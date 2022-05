FCSG: Schon wieder ein Cupfinal? Kann nicht sein.

Cupfieber Nach 2021 schon wieder Cupfinal? Kann nicht sein – eigentlich! Alle 20 Jahre schafft es der FC St.Gallen in den Cupfinal. Hatten wir eigentlich gemeint. Nun steht dieses Spiel der Spiele also wirklich bevor. Was auch für die Sportredaktion heisst: Ausnahmezustand. Ralf Streule Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Ein Bild wie ein Feuerwerk. Welche Gesichter rücken wir am Sonntag in die Zeitung? Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Sie reden im Zug davon, im Bus, in den Strassencafés – und sogar in der Bibliothek hat man kürzlich über den FC St. Gallen plaudern hören. Und über den zweiten Cupfinal innerhalb eines Jahres. «Scho verruckt», wie die St. Galler derzeit in Form seien, heisst es dann zum Beispiel, von Leuten, denen man bis heute nicht abnimmt, dass sie Meisterschaft und Cup unterscheiden können.

«Mosch luege, die gwünned.»

Leere Gesichter im leeren Stadion? Das war gefühlt erst vor ein paar Tagen.

Während regionab, regionauf geschwärmt wird, staunen wir von der Sportredaktion. Weil wir schon wieder Cupfinal-Vorschauen schreiben, ja ganze Sonderbeilagen. Schon wieder? Das kann nicht sein! Gefühlt haben wir erst vor ein paar Wochen die Cupfinal-Beilage 2021 fertiggestellt. Und gefühlt war es erst vor ein paar Tagen, als wir danach die Bilder von leeren St. Galler Gesichtern im leeren Berner Stadion in die Zeitungsseite und diese Onlinespalten rückten. Und die Bilder von jubelnden Luzernern.

Gefühlt war es vor ein paar Stunden, als Peter Zeidler im Wankdorf davon sprach, in einem Jahr wieder im selben Stadion mit St. Gallen um den Cupsieg spielen zu wollen, «dann vor Zuschauern».

«Cupfinal? In einem Jahr schon wieder?», fragte man sich damals, zeigte auf die Statistik und erklärte: «Das kann nicht sein!» Alle 20 Jahre schafft es St. Gallen in den Cupfinal. Optimistisch gerechnet.

Wird’s wie 1998, einfach noch besser?

Doch sie ist gedruckt, die nächste Cupfinal-Beilage. Es gab diesmal neue Geschichten zu erzählen, neue Karikaturen zu zeichnen. Schliesslich ist der Gegner ein anderer. Die Ausgangslage ebenfalls. Tausende St. Galler Fans werden da sein und an den unvergesslichen Tag von 1998 erinnern, als Bern grün-weiss wurde und in der Hauptstadt das bisher wohl grösste Ostschweizer Fest ausserhalb der Ostschweiz stattfand. Mit vielen grünen Perücken. Und dem kleinen Makel, dass St. Gallen damals gegen Lausanne verlor und es verpasste, den zweiten Cuptitel in der 143-jährigen Geschichte zu holen. Nach 1969.

Das dritte grosse «L»

Nach Lausanne und Luzern folgt als Cupfinalgegner nun also das dritte grosse «L» des Schweizer Fussballs: Lugano.

Gegen die Tessiner soll es für die St.Galler nicht nur ein Fest wie 1998, sondern auch etwas zu feiern geben.

Die Chancen sind intakt. Auch wenn es die Tessiner immerhin schon auf drei Cupsiege gebracht haben. Ein interessantes Detail dabei: 1993 holte Lugano den Cupsieg gegen GC. Ein Jahr, nach dem es gegen Luzern im Final den Kürzeren gezogen hatte. Ein gutes Omen?

St. Gallen im Cupfinal, ohne Zuschauerbeschränkungen: Das ist ein gesellschaftliches Ereignis, so wie es jeweils der Fall ist, wenn der FC Sion im Final antritt. Und Bern zum Wallis wird.

Warten auf den zweiten Ostschweizer Cupsieg in diesem Jahrtausend

Apropos: Wann blieb eigentlich der FC Sion in dieser Cupsaison auf der Strecke? Er verlor im September im Sechzehntelfinal gegen Stade-Lausanne Ouchy 0:4, dieses scheiterte später an Biel, dieses dann an Luzern, das im Halbfinal Lugano unterlag.

Eine unsinnige Aufzählung? Eben nicht, geht es schliesslich auch darum, den St. Galler Weg in den Final zu ehren, auch wenn kein Super-League-Team im Wege stand. Meister Zürich? Scheiterte im Viertelfinal an Yverdon (womit St. Gallen im Halbfinal der Besieger des Zürich-Besiegers wurde). Basel? Musste sich Étoile Carouge geschlagen geben (St. Gallen ist damit Basel-Besieger-Besieger).

Darum drucken wir auch in diesem Jahre eine grün-weisse Sonderbeilage. Weil St. Gallen auf den Finaleinzug stolz sein darf, weil bereits jetzt Grosses erreicht ist. Und weil die Ostschweiz den erst zweiten Cupsieg in diesem Jahrtausend erringen könnte (ja, vergesst den FC Wil 2004 nicht). Und sowieso: Haben die Zeitungen in Basel eigentlich irgendwann aufgehört, Meister- und Cupfinalbeilagen zu drucken? Wir jedenfalls wären auch 2023 wieder bereit.

Schon wieder? Kann nicht sein. Eigentlich.

Die Cupfinalbeilage findet sich am Freitag, 13. Mai in unserer Printausgabe

