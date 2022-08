Cuphit Schaulaufen mit dem Espenmoos: Im Kultstadion wird der 15:0-Sieg des FCSG gegen Rorschach-Goldach zur Nebensache Das Cupresultat wird Nebensache: Der FC St.Gallen ist beim 15:0 gegen den FC Rorschach-Goldach gnadenlos – nun geht’s für ihn nach Carouge. Doch die auferstandenen, nostalgischen Gefühle im ehemaligen Kultstadion kann keiner nehmen. Auch dem FC Rorschach-Goldach nicht. Christian Brägger Jetzt kommentieren 21.08.2022, 22.25 Uhr

Katastrophenstart? Traumbeginn? Auf die Sicht der Dinge kommt es an, als der FC St.Gallen gegen den FC Rorschach-Goldach nach 55 Sekunden 1:0 führt. Die Matchuhr ist noch nicht einmal bei der Arbeit, ihr Bediener gedanklich anderswo. Dann der zweite Treffer, erst drei Minuten sind gespielt. Und schon wieder einer. Und noch einer. «Jetzt wird es bitter», denken sich viele der 5000 Zuschauenden im ausverkauften Espenmoos, als der FC St.Gallen einfach nicht aufhört, Tor um Tor zu erzielen.

Früh einmal ruft ein Funktionär des FC Rorschach-Goldach zu Peter Zeidler: «Nehmt doch bitte für fünf Minuten das Tempo raus.» Der St.Galler Trainer schüttelt den Kopf. Es ist ein Schaulaufen seiner Mannschaft, das Verdikt bald brutal, 9:0 steht die Partie zur Pause für den Super-League-Klub. 45 Minuten später endet sie 15:0. 15:0! Nemanja Babic, vom Speaker als «bester Goalie der Bodenseeregion» angepriesen, sagt: «Trotzdem war es ein unvergessliches Hammererlebnis, besonders vor der Kurve.»

Es war das dominierende Thema - und dann dies

Es war im Sommer ein dominierendes Thema in der Region: Der Match in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cup zwischen dem gastgebenden Rorschach-Goldach aus der 2.Liga interregional und St.Gallen. Wegen der besetzten Kellen wohlgemerkt im Espenmoos, der früheren Heimstätte der Klubs aus der Kantonshauptstadt.

Julian von Moos: Der St.Galler Stürmer ist für den Gegner zu gut. Bild: Reto Martin

So wird dieser sonnige Nachmittag für das kultige Stadion ebenfalls ein Schaulaufen. Es darf sich nochmals der Öffentlichkeit präsentieren, nach all den Krimis, die hier fast ein Jahrhundert lang geschrieben wurden mit dem letzten Kapitel 2008 und dem Abstieg in die Challenge League, Platzsturm inklusive; ihn gibt es auch dieses Mal, einen friedlichen.

Zeidler sagt: «Lukas Görtler weiss, was das Espenmoos für den Verein bedeutet. Spätestens dann weiss es ebenfalls das Team – so sind wir auch aufgetreten.» Der St.Galler Captain hat an diesem Ort zwar nie gespielt, doch er identifiziert sich mit dem Klub und dessen Vergangenheit. Wie der überragende Julian von Moos, nach drei Toren früh mit Muskelproblemen ausgewechselt:

«Ich spüre, dass das hier ein Stück Fussballgeschichte ist.»

Sowieso: Bei vielen Besuchern lässt die alte Trutzburg nostalgische Emotionen hochkommen. «Es ist ganz ein komisches Gefühl, nach so langer Zeit wieder im Espenmoos zu sein. Mir wird fast anders. Jetzt gehe ich noch meinen früheren Sitz suchen», sagt ein FCSG-Fan, ein Mittvierziger. Er hat seinen kleinen Sohn dabei, wurde wohl vergleichbar ins grünweisse Fansein eingeführt.

Viele nostalgische Gefühle und Geschichten am Rande

Andere suchen eine Stunde vor Anpfiff wieder den geheimen Ort, an dem sie einst das Auto parkierten. Der «Espenblock» nimmt den Fussmarsch an seinen heiligen Tempel nur allzu gerne auf sich von seinem Lokal aus, dem Bierhof. Und steht dann eineinhalb Stunden vor Anpfiff auf der Tribüne, die aus Bern kommt, weil nur diese verfügbar war.

FC RoGo-Goalie Nemanja Babic kann einem leidtun. Bild: Reto Martin

Später sagt Markus Hundsbichler, Präsident des FC Rorschach-Goldach:

«Wir haben auf der Kellen schon Southampton und Basel bewirtet. Aber wie es mir gerade rapportiert wurde, sei das ein Seich gewesen gegenüber dem, was die Kurve an unserem Gastrostrand heute konsumiert hat.»

Ein Topgeschäft macht auch die Firma, welche die Präsentation der Torschützen gekauft hat; 15-mal wird sie vom Platzsprecher werbewirksam genannt, notabene noch in einem Livespiel des SRF.

Die Partie gibt ohnehin viel Raum für Randgeschichten. Aber im Cup ist das ja immer der Fall. So spielte Jan Acklin letzte Saison noch beim FC Rorschach-Goldach – nun ist er offizieller Fanbetreuer der St.Galler. Alain Sutter bleibt sich treu und schaut sich auch diese Begegnung aus der Distanz an – im Kabäuschen des Platzsprechers.

Am Mittag suchen die Kinder noch Tickets

Kinder kommen mittags um 12 Uhr in FCSG-Trikots vors Stadion, wollen noch ein Ticket kaufen mit ihrem «Münz» – leider nein. Ein anderer, neuer «Stumpen-Edi» hockt wie einst auf der Haupttribüne – fast wird einem übel. Timo Meier im hellblauen Rorschach-Goldach-Trikot und Marc Zellweger in Grünweiss machen den Anstoss – während als Einzugslied «Hells Bells» von AC/DC gespielt wird.

Wie «Glocken in der Hölle», so muss sich der FC Rorschach-Goldach danach auf dem Platz fühlen. Coach Olaf Sager sagt:

«Ich hatte das befürchtet, und es ist tatsächlich so: St.Gallen mit seinem Tempo und Pressing ist der schwierigste Gegner für einen Amateurklub, das kannst du auch nicht üben.»

Trotzdem, das Erlebnis, gegen den eigenen Lieblingsklub gespielt zu haben, kann dem Verein vom Bodensee niemand nehmen, letztlich ist es selbst für ihn irgendwie ein Schaulaufen. Wie für Dejan Janjatovic gegen den Ex-Klub, am Schluss mit Krämpfen: «Das Resultat ist Nebensache. Es war emotional.»

Nun muss der FC St.Gallen wieder gegen Étoile Carouge

Für die St.Galler geht es nun in der nächsten Runde bei Étoile Carouge weiter. Im Vorjahr gewannen sie im Viertelfinal bei den Westschweizern 2:1.

Dich gedrängt stehen die Fans. Bild: Reto Martin

Rorschach-Goldach – St.Gallen 0:15 (0:9)

Espenmoos – 5000 Fans (ausverkauft) – Sr. Gianforte.

Tore: 1. von Moos 0:1. 3. von Moos 0:2. 13. Guillemenot 0:3. 21. Guillemenot 0:4. 25. Görtler (Foulpenalty) 0:5. 26. von Moos 0:6. 30. Witzig 0:7. 38. Schubert 0:8. 45. Akolo (Foulpenalty) 0:9. 46. Akolo 0:10. 56. Görtler 0:11. 64. Akolo 0:12. 70. Akolo 0:13. 84. Karlen 0:14. 88. Karlen 0:15.

Rorschach-Goldach: Babic; Yves Baumann (46. Liechti), Patrice Baumann, Bosshart, Jung; Wagner da Silva (81. Meister), Marc Schumacher, Lovric (67. Nico Schumacher), Morina (46. Haag); Janjatovic; Oliver Baumann (62. Lo Re).

St.Gallen: Watkowiak; Sutter (46. Schmidt), Stergiou, Stillhart, Guindo; Quintillà; Görtler, Witzig (62. Karlen); Schubert (46. Schneider); von Moos (36. Akolo), Guillemenot (62. Besio).

Bemerkungen: 78. Lattenschuss Görtler. – Verwarnungen: 41. Görtler (Foul), 74. Haag (Foul). St.Gallen ohne Zigi (gesperrt), Maglica, Latte Lath, Kempter, Guidotti (verletzt/krank), Münst, Kräuchi, Jacovic (nicht im Aufgebot). – Von Moos mit Muskelverletzung ausgewechselt.

