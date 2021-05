FCSG im Cupfinal: 11 Gründe für einen Sieg der Espen

Cupfieber Legenden-Videogrüsse, Titelhunger und eine offene Rechnung: Elf Gründe, weshalb der FCSG heute den Cup-Pokal stemmen wird Es ist eine Begegnung auf Augenhöhe, wenn der FC St.Gallen und der FC Luzern heute im Cupfinal aufeinandertreffen. Dennoch: Einiges spricht für die Ostschweizer. Wir kennen elf Gründe. Ralf Streule, Christian Brägger und Patricia Loher 24.05.2021, 05.00 Uhr

Der grosse Rückhalt bei den Fans und Barnettas Videogruss

Der Rückhalt für die Mannschaft ist bei den Fans wahnsinnig gross, und alle sind traurig, gibt es heute Montag keine grün-weissen Massen in Bern. Nichtsdestotrotz gibt der Anhang alles, um seinen FC St.Gallen zu unterstützen, die Stadt ist allerorts in die Vereinsfarben eingetaucht, und es hilft gewiss, dass Klublegende Tranquillo Barnetta ebenfalls die Daumen drückt. Auch der frühere Espen-Stürmer Cedric Itten liess es sich nicht nehmen, den Ostschweizern per Video alles Gute für den Cupfinal zu wünschen: Von Fanseite her kann also schon mal nichts schiefgehen.

Die St.Galler konnten runterfahren und sind erholt

Das 5:0 gegen Lausanne hat die St.Galler endlich erlöst von dieser Meisterschaft. Und damit vom Druck, bis und mit der 36. Runde alles geben zu müssen. So beorderte Peter Zeidler am Freitag im letzten Ligaspiel in Genf ein B-Team aufs Feld – das A-Team für den Cupfinal hatte frei und genoss seine Ruhe. Die St.Galler fahren also erholt ans grosse Spiel, das waren sie zuletzt nie. Und können somit noch ein letztes Mal für 90, vielleicht 120 Minuten alles aus sich herauspressen.

Die Ruhe im Klub

Sportchef Alain Sutter und Präsident Matthias Hüppi. Pascal Muller/Freshfocus

Müsste man für einen Verein ein Erfolgsrezept entwerfen, wäre die Ruhe im Umfeld und in der Führung einer der massgebenden Faktoren. Basel schon länger, wie auch der FC Sion, brauchen sich nicht zu wundern, weshalb sie sich im Sinkflug befanden. Am anderen, friedlichen wie harmonischen Pol liegen die Young Boys aus Bern. Und eben der FC St.Gallen, sogar in dieser Super-League-Spielzeit, die nicht gut war im zweiten Halbjahr. Aber es gab davor dank Besonnenheit den Vizemeistertitel - und nun gibt es den Besuch im Wankdorf.

Der Hunger – die Zeit ist reif

Ja, schon klar, auch der FC Luzern ist hungrig, er hat ebenfalls erst drei nationale Titel auf dem Konto, sein letzter (Cup 1992) liegt gar noch weiter zurück als jener des FC St.Gallen (Meister 2000). Aber gemeint ist der Hunger innerhalb eines Zeitfensters. Zeidler, Sutter und Hüppi sind in den drei bisherigen Jahren gemeinsam an den Aufgaben gewachsen, zumindest meistens. Mit ihnen die Mannschaft, die der Trainer entwickelt, zumindest meistens. Geht man bei ihr von einem Zyklus aus, der drei Jahre dauert mit Ankunft, Aufbau, Erfolg (und danach die Abkehr, siehe Jordi Quintillà), dann ist die Zeit jetzt, gerade jetzt ein letztes Mal reif für die Ernte.

Fazliji und Stergiou

Innenverteidiger-Duo Fazliji (links) und Stergiou. Pascal Muller/Freshfocus

Es war am 7. März 2021: St.Gallen führte in Luzern 2:0 - und verlor die Partie 2:4. Danach gab es viel Kritik, weil es zu einem unerwarteten wie unerklärlichen Systemausfall auf St.Galler Seite kam. Damals fehlten die beiden Stamm-Innenverteidiger Leonidas Stergiou und Betim Fazliji. Musah Nuhu und Yannis Letard ersetzten das Duo. Dieses Mal stehen Fazliji/Stergiou aber gemeinsam auf dem Platz: Sie sind jung, vielleicht nicht die Erfahrensten, aber dafür schnell, mit gutem Auge, und stehen für den Mut der Jungen, den St.Gallen so sehr braucht in dieser Partie.

Der schwere Weg in den Cupfinal macht Mut

St.Gallen musste nur drei Hürden überwinden. Dank des Vizemeistertitels waren die Ostschweizer in der schlanken Corona-Cupsaison im Achtelfinal gesetzt. Dennoch war es kein Leichtes, in den Final vorzustossen. Die St.Galler mussten Meister YB und den Meisterschaftsdritten Servette ausschalten, und dazwischen den späteren Aufsteiger Grasshoppers. Damit hat der FC St.Gallen zur Genüge Cupmut getankt. Zwar hatten es auch die Luzerner nicht ganz einfach. Mit Thun, Chiasso, Lugano und Aarau waren die Gegner aber doch nicht ganz so schillernd. Ein Ausrufezeichen wie St.Gallens 4:1 gegen die Young Boys fehlt ebenfalls. Die Zentralschweizer gewannen ihre Spiele stets nur mit einem Tor Unterschied – mit 1:0 und dreimal 2:1.

Der Goalie

Lawrence Ati Zigi hat die bessere Fangquote als Marius Müller. Pascal Muller/Freshfocus

Lawrence Ati Zigi gegen Marius Müller: Der Cupfinal wird auch zu einer Begegnung zweier starker und charismatischer Super-League-Torhüter. Müller hat mit seinen 193 cm Körpergrösse leichte physische Vorteile gegenüber Zigi mit 188 cm. Die Fangstatistik spricht aber für den St.Galler. Von 139 Schüssen, die in dieser Meisterschaftssaison (die zwei letzten Spiele nicht mitgerechnet) auf sein Tor kamen, parierte Zigi deren 100. Müller wehrte von 138 Schüssen 90 ab. Anders ausgedrückt: Zigi hat eine Fangquote von 71 Prozent, sein Gegenüber eine von 65 Prozent. Dazu kommt: Zigi blieb in elf Spielen ohne Gegentor, Müller in acht Partien. Aber warum die Statistik bemühen, die ohnehin mindestens so viel über die Verteidigungsleistung aussagt?! Zigi pariert schlicht spektakulärer, wirkt noch etwas reflexschneller – und wächst dann über sich hinaus, wenn’s ans Eingemachte geht.

St.Gallens Neue haben Fuss gefasst

Nach der Vizemeistersaison war es für Neuzugänge nicht einfach, im Spiel der St.Galler anzukommen. Boubacar Traorè, Thody Élie Youan und später dann Euclides Cabral waren zwar keine Ausfälle. Es war aber lange augenfällig, dass sie ihren Platz im zeidlerschen System erst noch suchten. Inzwischen scheinen sie angekommen. Besonders Youan, der im Spiel gegen Lausanne eine so tragende Rolle spielte wie nie zuvor, ist ein Hoffnungsträger auch für den Cupfinal. Dass er nun definitiv auch vertraglich zum FC St.Gallen gehört, dürfte ihm noch mehr Flügel verleihen. Im Sturm scheint er mit Junior Adamu immer besser zu harmonieren. Und auch Cabral ist unterdessen im St.Galler Team angekommen. Rechtzeitig auf den verletzungsbedingten Ausfall von Miro Muheim. Und rechtzeitig auf den Pfingstmontag.

Das gute alte Pressing, die gute alte Härte

Lukas Görtler, zweikampfstark. Marc Schumacher/Freshfocus

Es ist keine neue Erkenntnis, dass St.Gallens Pressing das konsequenteste der gesamten Liga ist. Auch wenn dies in diesem Jahr nicht mehr zu einer ausserordentlichen Torquote führte: Noch immer können die Ostschweizer damit an einem guten Tag den Gegner zermürben und ihm die Luft nehmen. Dazu kommt eine gesunde Härte, was statistisch belegt ist: Kein Team hat in dieser (wie auch in der vergangenen) Saison mehr erfolgreiche Tacklings absolviert (431). Dennoch hat kein Team weniger gelbe Karten als der FC St.Gallen erhalten (67). Vorbild in Sachen gute alte (und kluge) Härte ist Lukas Görtler. Er teilt aus, steckt aber noch häufiger ein. 80 Mal wurde der Deutsche in dieser Saison gefoult – Ligarekord. Auch im Cupfinal kann er den mentalen Unterschied machen.

Die Jungen haben vorgelegt

Die Partie am Freitag gegen Servette war für die St.Galler nur in Bezug auf das Resultat bedeutungslos. Trainer Peter Zeidler nominierte eine B-Elf, gespickt mit Spielern, die in der Super League bis anhin nur zu Teileinsätzen gekommen waren, aber auch mit jungen Akteuren, die noch nie in der höchsten Liga gespielt hatten. Bedeutungslos war es dann nicht, wie die Mannschaft im Stade de Genève auftrat. Spieler wie der erst 17-jährige Alessio Besio nutzten die Chance, sich dem Coach auf grosser Bühne zu präsentieren und setzten ein Ausrufezeichen. Die jungen St.Galler besiegten Servette, das grösstenteils mit seiner Stammformation angetreten war, mit 2:1 und spielten dabei genau so, wie es ihre Vorbilder am Pfingstmontag auch machen müssen: Unbekümmert, schwungvoll und mutig.

Die offene Rechnung mit dem Wankdorf

Legendäres Bild aus dem Wankdorf: Deutschland gewinnt 1954 den WM-Final gegen das favorisierte Ungarn 3:2. Das Spiel geht als «Wunder von Bern» in die Geschichte ein. 2001 wird das Stadion abgerissen. Die Uhr steht nun vor der neuen Arena. Keystone

Der FC St.Gallen hat mit dem Wankdorf noch einige Rechnungen offen. Den Cupfinal 1998 gegen Lausanne verloren die Ostschweizer noch an altehrwürdiger Stätte, der Stachel jener bitteren Niederlage sitzt bei den Fans weiterhin tief. 2001 wurde das Stadion abgerissen, im Sommer 2005 die neue Arena mit einer Kapazität von rund 31'000 Zuschauern eröffnet. Seither unternahm St.Gallen in Bern 29 Anläufe, blieb gegen die Young Boys aber immer sieglos. Sieben Mal holten die Ostschweizer im Wankdorf wenigstens einen Punkt. St.Gallens letzter Sieg in Bern datiert vom 20. März 2005 im Stadion Neufeld: Damals gewannen die Gäste nach einem 3:0-Vorsprung noch mit 3:2. Trainer der St.Galler war Heinz Peischl. Bei den Young Boys stürmte noch Stéphane Chapuisat. Die Zeit ist also gekommen für einen ersten St.Galler Sieg im neuen Stadion Wankdorf. Zumal der Gegner diesmal nicht YB heisst.