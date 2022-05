FCSG: Der Club will sich vom Geist von Spiez inspirieren lassen

Cupfinal Der FC St.Gallen nächtigt am Thunersee: Der «Belvédère»-Hoteldirektor erklärt, was vom «Geist von Spiez» von 1954 übrig geblieben ist Es ist ein Mythos. Und vielleicht doch ein bisschen mehr. Als Deutschland 1954 in Bern Weltmeister wurde, sprach man bald vom «Geist von Spiez», der die Nationalmannschaft inspiriert hatte. Davon will sich der FC St.Gallen für den Cupfinal ein Stück abschneiden. Belvédère-Hoteldirektor Bruno Affentranger erklärt, wo der «Geist» Spuren hinterlassen hat – und was heute anders ist. Ralf Streule Jetzt kommentieren 13.05.2022, 12.00 Uhr

Blick auf das Schloss Spiez. Das Hotel, wo 1954 die deutsche Nationalmannschaft nächtigte, steht auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht. Bild: pd

Man hat es längst munkeln gehört: In Spiez also werden die Spieler des FC St.Gallen vor dem Cupfinal nächtigen. Wohl mit Zimmer und Balkon zur Seeseite, mit Blick auf den Thunersee und den Berner Voralpen dahinter; demselben idyllischen Blick also, den schon 1954 ein paar andere Fussballer aufgesogen hatten, deutsche Nationalspieler nämlich. Auch sie standen vor einem wichtigen Spiel im Wankdorf. Der WM-Final war das damals. Und vielleicht denken der St.Galler Captain Lukas Görtler und Trainer Peter Zeidler am Sonntagmorgen darüber nach, wie es sich damals wohl angefühlt haben muss für ihre Landsleute, am Morgen, bevor sie «das Wunder von Bern» im Final gegen Ungarn vollbrachten. Sie gewannen 3:2 nach 0:2-Rückstand – und erhielten dafür als Weltmeisterprämie je 1000 Mark.

Der «Geist von Spiez» hilft auch dem Tourismus

«Bis heute kommen jährlich 500 bis 1000 Fussballbegeisterte nach Spiez, viele davon aus Deutschland, um dem Geist nachzuspüren», sagt Bruno Affentranger, Co-Direktor des Hotel Belvédère, wo das Nationalteam damals übernachtete. Viele Touristen tun es ihnen nach, das Hotel profitiert vom nach wie vor lebendigen Mythos. Man könnte dies nun als billige Tourismus-Marketing-Masche bezeichnen, die noch einmal Schub erhalten hat, als vor Jahren der Film «Das Wunder von Bern» in die Kinos kam.

«Klar, wir profitieren stark vom Mythos», sagt Affentranger. «Man könnte es als Geschenk des Himmels bezeichnen, dass die Deutschen damals bei uns nächtigten.» Dennoch sagt er:

«Wir haben auch eine grosse Verantwortung, dieses Vermächtnis zu pflegen.»

Hoteldirektor Bruno Affentranger auf der Terrasse des «Belvédère». Bild: pd

Weil es eben mehr sei als «nur» ein Fussballthema. Die WM 1954 habe einer ganzen Nation «die Energie und den Glauben an sich zurückgegeben». Tatsächlich war «das Wunder von Bern» nicht einfach ein WM-Sieg, sondern ein Erfolg mit gesellschaftspolitischem Ausmass, ein heiteres und ausgelassenes Zeichen quasi, mitten in der noch immer gedrückten Stimmung der Nachkriegszeit in Deutschland. Der «Geist von Spiez» war ein wichtiger Teil von diesem Wunder. «Junge Männer aus dem versehrten Deutschland sogen die heile Welt am Thunersee in sich auf», sagt Affentranger. Und er formuliert einen Satz, der im Zuge des «Wunders von Bern» schon mehrmals gesagt wurde:

«Die müssen sich vorgekommen sein wie in einem Land, wo Milch und Honig fliessen.»

Auch 67 Jahre später sei dieser Geist im Städtchen noch immer präsent, sagt Affentranger. Im Hotel erinnert eine Gedenktafel daran, weiter Vitrinen mit Fotos. Der «Salon Rouge» aber, in dem Teambesprechungen der Deutschen stattgefunden haben sollen, existiert nicht mehr – «dort ist inzwischen eine Küche eingebaut». Ohnehin wurde das Hotel seit 1954 mehrmals um- und ausgebaut, vieles sei heute anders als damals. Auch der Besitzer wechselte, seinerzeit in den 1950ern gehörte das Hotel noch dem Schweizerischen Fleisch- und Metzgerverband. «Heute ist es in Privatbesitz der Familie Hauenstein.»

Verbotene Bootstouren, rauchen, spazieren

Was in Spiez weiter an die deutsche Auswahl erinnert, sind Holzfiguren am Strandweg, eine interaktive Audiowanderung gibt es dort ebenfalls. Diesen Uferweg nutzte der damalige Trainer Sepp Herberger für taktische Einzelgespräche mit Spielern. Der Weg soll eine grosse Inspirationsquelle gewesen sein – auch dies laut Mythos ein Puzzleteil zum WM-Erfolg.

Der Strandweg: Hier entstanden 1954 taktische Pläne des deutschen Nationaltrainers.

Holzfiguren am Strandweg erinnern an die Deutsche Nationalelf von 1954.

Ein anderes Puzzleteil des Mythos, der mit den Jahren nach 1954 immer lebendiger wurde, soll auch die Spitzbübigkeit des Teams gewesen sein. So soll es verbotene Bootstouren auf dem Thunersee gegeben haben zu den Spielerfrauen ennet dem See, oder zu einer Zigarette ausser Sichtweite des Trainers. Das dürfte in diesen Tagen beim FC St.Gallen etwas anders sein. Kunstrasentraining ist angesagt. So zumindest die offizielle Version. Einzelgespräche seien ebenfalls geplant, sagt Zeidler. Ob auf dem Strandweg, lässt er offen.

Übrigens haben auch andere Teams hier übernachtet, die Schweizer Auswahl vor WM-Qualispielen 2017. Oder Celtic Glasgow oder Valencia vor Europacup-Spielen.

Es gibt aber noch diese andere Geschichte, diese Verbindung mit dem FC St.Gallen: Albert Sing, 1954 Assistent im deutschen Team, trainierte später den FC St.Gallen. Und entschied, 1969 vor dem Cupfinal ebenfalls im Belvédère zu übernachten mit dem Team. St.Gallen gewann damals gegen Bellinzona. So könnte sich der Kreis schliessen.

Natürlich hat der «Geist von Spiez» beim FC St.Gallen nicht mehr dieselbe gesellschaftliche Bedeutungstiefe wie damals rund um das deutsche Team. Vielleicht lässt sich am Thunersee aber, auch dank der Historie, tatsächlich mental aufladen – nach einem 1:4 gegen Berner vielleicht nicht das Dümmste. Affentranger jedenfalls würde ein St.Galler Sieg gefallen, sagt er. Damit der Mythos auch aus Ostschweizer Sicht weiterlebt. Für einen St.Galler Sieg brauche es ja diesmal nicht gleich ein «Wunder von Bern», sagt er. Und schiebt nach:

«Ig hoffe, dass si dr Chübu hole».

