzdem gibt es keinen Grund, enttäuscht zu sein. Die Ostschweizer haben in dieser so speziellen Saison fulminant aufgetrumpft und Widrigkeiten überwunden. Es herrscht Euphorie, Vertrauen und Solidarität sind gross. Das ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Denn der schwerste Kampf könnte dem FC St.Gallen erst noch bevorstehen. Patricia Loher 03.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patricia Loher, Ressortleiterin Sport. Bild: Hanspeter Schiess

Man war kritisch nach all den Jahren der Aufs und Abs. Der neue Präsident Matthias Hüppi sprach von einer «grün-weissen Bewegung», die er anstossen wolle, der neue Sportchef Alain Sutter von «Bravehearts», von «mutigen Herzen» also.

Vom neuen Trainer Peter Zeidler war bekannt, auf den Tempofussball ähnlich der Red-Bull-Schule zu setzen und auf junge Akteure, die diesen aufwendigen Spielstil verkraften. Man fragte sich, ob das alles aufgehen würde mit so wenig Geld. Ob das Ansinnen der neuen Führung nicht etwas gar romantisch sei. Und das Ziel, eigene Spieler zu integrieren, hatte man in St.Gallen schon allzu oft ausgegeben.

Das 6:0 am Freitag gegen Absteiger Xamax war noch einmal ein Ausrufezeichen: Jordi Quintillà (hinten) mit Cedric Itten und Ermedin Demirovic. Bild: Benjamin Manser

Doch im zweiten Jahr unter dem charismatischen Zeidler ist in der Ostschweiz ein prächtiges Team entstanden. Eine Mannschaft, die hervorragend zusammenpasst und zusammenspielt, eine Mannschaft, die permanent attackiert und dem Gegner 90 Minuten lang keine Ruhe lässt.

Dieses Team ist ein Glücksfall

Der FC St.Gallen ist in dieser Saison explodiert, das Team ist ein Glücksfall: Seine Auftritte im Februar beim 2:1 in Basel oder 3:3 gegen die Young Boys waren etwas vom Besten, was auf Schweizer Fussballplätzen je geboten worden ist.

Lukas Görtler trifft am 23. Februar in der Nachspielzeit zum 3:2 gegen die Young Boys. Zum Sieg recht es am Ende aber trotzdem nicht. Bild: Urs Bucher

St.Gallen war ein Spektakelmacher – dank Spielern, die in anderen Ländern vom Radar verschwunden waren, dank junger, mutiger Schweizer und unerschrockener Eigengewächse. Keiner muss das Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz mehr vorzeitig verlassen, weil er glaubt, anderswo seien die Aussichten auf Einsätze in der höchsten Liga besser. Sie sind nirgends in der Schweiz besser als in St.Gallen.

Der FC St.Gallen hat auch unter Beweis gestellt, dass trotz eines schmalen Budgets clevere Transfers möglich sind. Die Führung des Clubs leistet seit zweieinhalb Jahren ganze Arbeit.

St.Gallen kann ein starker Herausforderer bleiben

Die Ostschweizer hatten im vergangenen Jahr nicht bloss einen Lauf, der Schwächen übertünchte. Platz zwei ist die Folge grosser fussballerischer Qualitäten. Sollte dieses Team in seinem Grundgerüst zusammengehalten werden können, und kassiert es künftig einige Tore weniger, dürfte es auch nächste Saison ein starker Herausforderer der beiden grossen Young Boys und Basel sein.

Zudem herrscht in der Clubleitung Kontinuität, was ein nicht zu unterschätzender Vorteil sein kann. Man kennt sich und die verschiedenen Ansichten, man hat eine ganzheitliche Philosophie, es geht also immer in dieselbe Richtung.

Grosse Unterstützung: St.Gallens Anhänger im Abschlusstraining vor dem letzten Saisonspiel am Montag bei den Young Boys. Bild: Michel Canonica

Wir jammern nicht, wir stellen fest

Die Saison war seltsam, manchmal ruhig und doch sehr attraktiv. Erstaunlich war, wie gut sich die jungen St.Galler nach dem Coronaunterbruch hielten.

Es ist kein mediales Gejammer, wie da und dort von Journalisten aus Bern oder Basel zu hören war, wenn in der Ostschweiz darauf hingewiesen wird, dass seit Wiederaufnahme der Meisterschaft nicht alles für St.Gallen gelaufen ist: Der eng getaktete Spielplan, der dem laufintensiven Spielstil nicht entgegenkam, oftmals weniger Ruhetage als der jeweilige Gegner und das Coronavirus beim FC Zürich, das ausgerechnet St.Gallens Konkurrenten an der Tabellenspitze in die Hände spielte.

Es ist vielmehr eine Pflicht, darauf hinzuweisen – und hat nur wenig damit zu tun, sich gerne in einer Opferrolle zu sehen.

Der Club haderte zumindest öffentlich nicht ob all der unglücklichen Umstände. Man wolle beeinflussen, was man beeinflussen könne, hiess es. In Anbetracht all der Erschwernisse ist der Wert dieses zweiten Platzes jedenfalls noch höher einzustufen.

Dem Profisport, wie wir ihn kennen, droht das Ende

Beruhigt zurücklehnen können sich die Verantwortlichen nicht. Es war ein Schock, als durchsickerte, dass möglicherweise noch bis im März 2021 nicht mehr als 1000 Zuschauer zugelassen sein werden. Trifft das ein, blieben die Vereine ein Jahr lang ohne Zuschauereinnahmen.

Wie lange muss ein grosser Teil der Zuschauer noch draussen bleiben? Der Bundesrat will frühstens am 12. August entscheiden. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo die TV-Gelder deutlich höher ausfallen, sind in der Schweiz die Zuschauereinnahmen der wichtigste Pfeiler. Nur dank guter finanzieller Grundarbeit, seiner Sponsoren und seiner Anhänger, die den FC St.Gallen trotz weiterhin unterstützen, liegt der Club derzeit nicht auf der Intensivstation.

Am 12. August wird der Bundesrat entscheiden, wie es mit den Grossanlässen weitergeht. In den modernen Schweizer Fussballstadien können bei einer Auslastung von 50 Prozent alle Schutzkonzepte eingehalten werden, das haben die Clubs und die Liga aufgezeigt.

Da die Hürden für die Notkredite des Bundes noch immer viel zu hoch sind, sollten die Politiker den Vereinen die Chance geben, aus eigener Kraft zu überleben. Ansonsten droht dem Profisport, wie wir ihn kennen, das Ende.