FC Rorschach-Goldach im Cup gegen FCSG auf Espenmoos

Das Espenmoos kommt zum Zug! FC Rorschach-Goldach empfängt den FCSG an dessen alter Kultstätte

Es hat nicht sein sollen mit dem Heimspiel auf dem Pestalozzi-Platz. Nun weicht der FC Rorschach-Goldach für die erste Hauptrunde im Schweizer Cup auf das altehrwürdige Espenmoos aus – das heisst sozusagen «Back to the Roots» für den FCSG . Zudem ist es die Live-Begegnung im SRF am Sonntagnachmittag, 21. August, um 16 Uhr.