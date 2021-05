Cupfinal FCSG-Siegtorschütze Basil Stillhart: «Ich will diesen Kübel nun endlich nach Hause holen» Stillharts Ansage, Razzettis Tipp und Zeidlers Bescheidenheit: Die Geschichten und Reaktionen nach der ersten Cupfinal-Qualifikation des FC St.Gallen seit 23 Jahren. Patricia Loher und Christian Brägger aus Genf 06.05.2021, 05.00 Uhr

Basil Stillhart nach dem Geniestreich in der 83. Minute Jean-Christophe Bott/Keystone

«Matthias, reserviere dir den 24. Mai, wir spielen dann in Bern!», flachste Peter Zeidler in der Genfer Mixed Zone nach dem Spiel.

Stolz war der Trainer auf das Erreichte, auch wenn er anmerkte, dass am Sonntag in der Meisterschaft gegen Sion ein Sieg ebenso wichtig sein werde. «Aber wir wollen jetzt nichts vermischen», sagte der Deutsche nach der ersten Cupfinal-Qualifikation des FC St.Gallen seit 23 Jahren. Zeidler wollte vielmehr den Moment geniessen:

St.Gallens Trainer Peter Zeidler Martial Trezzini/Keystone

«Wir wissen, dass sich sehr viele Menschen gerade mit uns freuen.»

Servette war ein schwer zu knackender Gegner gewesen in einem phasenweise mitreissenden Spiel mit Chancen hüben wie drüben. «Es war schwierig, den Schlüssel zu finden», so Zeidler. «Vielleicht war es die Umstellung während des Spiels auf zwei Sechser, ich weiss es nicht genau. Aber wir brauchten auch Glück und Zigi.»

Muheim schuldet noch eine Runde

St.Gallens junge Mannschaft feierte den Erfolg ausgelassen. Man jubelte, man tanzte. Und schliesslich posierte sie im Stadion vor der leeren Kurve, wo in normalen Zeiten St.Gallens Anhänger stehen.

Minuten später dröhnte bereits laute Musik aus der St.Galler Kabine im Stade de Genève, «es gibt bei uns einige Jungs, die Musik machen können», sagte Zeidler. Und möglicherweise haben St.Gallens Spieler gestern Abend auf der Heimfahrt noch eine Raststätte aufgesucht. Lukas Görtler sagte:

«Miro Muheim kam am Montag zu spät ins Training. Er ist uns noch etwas schuldig.»

St.Gallens Vorkämpfer Görtler hatte in Genf viel einstecken müssen, der Fuss tat nach einem brutalen Tritt noch lange weh.

St.Gallens Lukas Görtler (hinten) gegen Servettes Steve Rouiller.

Pascal Muller/Freshfocus

Doch die Freude über den Cupfinal-Einzug liess den Deutschen die Schmerzen vergessen. Und so liess Görtler die Anhänger teilhaben an einem Gespräch aus der Kabine: Goalietrainer Stefano Razzetti habe ihm vor dem Spiel mitgeteilt, dass Servettes Torhüter Jeremy Frick tendenziell zu weit vor dem Tor stehe.

«Razzetti sagte: ‹Probiere es doch mal in die kurze Ecke.› Und dann macht es Basil Stillhart eiskalt.»

Der Thurgauer Siegtorschütze, der auf diese Saison hin zum FC St.Gallen kam, wusste nichts von diesem Gespräch zwischen Görtler und Razzetti: «Görtler hat es mir erst vorhin gesagt.»

Stillhart war in der Mixed Zone natürlich der gefragte Mann. «Dieser Sieg tut so gut, ein Wahnsinnsgefühl. Nun wollen wir am Wochenende den Sack zumachen.» Und weiter:

«Mein Tor habe ich gut gemacht, das muss ich schon sagen.»

Die Erfahrung des 27-Jährigen ist gerade in dieser schwierigen Saison Gold wert, besonders in diesem jungen Team. Noch in Basel hat Stillhart zuletzt gelbgesperrt gefehlt, er habe sich im Halbfinal fitter als die Mitspieler gefühlt.

Stillhart wird im Cupfinal erneut wichtig sein, auch weil er einen solchen bereits erlebt hat, 2019 mit dem FC Thun. «Ich will diesen Kübel nun endlich nach Hause holen, hoffentlich klappt es im zweiten Anlauf.»