Der FCSG im Cupfinal: Die Region träumt von einem Sieg

Cupfinal Von Träumen und Tränen: Weshalb sich die Region nach einem Titel des FCSG sehnt Der FC St.Gallen bestreitet am Pfingstmontag den ersten Cupfinal seit 23 Jahren. Setzen sich die Ostschweizer gegen Luzern durch, ist es nach 1969 erst der zweite Cupsieg in der langen Geschichte des Klubs. Wie die St.Galler Fans von Kindsbeinen an lernen, dass so ein Endspiel keine Selbstverständlichkeit ist. Patricia Loher 20.05.2021, 05.00 Uhr

Meisterfeier des FC St.Gallen im Juni 2000: Captain Jörg Stiel und der Pokal.

Michel Canonica

Es war am 1. Juni 1998 ein wunderbarer Tag, als die Eltern die fünf Geschwister an einem Bahnhof im Rheintal absetzten. Nein, diesen Moment mochte sich weder die Älteste noch die Jüngste entgehen lassen.

Der FC St.Gallen war wieder einmal in einem Cupfinal! Von Kindsbeinen an hatten die fünf lernen müssen, dass so ein Endspiel für den Klub alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist.

Als St.Gallens Anhänger dank dreier Chilenen träumte

Rudi Nafziger, den St.Galler Doppeltorschützen des Cupfinals 1969, kannten sie bloss aus Erzählungen des Vaters. Nur einmal, als 1989 die Chilenen Ivan Zamorano, Hugo Rubio und Patricio Mardones die Ostschweiz verzückten, hatten sie wie Tausende andere gewagt, vom Meistertitel zu träumen. Aber am Ende war die Hoffnung vergebens.

Sie nannten ihn «Ivan, den Schrecklichen»: Ivan Zamorano, Stürmerstar des FC St.Gallen Ende er 80er-Jahre. Bild: Archiv Tagblatt

Neun Jahre später, am Pfingstmontag 1998, war die Sehnsucht einer ganzen Region nach einem Titel für den FC St.Gallen erneut zu spüren. Mit den fünf Geschwistern reisten 15'000 Menschen aus der ganzen Ostschweiz nach Bern.

Nach 29 Jahren sollte es doch wieder einmal möglich sein, einen Cupfinal zu gewinnen! Zumal Gegner Lausanne auf Augenhöhe schien und eine ganze Region hinter der Mannschaft stand. Es herrschte ein einmaliges Zusammengehörigkeitsgefühl.

Was danach aber geschah, haben viele St.Galler Fans bis heute nicht verdaut. Nach dem 2:0 in der 48. Minute folgte ein Niedergang, der in einem Fiasko im Penaltyschiessen endete. Einmal mehr traten St.Galler Fans eine Heimreise mit hängenden Köpfen und Tränen in den Augen an.

Edwin Vurens erzielt im Cupfinal 1998 mit einem Freistoss das 1:0. Im Hintergrund gut erkennbar, die in grün-weiss gekleideten St.Galler Anhänger. Alessandro della Valle/Keystone

Enttäuschte St.Galler Anhänger nach dem Cupfinal 1998. Ribi Ralph

Das Bild der Cupsieger von 1969

Matthias Hüppi, seit dreieinhalb Jahren Präsident des FC St.Gallen, bezeichnet die Niederlage von 1998 ebenfalls als die schmerzlichste Erinnerung an einen Cupfinal.

Der 63-Jährige hat ein Bild der St.Galler Cupsieger-Mannschaft von 1969 aufbewahrt. Als Zeichen seiner persönlichen Sehnsucht, als Zeichen auch des Hungers einer ganzen Region, trotz bescheidener finanzieller Möglichkeiten endlich wieder einmal einen Titel zu gewinnen.

Damals waren die Bilder noch schwarz-weiss: St.Gallens Spieler feiern 1969 den bis anhin letzten Cupsieg. Keystone

Hüppi hat das Bild unterdessen an Spieler Lukas Görtler weitergegeben. «Vor dem Halbfinal war ich beim Präsidenten im Büro. Da hat er mir dieses Bild gegeben. Seither hängt es in unserer Kabine», so der 26-jährige Co-Captain im Talk «Espenrunde».

Präsident Matthias Hüppi Pascal Muller/Freshfocus

Hüppis Geschenk hat die Wirkung offenbar nicht verfehlt. Der FC St.Gallen, in der Meisterschaft bis am vergangenen Samstag in akuter Abstiegsgefahr, hat das grosse Ziel erreicht und sich zum ersten Mal seit 1998 wieder für einen Cupfinal qualifiziert, wo er am Montag auf Luzern trifft. Auf dem Weg ins Wankdorf bezwang er die Young Boys 4:1, die Grasshoppers 2:1 und Servette 1:0.

Erneut ist eine lange Zeit vergangen

Wieder träumen die Ostschweizerinnen und Ostschweizer von einem Titel, wieder ist der Gegner wohl auf Augenhöhe, weil er nicht aus Basel oder Bern kommt.

Einige Anhänger dürften sich nicht mehr an 1998 erinnern, an jenen so speziellen Tag in Bern. Andere Fans wissen wohl ebenfalls nur vom Hörensagen, wie die Dämme brachen, als der FC St.Gallen im Jahr 2000 Meister wurde.

Auch sie haben von Kindsbeinen an lernen müssen, dass eine Cupfinalteilnahme oder eine Saison wie die vergangene aussergewöhnlich sind für den FC St.Gallen.

So sagt es alles aus über diesen Klub und seine wechselvolle Geschichte, dass nach dem Cupfinal 1998 ein angeschlagener Fan zu Protokoll gab: «In 20, 30 Jahren kommen wir wieder.» Er hatte recht. Aber ausgerechnet 2021 ist es eine Pandemie, die ihm das Spiel vermiest. Trotzdem ist Träumen erlaubt – wieder einmal.