Cuphistorie: Der FCSG und seine Cupgeschichten und Cupfinals

Cuphistorie Der FC St.Gallen und seine bewegte Cup-Geschichte: elf Zahlen, elf Geschichten Das St.Galler Cupfieber steigt. Als Vorbereitung auf den Final vom Pfingstmontag gegen Luzern liefern wir Zahlenmaterial aus fast 100 Jahren St.Galler Cuphistorie.

Ralf Streule 21.05.2021, 05.00 Uhr

1945 trat der FC St.Gallen (hinten) erstmals im Cupfinal an. Gegen die Young Boys verloren die Ostschweizer mit 0:2.

Seit der Saison 1925/26 gibt es den Schweizer Cup. Viermal schaffte es der FC St. Gallen bisher in den Cupfinal, am Pfingstmontag folgt der fünfte. Wir werfen einen Blick auf Zahlen und Fakten aus der St.Galler Cuphistorie.

262 Cuppartien...

...hat der FC St.Gallen seit Beginn des Wettbewerbs 1925/26 gespielt. Dabei stehen 90 Niederlagen 167 Siegen gegenüber. Fünfmal spielten die Ostschweizer Unentschieden: Bis Ende der 1970er-Jahre gab es Wiederholungsspiele, wenn eine Partie nach 120 Minuten nicht entschieden war.

4:5 lautet...

... das Torverhältnis aus den bisherigen vier St.Galler Cupfinals – dabei resultierte nur ein Cup-Sieg. Das Spiel 1945 ging mit 0:2 nach Verlängerung gegen YB verloren. 1969 folgte der 2:0-Cup-Sieg gegen Bellinzona. 1977 stand wieder YB vor der Sonne (0:1), 1998 dann Lausanne (2:2, Niederlage im Penaltyschiessen).

Stemmen die St.Galler am Montag den Pokal wie 1969 Captain Kurt Grünig? Str / PHOTOPRESS-ARCHIV

St.Gallens Cupfinal-Niederlage 1977 im Video:

643:392 lautet...

... das Torverhältnis des FC St.Gallen in allen 262 Cupspielen seit 1924 – ohne die Tore aus den Penaltyschiessen. Dass diese Bilanz derart gut ausfällt, hat logischerweise mit den oft unterklassigen Gegnern zu tun.

Tore, Tore, Tore: Vier weitere Cuptreffer kamen dazu beim 4:1-Sieg in dieser Saison gegen die Young Boys. Benjamin Soland/Frechfocus / Blick

1 Mal...

... gewannen die St.Galler ein Cupspiel per Losentscheid. Nachdem die Sechzehntelfinal-Partie 1935 in Bellinzona verschoben worden war, konnten sich die Teams nicht rechtzeitig auf ein Nachholdatum einigen. Das Los meinte es gut mit den Ostschweizern. Nur: In der nächsten Runde scheiterten sie 1:2 in Luzern.

Je 15 Cup-Partien...

... hat St.Gallen gegen Lugano und gegen GC gespielt – und damit mehr als gegen jedes andere Team. Gegen Lugano gab’s acht Siege, sechs Niederlagen – und ein 0:0 im Jahr 1948, gegen GC 5 Siege, 9 Niederlagen, 1 Remis. Häufige Gegner waren auch Winterthur (12 Spiele/8 Siege) und Schaffhausen (10 Spiele/5 Siege).

Schaffhausen, ein oft gesehener St.Galler Cupgegner. Im Bild Pa Modou Jagne im Kopfballduell mit Schaffhausens Dominik Schiendorfer beim St.Galler 6:2-Sieg 2010.

0 Mal...

hat der FC St.Gallen im Cup gegen Lausanne gewonnen – und dies bei sechs Partien. Gegen keine andere Mannschaft haben die Ostschweizer eine solch schlechte Cupbilanz. In Erinnerung bleiben der Final 1998 und der Halbfinal 2010.

Die Mutter aller St.Galler Cupniederlagen, 1998 im Final gegen Lausanne. Marc Hottiger steigt höher als der St.Galler Wilco Hellinga.

14:0 gewann ...

... der FC St.Gallen 2006 gegen das 3. Liga-Team aus Einsiedeln. Es war das bisher einzige Spiel der Ostschweizer gegen ein Team aus dieser Liga. Nie konnten sie ein Cupspiel deutlicher für sich entscheiden.

Der St.Galler Jiri Koubsky inmitten hadernder Einsiedler.

46 Verlängerungen...

... spielte der FC St.Gallen in seiner Cupgeschichte. St.Gallen erzwang 20-mal die Entscheidung nach 120 Minuten, sechsmal war es der Gegner. 15 Spiele gingen ins Penaltyschiessen. Fünf Spiele wurden wiederholt, weil nach 120 Minuten kein Sieger feststand.

Zweimal konnten die St. Galler in der Verlängerung gegen einen unterklassigen Gegner aus einem 1:1 gleich ein 5:1 machen. Einmal gegen den Challenge-League-Klub Baden 2005:

Die St. Galler Goran Obradovic (Mitte) jubeln über den 5:1-Sieg gegen Baden.

Und einmal 2010 gegen das 2. Liga-Team Flawil:

Der FC St. Gallen macht auf der Schützenwiese in Flawil in der Verlängerung den Unterschied.

15 Mal...

... entschied beim FC St.Gallen ein Penaltyschiessen über Sieg oder Niederlage. Achtmal gewannen die Ostschweizer, siebenmal der Gegner. Am längsten dauerte die Entscheidung 2004 in Thun, als St.Gallen erst nach je sieben Versuchen als Sieger feststand.

Die Entscheidung in Thun 2004: Stefano Razetti wählt zwar die falsche Ecke, der Thuner Selver Hodzic schiesst aber am Tor vorbei.

122 Mal...

... trafen die St.Galler im Cup auf einen Gegner aus der höchsten Liga.

51 Mal gewannen sie. Besser ist die Bilanz natürlich gegen NLB- bzw. Challenge-League-Teams, in 80 Partien gab es 61 Siege. Gegen

1.-Liga-/Promotion-League-Klubs gewann St.Gallen 34 von 37 Spielen. Bilanz gegen 2.-Liga-Teams: siehe nächster Text.

1:2 verlor ...

... St.Gallen 2005 im Sechzehntelfinal gegen Küssnacht am Rigi aus der 2. Liga interregional. Es war die grösste Blamage in der St.Galler Cupgeschichte. Ansonsten erhielten die Ostschweizer gegen Teams aus diesen Gefilden in fast 30 Spielen nur acht Tore.

Küssnacht jubelt am 22. Oktober 2005.