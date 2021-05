Cupfinal Der FCSG im Endspiel: Es wird vor dem TV ein grosser, aber zugleich bitterer Moment sein – und trotzdem einer, der bleibt Der FC St.Gallen hat sich zum ersten Mal seit 23 Jahren wieder für einen Cupfinal qualifiziert. Am Pfingstmontag, 24. Mai, treffen die Ostschweizer in Bern auf Luzern. Was für eine Begegnung! Aber genau jetzt sind die Fans von diesem für St.Galler Verhältnisse ausserordentlichen Ereignis ausgeschlossen. Gedanken zum FC St.Gallen und dem Finaleinzug sowie ein wehmütiger Blick zurück. Christian Brägger und Patricia Loher 06.05.2021, 20.07 Uhr

St. Galler Anhänger prägen vor 23 Jahren vor dem Cupfinal im Wankdorfstadion das Stadtbild von Bern – am Pfingstmontag, 24. Mai 2021, wird das anders sein. Ralph Ribi

Das grün-weisse Fanherz hüpft vor Freude, schlägt hoch und höher. Der FC St.Gallen, jahrelang in fussballerisch gemächlicheren Gefilden unterwegs, ist wieder wer. Mehr geht vermutlich nicht in der Ostschweiz.

Da war diese grandiose Vorsaison, mit dem Kratzen am Meistertitel und dem Kitzeln des Branchenprimus Young Boys, wobei man ja selbst eine «Young-Boys-Mannschaft» war. In jedem Fall aber war man der Meister der Herzen.

Was für eine Begegnung!

Und heuer? Der FC St.Gallen steht im Cupfinal und fährt am Pfingstmontag in die Cup-Hauptstadt nach Bern. Und spielt gegen Luzern. Ausgerechnet. Was für eine Begegnung, und ganz ohne Beteiligung des aktuellen und des vergangenen Potentaten im Schweizer Fussball, den Young Boys und Basel. Was wird das für ein Tag.

Denkste. Es ist ein Makel, dass zweitens dieser Final auf Kunstrasen ausgetragen wird. Und erstens, und das ist so bitter und der grosse Jammer wie schon in der Vorsaison, auch mit Blick auf die Finanzen: ohne die Fans, ohne volle Ränge, was sie gewiss gewesen wären bei diesen beiden Traditionsmannschaften, den Grün-Weissen und den Blau-Weissen, die sich immer schon kritisch beäugten, piesackten und miteinander verglichen. Bisweilen garniert mit etwas Giftigkeit, ja Galligkeit.

Luzerns Pascal Schürpf gegen St.Gallens Euclides Cabral. Claudio Thoma/Freshfocus

Diesen Final kann man nicht verschieben

Mal hatte der eine Klub aus der Zentralschweiz Oberwasser, mal der andere aus der Ostschweiz, doch letztlich sind der FC St.Gallen und der FC Luzern mit je drei nationalen Titeln Habenichtse im Schweizer Fussball.

Aber immerhin liegen die St. Galler in der ewigen Tabelle der höchsten Liga vor den Luzernern. Mit anderen Worten: Es ist ein Traumfinal, der die Fussballschweiz interessiert, der bewegt, der keinen Aussenseiter kennt und deshalb den neutralen Fan zu diesem tendieren lässt.

Es ist auch kein Endspiel, das sich einfach so mir nichts dir nichts wiederholen lässt, das sich auf ein Jahr später verschieben lässt, weil der Fussball so nicht funktioniert und im Jetzt der Titel wie der Europacup-Platz verteilt sein will.

Es ist nicht die Zauberflöte von Mozart, die man am Theater einfach ein Jahr später aufführen kann. Es ist nicht der Tesla, den man auch noch in ein paar Monaten kaufen kann, weil dann das nächste Modell auf den Markt kommt.

Es ist nicht die Alpsteinwanderung, die man nur bei schönem Wetter macht. Es ist jetzt der FC St.Gallen gegen den FC Luzern, mit allem Drum und Dran, mit Zeidler gegen Celestini, Zigi gegen Müller, Görtler gegen Schürpf.

Das Berner Tram wiegt auf dem Gleis hin und her

Für den FC St. Gallen wird es ein grosses Spiel, er hat es sich verdient mit Siegen gegen den Doublegewinner Young Boys, den Challenge-League-Leader Grasshoppers und das wiedererstarkte Servette. Der Weg in den Final war kürzer in dieser Coronasaison, aber für die Ostschweizer nicht minder schwierig.

Seit der letzten Cupfinal-Teilnahme sind 23 Jahre vergangen. Allein diese lange Zeit zeigt auf, wie wertvoll ein solcher Final für den Verein ist. Aber ein bisschen anders hatte man sich die nächste Fahrt ins Wankdorf zu diesem Endspiel schon vorgestellt.

Am 1. Juni 1998 reisten 15'000 Fans aus der Ostschweiz nach Bern und tauchten die Hauptstadt in grün-weiss.

Familien kamen in Extrazügen, sie sassen neben Jungen und Alten, das Gesprächsthema war gegeben: «Können wir den Cup gewinnen?»

Die Euphorie war gross, schon im Tram in Richtung Wankdorf begann das mehrheitlich friedliche Fussballfest. Das Züglein wog hin und her auf dem Gleis, weil sich drinnen die singenden Anhänger im gleichen Rhythmus bewegten.

Die Bernerinnen und Berner freuten sich mit, damals brauchten sie sich noch nicht zu fürchten vor wilden Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen in ihrer Stadt. Das sollte sich später ändern – ohne St. Galler Beteiligung.

An jenem Junitag war es für den FC St. Gallen ein aussergewöhnlicher Moment, nach Jahren mit wenig Erfolg und regelmässigen Teilnahmen an der Abstiegsrunde aus der NLA. Die Ostschweizer waren 1969, als sie dank zwei Toren des Münchners Rudi Nafziger die AC Bellinzona 2:0 besiegten, zum bisher einzigen Mal Cupsieger.

Tragischer Held: Edwin Vurens im Cupfinal 1998 gegen Lausanne. Rainer Bolliger

Vurens wird zeitlebens stehen für diesen Final

1998 erreichten sie erstmals seit 1977 wieder einen Final. Roger Hegi war ihr Trainer, für die St.Galler spielten gegen Lausanne unter anderen Jörg Stiel, Marc Zellweger, Marco Zwyssig, Ivan Dal Santo, Sascha Müller und Edwin Vurens. Der Holländer Vurens wird in St. Gallen zeitlebens stehen für diesen Final, weil er mit zwei Toren für die 2:0-Führung verantwortlich zeichnete, dann aber einen Penalty vergab.

Der spektakuläre Niedergang an diesem heissen Tag im altehrwürdigen Wankdorf konnte bald einmal nicht mehr gestoppt werden.

Der Pfingstmontag 1998 bleibt also unvergessen. Wegen der Euphorie, der Emotionen, der Ernüchterung im Elfmeterschiessen und der hängenden Köpfe in den Extrazügen zurück nach Hause.

Enttäusche St.Galler Anhänger nach Spielschluss. Ribi Ralph

Der Pfingstmontag 1998 hat trotz einer der grössten sportlichen Enttäuschungen in der Vereinsgeschichte immer wieder Sehnsüchte geweckt nach einer nächsten Finalteilnahme.

Das Ziel ist erreicht, doch Corona vermiest das Spiel

Auch Präsident Matthias Hüppi erklärte früh nach der Amtsübernahme, dass er darauf hoffe, einen solchen Tag bald wiedererleben zu dürfen, einen Cupfinal, der die Scharen aus der Ostschweiz nach Bern lockt. Just in diesem Coronajahr ist das Ziel erreicht, aber genau jetzt sind die Fans von diesem für St. Galler Verhältnisse ausserordentlichen Ereignis ausgeschlossen.

Wer 1998 dabei war oder das Spiel am Fernsehen mitverfolgt hat, weiss, was der Fussballschweiz 23 Jahre später wegen Corona entgeht. Es wird vor dem TV zwar ein grosser, aber zugleich auch ein bitterer Moment sein. Und trotzdem einer, der bleibt.