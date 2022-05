FCSG: Peter Zeidler spricht über Vorfreude und Nervosität

Cup-Vorfreude «Wir zählen die Tage»: Peter Zeidler über sein Cupfinal-Kader, Tischtennis und Tage zwischen Vorfreude und Nervosität Peter Zeidler ist drei Tage vor dem Cupfinal an der Medienkonferenz voller Vorfreude und in Fabulierlaune. Er spricht über Nervosität, über den Gegner – und die Penaltytrainings. Und: Ja, er habe die Aufstellung bereits im Kopf. Dort bleibt sie aber vorerst. Ralf Streule Jetzt kommentieren 12.05.2022, 16.27 Uhr

St.Gallens Cheftrainer Peter Zeidler. Bild: Freshfocus

Dass ein grosses Spiel für den FC St.Gallen ansteht, zeigt sich auch an der Pressekonferenz drei Tage vor dem Spiel. Die Pressestühle sind alle besetzt, auch nationale Medien wollen wissen, was im Klub geht. Zum Beispiel «les amis de la Romandie», wie sie Trainer Peter Zeidler – seine frankophone Ader ist bekannt – begrüsst. Aus Genf sind die Reporter gekommen und wollen einiges Wissen über die St.Galler. Und über die aufsteigende Form des Genfers Jérémy Guillemenot.

Die schwere Balance zwischen Lockerheit und Energieaufbau

Natürlich ist Zeidler in Fabulierlaune, nicht nur auf französisch. «Drei mal schlafen noch. Darauf haben wir hingefiebert. Man zählt die Tage, die geprägt sind von grosser Freude. Vorfreude auch auf einen möglichen Erfolg.» Solche Dinge sagt er. Und er muss natürlich auch über die Stimmung in der Mannschaft Auskunft geben, über mögliches Nervenflattern nach zwei verlorenen Meisterschaftsspielen, über die Gratwanderung zwischen Lockerheit bewahren und Energie aufbauen. Was kann ein Trainer dazu beitragen? Und wie?

Was Nervosität angehe, sei zunächst jeder einzelne Spieler für sich verantwortlich, sagt er. «Da kann der Trainer nicht alles beeinflussen». Aber die Stimmung sei gut und zwei Dinge hielten die Nervosität tief: «Jeder hilft jedem, darauf kann sich jeder verlassen. Und: Wir wissen, wie wir spielen wollen, darauf kann man sich in der Nervosität berufen.» Was er als Trainer tun kann? «Bekräftigen, was sie gut gemacht haben. Wir wählen bewusst den Ansatz: Wir haben nur etwas zu gewinnen.» Man sei schon ein Sieger als Cupfinalist - und nehme alles, was darüber hinausgehe.

«Was zweimal gelingt....»

Einstimmen wird sich das Team in Spiez, dort werde auch Zeit bleiben für Einzelgespräche - und ja, vielleicht sogar für den Film «Das Wunder von Bern», das den WM-Titel der deutsche Nationalmannschaft 1954 im Wankdorf thematisiert. Wie die deutsche Auswahl hat das St.Galler Cupsieger-Team 1969 in Spiez übernachtet. Zeidlers Team tut dies auch diesmal.

«Um den gemeinsamen Traum so vor Augen zu halten.»

Auf französisch heisse es schliesslich «jamais deux sans trois»: Was zweimal passiert, passiert ein drittes Mal.

Tischtennis bis tief in die Nacht

Natürlich beruft man sich als FC St.Gallen derzeit auch darauf, dass in diesem Jahr sehr vieles anders sein wird als beim verlorenen Cupfinal 2021. Zuschauer werden da sein, das Team unterscheide sich stark, und: In der Meisterschaft steht das Team weit besser da als vor einem Jahr. «Damals spürte ich tatsächlich eine andere Anspannung, vielleicht hatten wir nicht dieses Feuer und die nötige Konzentration.

Wird das nun anders sein? Ich glaube schon.» Zeidler erzählt die Episode, als sich einige Spieler nach der Rückkehr von Bern am Mittwochmorgen um halb zwei noch Tischtennis-Duelle lieferten. Ein Zeichen für Lockerheit, findet er. «Ob man’s will oder nicht, ein bisschen abergläubisch ist man, darum haben wir ja auch das Hotel gewechselt.» Allzu viel Elementares werde sich bei der Vorbereitung dennoch nicht ändern.

Der Cupgoalie ist wohl auch fürs Penaltyschiessen gesetzt

Das verlorene Spiel gegen YB am Dienstag gewichte er nicht stark, «man merkte, 100 Prozent war man nicht bereit für jenes Meisterschaftsspiel. Manchmal waren wir ja auf Augenhöhe mit einem der besten Klubs der Schweiz, wir haben Vertrauen in uns».

Kurz ins Stocken gerät Zeidler auf die Frage, ob bei einem allfälligen Penaltyschiessen vielleicht doch noch Lawrence Ati Zigi für den Cupgoalie Lukas Watkowiak eingewechseln werde. Er sagt aber:

«Wir haben in die Trainings Elfmeterschiessen eingebaut, und ich habe gesehen: Da sind beide Goalies auf gleichem Niveau.»

Auch bei allfälligen Penaltyschützen habe sich einiges herauskristallisiert. Natürlich sei dies dann auch eine Frage der psychologischen Verfassung der einzelnen Spieler - «aber wir haben viele gute Schützen». Auf Namen verzichte er. Lugano könnte mithören.

Auch die Aufstellung für Sonntag habe er sich im Kopf bereitgelegt - natürlich bleibt auch sie vorerst dort. Schliesslich warte ein starker Gegner, dem man viel Respekt entgegenbringe.

