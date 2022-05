FCSG: Acht Gründe, weshalb der FC St.Gallen heute Cupsieger wird

Cupfinal Das sind die acht Gründe, weshalb der FC St.Gallen den Cupsieg holen wird Nicht mehr lange, dann treffen die Ostschweizer auf den FC Lugano. Wir haben acht Argumente gefunden, die für den FC St.Gallen sprechen. Und zum zweiten Cuptitel der Vereinsgeschichte führen mögen. Christian Brägger, Patricia Loher, Ralf Streule 15.05.2022, 05.00 Uhr

Mission erfüllt – Tor: Kann St.Gallens Goalgetter Kwadwo Duah auch im Cupfinal jubeln? Bild: Freshfocus

Der FC St.Gallen ist nun im vierten Jahr mit Peter Zeidler, mit Alain Sutter, mit Matthias Hüppi. Es gab gewiss schon Tiefschläge für das Trio, für die Mannschaft. Doch die Höhenflüge überwiegen deutlich. Und war man im Cupfinal vor einem Jahr noch nicht bereit, weil überspannt und ausgelaugt, dann müsste die Spannungskurve jetzt ansteigen. Der FC St.Gallen ist nun einfach dran, und vom Entwicklungsstand ist die aktuelle Ausgabe mit Sicherheit nahe an einem möglichen Höhepunkt.

Über den FC Lugano kann man das nicht sagen kann. Die Tessiner wurden in dieser Saison von Joe Mansueto (Besitzer von Chicago Fire) gekauft, der nun über Adlaten wie Georg Heitz am FC Lugano der Zukunft zimmern lässt. Das ist gewiss spannend, wenn man kein Fussballromantiker ist. Aber das ist mit Sicherheit noch nicht die beste Version der Mannschaft, wie sie es dereinst sein könnte. Sie steht erst am Anfang eines Prozesses.

Sie stammen aus dem eigenen Nachwuchs oder lancieren in St.Gallen ihre Karriere neu. Sie kommen aus zweiten Mannschaften oder aus tiefen Ligen: Die meisten Spieler der Ostschweizer hielten noch nie einen Pokal in den Händen. Ihr Erfolgshunger ist gross. Für den einen oder anderen gilt es auch, die grosse Bühne des Cupfinals zu nutzen, um allenfalls einen nächsten Karriereschritt zu machen. Denn: Mit einem Sieg im Endspiel von Bern qualifiziert sich der FC St.Gallen für den europäischen Wettbewerb.

Im Duell der Trainer schwingt Zeidler obenauf. Er ist erfahren, Cupfinal-erprobt, bedeutend länger im Geschäft als Mattia Croci-Torti. Zeidler war bei Salzburg, Sochaux, Sion, hat viel gesehen in diesem Business. Es würde also erstaunen, wenn der Deutsche nicht genau wüsste, was im Final zu tun ist. Und was er heuer nicht mehr machen darf, auch, um den Druck wegzunehmen. Deshalb sagt er: «Wir können nur gewinnen.»

Peter Zeidler, Trainer des FC St.Gallen. Bild: Freshfocus

Croci-Torti, meist mit Käppi, hat als Trainer nur im Tessin gewirkt. Und ist mehr aus Zufall Chefcoach beim FC Lugano geworden. Gewiss hat er eine unaufgeregte und dennoch emotionale Art, die dem Fussball ganz allgemein guttut. Was er aber noch nicht hat: Die Erfahrung, die in diesem Geschäft und speziell in einem Finalspiel halt eben doch etwas zählt.

Der FC St.Gallen wird in Bern von mehreren zehntausend Fans unterstützt. Schon oft unter Zeidler und speziell seit der Winterpause haben die Zuschauerinnen und Zuschauer ihr Team getragen. Speziell in den vergangenen zwei Heimspielen gegen Lugano und den FC Zürich herrschte eine Gänsehautstimmung - gegen Lugano half die Atmosphäre, St.Gallen gewann mit 3:0. Gegen den Meister aus Zürich reichte es dann aber nicht ganz: Die Ostschweizer verloren 1:2.

Trotz zuletzt zweier Niederlagen gegen den FC Zürich und die Young Boys reist der FC St.Gallen selbstbewusst nach Bern. Er hat die Rückrunde aufgemischt und zeitweise so gespielt wie in der Saison 2019/20, als er erster Herausforderer der damals dominanten Young Boys war. Zudem war es im Spielplan ein Glücksfall, dass die Ostschweizer ihr letztes Meisterschaftsspiel vor dem Cupfinal bereits auf dem Berner Kunstrasen austragen konnten. Die St.Galler dürften den Geruch dieses Stadions noch in der Nase haben, wenn sie am Sonntag auflaufen.

Der FC St.Gallen hat aus dem Endspiel der vergangenen Saison gelernt. Trotz der Euphorie wird er versuchen, «einfach zu spielen», wie es Trainer Peter Zeidler formuliert. Das heisst, die St.Galler können ausblenden, was im Umfeld passiert. Sie werden versuchen, dieses Spiel, anders als im Vorjahr, nicht zu überhöhen. St.Gallen wird locker und unbekümmert auftreten: So, wie immer seit der Winterpause. Das wird den Unterschied ausmachen im Cupfinal.

In den Direktbegegnungen der beiden Team hat St.Gallen eine deutliche Aufwärtstendenz. Vergangene Saison gewannen die Ostschweizer gegen die Luganesi nur einen Punkt in vier Spielen. In dieser Spielzeit waren es sieben Punkte. Nach einer Auswärtsniederlage in der dritten Runde (1:2) folgte ein 1:1. In der Rückrunde dann gewann Peter Zeidlers Team gleich beide Spiele, einmal 2:0, dann 3:0. Wer rechnen kann, tippt nun auf 4:0.

Es gibt weitere Direktbegegnungen, die den FC St.Gallen hoffen lassen, auch wenn sie etwas länger zurückliegen. Als es die Ostschweizer 1998 letztmals in den Cupfinal schafften, hiess der Halbfinalgegner Lugano, St.Gallen gewann 2:1.

Als der FC St.Gallen 1998 in den Cupfinal vorstiess, besiegte er im Halbfinal Lugano. Vielleicht ein gutes Omen? Michel Canonica

Und 2013, in der bisher letzten Cupbegegnung der beiden, gewann St.Gallen unter Trainer Jeff Saibene auswärts mit 3:1. Die 0:1-Niederlage im Viertelfinal 2000 gegen die Tessiner vergessen wir nun einfach - schliesslich stand St.Gallen damals kurz vor dem Meistertitel.

Natürlich, in Fussballstatistiken findet jedes Team Ranglisten, in denen es obenaus schwingt. Beim FC St.Gallen zum Beispiel bei den roten Karten. Mit deren sieben stehen die Ostschweizer in dieser Saison deutlich zuoberst - kein Ruhmesblatt also. Aber es gibt eben auch Positives aus St.Galler Sicht: Was Zweikämpfe, Torschüsse, Eckbälle oder Torchancen angeht, liegen die Ostschweizer weit vorne, überall vor den Luganesi. Und auch bei der Anzahl der erzielten Tore gibt St.Gallen im Direktvergleich den Ton an (62:47).

Was aber besonders auffällt in den detaillierten Auswertungen der Statistiker: St.Gallen läge diese Saison in der Tabelle weit vor den Luganesi, würde man die «erwartbaren Punkte» heranziehen. Also jene Punkte, die ein Team gemäss seiner «statistischen Leistungsfähigkeit» eigentlich verdient hätte. Neudeutsch gesagt: St.Gallen war diese Saison, vor allem in der Hinrunde, ein «Under-Performer», Lugano ein «Over-Performer». Ein Hinweis darauf, dass St.Gallen im Final eigentlich Favorit ist.