FCSG gewinnt im Cup-Achtelfinal gegen Arbedo nach zähem Start

Cupsieg im Tessin «Das war sehr ordentlich und konzentriert»: Peter Zeidler lobt den Auftritt der St.Galler beim 5:0 gegen Arbedo-Castione Der FC St.Gallen steht nach dem 5:0 gegen das 2.-Liga-Team von Arbedo-Castione im Cup-Viertelfinal. Gegen die stark verteidigenden Amateure brauchen die Ostschweizer aber 38 Minuten, um zum ersten Treffer zu kommen. Winkt nun das nächste Traumlos? Ralf Streule aus Bellinzona Jetzt kommentieren 08.11.2022, 23.23 Uhr

Jordi Quintilla beglückwünscht Albert Vallci zu seinem Tor zum 4:0. Bild: Andy Mueller/freshfocus

Es war in Bellinzona nicht nur ein Aufeinandertreffen von David und Goliath, der AC Arbedo-Castione aus der 2. Liga mit dem FC St.Gallen, sondern auch eines von ehemaligen Nationalspielern. Ex-Stürmer Kubilay Türkyilmaz, der die Tessiner Amateure berät und im Training zuweilen unterstützt, traf auf Ex-Mittelfeldspieler Alain Sutter, den Sportchef der St.Galler. Beide konnten am Ende das Cup-Achtelfinals zufrieden sein. Sutter, weil sein Team nach dem 0:5 im Viertelfinal steht. Türkyilmaz, weil seine Amateure trotz hoher Niederlage ein starkes Spiel ablieferten.

Die «Arbedo»-Rufe jedenfalls schallten auch am Ende der Partie von der Tribüne des Stadio Comunale in Bellinzona. Das 2.-Liga-Team hatte eine Leistung gezeigt, die für eine Amateurmannschaft keine Selbstverständlichkeit ist – und welche von den knapp 1400 Zuschauern bis lange nach dem Schlusspfiff gewürdigt wurde.

Fast eine Halbzeit lang hatten die jungen Feierabend-Fussballer das 0:0 gehalten. Dass die Ostschweizer sich mit dem Toreschiessen so lange schwertaten, hatte vor allem mit der sich gut bewegenden rot-blauen Verteidigungs-Traube zu tun. Denn eigentlich waren die St.Galler Bemühungen von Beginn weg gut und vielseitig, das Auftreten sicher und konzentriert, die Angriffe zügig und zielstrebig. Aber Arbedo hielt dicht.

Enttäuschte, aber irgendwie doch glückliche Spieler des AC Arbedo-Castione nach dem Schlusspfiff. Bild: Alessandro Crinari / KEYSTONE/TI-PRESS

Arbedo lässt sich kaum herauslocken

Die Logik aus St.Galler Fansicht hatte vor dem Spiel so ausgesehen: Gegen Rorschach-Goldach aus der 2. Liga interregional gab es in der ersten Hauptrunde ein 15:0. Gegen ein Team wie Arbedo-Castione also, das eine Liga tiefer spielt, müsste mindestens dasselbe Resultat drinliegen. Spätestens nach 20 Minuten dämmerte den meisten der gegen 200 mitgereisten St.Gallern, dass das hier nicht ganz so einfach würde. Arbedo liess sich weniger aus dem eigenen Drittel herauslocken als damals Rorschach-Goldach.

Dabei hatte Peter Zeidler auch diesmal in Sachen Aufstellung keine Experimente gewagt. Einzige Auffälligkeit war, dass Michael Kempter nach langer Verletzungspause wieder ins Team rückte. Sonst blieb vieles bei jenem Team, das am Samstag gegen die Grasshoppers drei Punkte geholt hatte. Abgesehen natürlich von Cup-Goalie Lukas Watkowiak, der an diesem Abend unbeschäftigt blieb.

Zeidler: «Das war Catenaccio im positivsten Sinn»

Das Ansinnen der St.Galler in Bellinzona in den Startminuten war klar: Sie wollten schnell in Führung gehen, um die Hoffnungen der Tessiner früh zu bremsen. Rechts wirbelte Emmanuel Latte Lath, im Strafraum kam Ricardo Alves zum Abschluss, Basil Stillhart kurz darauf per Kopf, dann wieder Alves mit einem Lattenschuss. Die Verhältnisse, man hatte es nicht anders erwartet, waren schnell klar. Nur das Resultat nicht. «Das war Catenaccio im positivsten Sinn», sagte Zeidler am Ende des Spiels zur Leistung der jungen Tessiner. Sein Team lobte er aber ebenfalls: Für die Art und Weise des Auftritts. «Das war sehr, sehr ordentlich, und sehr konzentriert.»

Die Tessiner fuhren offensiv eine klare Strategie: Sie hofften auf den Erfolg mittels langer Bälle – und einem oder höchstens zwei ausschwärmenden Stürmern, begleitet vom Crescendo des Tessiner Publikums. Als nach zehn Minuten ein solcher langer Ball im Strafraum landete und ein Tessiner fiel, wurde es laut im Publikum. Penalty? Es wäre das Pendant gewesen zum Cupauftritt St.Gallens vor 18 Jahren in Arbedo, als man nach einem Penalty-Gegentreffer noch 3:1 gewann. Doch die Pfeife blieb stumm – der Abend nahm seinen Lauf.

Slapstickgoal als Erlösung

Die Erlösung vor der Pause kam mit einer Slapsticknummer. Stillhart stolperte bei einer Ballannahme, legte dann aber in den Strafraum ab, wo der Ball zum Prellball zwischen einem Verteidigerbein und Stefano Guidottis Hinterkopf wurde. Der Ball landete im Tor, Torschütze Guidotti lag mit Schmerzen am Boden. Doch der Bann war gebrochen, nur vier Minuten später traf Latte Lath zum 2:0.

Die zweite Halbzeit wurde zu einer geruhsamen Sache: Ein weiteres Mal traf Latte Lath, einmal Vallci nach einem Quintillà-Eckball per Kopf und einmal Fabrizio Cavegn. Auch wenn es ein Pflichtsieg war für die St.Galler: Für sie bedeutet es eben auch, zum dritten Mal in Folge im Cup-Viertelfinal zu stehen. Und zwei Siege von einem neuerlichen Cupfinal-Einzug entfernt zu sein. Und wenn das Losglück den Ostschweizern treu bleibt, werden sie im Viertelfinal auf das 1.-Liga-Team Rotkreuz treffen. Die Zuger warfen gestern mit einem Endspurt den FC Schaffhausen aus dem Cup.

Treffen der Sportchefs vor dem Spiel: Kubilay Türkyilmaz, der die AC Arbedo-Castione berät, im Gespräch mit Alain Sutter vom FC St.Gallen. Bild: Andy Mueller/freshfocus

Arbedo-Castione – St.Gallen 0:5 (0:2)

Stadio Comunale Bellinzona – 1369 Zuschauer – Sr. Gianforte.

Tore: 38. Guidotti 0:1. 42. Latte Lath 0:2. 64. Latte Lath 0:3. 80. Vallci 0:4. 88. Cavegn 0:5.

St.Gallen: Watkowiak; Vallci, Stergiou, Maglica, Kempter; Stillhart (46. Witzig), Quintillà, Guidotti (46. Schmidt); Akolo (65. Karlen), Alves (28. Schneider), Latte Lath (65. Cavegn).

Bemerkungen: St.Gallen ohne Görtler (gesperrt), von Moos, Schubert, Münst, Besio (verletzt), Ndombasi, Kräuchi, Jacovic (U21/nicht im Aufgebot). – 19. Lattenschuss Alves. 30. Lattenschuss Akolo. – Verwarnungen: 13. Alves (Foul). 45. Ambrosetti (Arbedo, gefährliches Spiel). 83. Schneider (Foul).

