FCSG: Der Cuptraum ist ausgeträumt - 1:2 gegen den FC Basel

Cup-Viertelfinal St.Gallens Traum vom dritten Cupfinal in Folge ist ausgeträumt: So kam die 1:2-Niederlage gegen Basel zustande St.Gallen kämpft herzhaft, muss sich aber dem spielerisch überlegenen FC Basel beugen – 1:2 nach Verlängerung. «Wir fanden nur sporadisch zu unserem Spiel», muss Peter Zeidler am Ende des bitteren Abends konstatieren. Dieser ist gleichbedeutend mit dem Ende von fast drei Jahren voller Cup-Höhepunkte. Ralf Streule Jetzt kommentieren 01.03.2023, 23.44 Uhr

Die Entscheidung in der 95. Minute: Jubelnde Basler mit Torschütze Zeki Amdouni (Dritter von rechts).

Noch einmal rettete der Pfosten. Zum dritten Mal an diesem Cup-Viertelfinal-Abend prallte der Ball ans Gehäuse hinter Lukas Watkowiak. Diesmal aber, in der fünften Minute der Verlängerung, stand ein Basler da, um den Ball unterzubringen. Zeki Amdouni traf zum 2:1 und liess die Basler jubeln; vor dem Espenblock taten sie das, etwas provokativ wohl, die grünweissen Fans waren ausser sich, Trainer Peter Zeidler ebenfalls.

Fans wie Trainer mussten sich danach aber eingestehen: Unverdient war dieser Treffer und letztlich der Basler Sieg nicht. Zum ersten Mal rannten die Ostschweizer in diesem Cupspiel einem Rückstand nach – sie taten es mit viel Engagement, aber sie taten es vergeblich. Am Ende des Abends vor 14'911 Fans waren es die Rotblauen, die den Halbfinal-Einzug bejubelten.

Basel führt die feinere Klinge

Zuwenig hatten die St.Galler offensiv entgegenzusetzen gehabt. Und zu selten war es ihnen geglückt, mit ihrem Pressingfussball die Basler in Bedrängnis zu bringen. Die Enttäuschung, das zeigten die Bilder nach der Partie, war bei St.Gallen riesengross. Klar, es war um viel gegangen. Für Peter Zeidlers Team darum, einen lange währenden Traum weiterzuträumen und als erklärte Cupmannschaft ein weiteres Kapitel zu schreiben. Und für Basel um die Chance, eine bisher verpatzte Meisterschaft mit einem Cuperfolg vergessen zu machen. Beide Motive setzten viel Energie frei.

Das Spiel entwickelte sich früh in den erwarteten Bahnen: Basel suchte den Ballbesitz, St.Gallen das Pressing und die Balleroberung. Die Basler aber gingen fast allen heiklen Situationen mit schnellem Doppelpassspiel aus dem Weg. Und brachten selber immer wieder Gefahr vor das Tor der St.Galler. «Die Basler waren top vorbereitet, wir fanden nur sporadisch zu unserem Spiel», so erklärte Zeidler. Und vielleicht war es auch Lukas Görtlers Absenz im Mittelfeld, die Basel in die Karten spielte – Zeidler hatte den verletzten Captain im rechten Mittelfeld durch Grégory Karlen ersetzt, der weniger Vehemenz in die Zweikämpfe brachte.

Letztlich war es die praktisch einzige Ostschweizer Torchance der ersten Hälfte, die zur Pausenführung reichte. Es sah leichtfüssig aus, was Christian Witzig in der zehnten Minute zeigte: Ein Lauf in die Tiefe, ein präziser Querpass, und schon stand Jérémy Guillemenot frei, um das 1:0 zu erzielen.

Jérémy Guillemenot trifft unbedrängt zum 1:0. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Das Tor brachte die Basler aber nur kurzzeitig aus dem Konzept. Immer wieder lancierten Wouter Burger oder Fabian Frei Steilpässe, immer wieder kamen Anton Kade und Zeki Amdouni zu gefährlichen Abschlüssen. Die St.Galler verloren den Zugriff aufs Spiel, liessen den Baslern viel Raum über die Seiten.

Glückliche Pausenführung für die St.Galler

Als Schiedsrichter Fedayi San zur ersten Pause pfiff, atmete man beim FC St.Gallen tief durch. Mit 1:0 ging man in die Kabine, hatte einige heikle Momente überstanden und konnte sich beim Pfosten bedanken, der den Kopfball von Anton Kade abgewehrt hatte. Beim Videoschiedsrichter, der bei einem möglichen Handspiel von Isaac Schmidt im Strafraum nicht interveniert hatte. Und bei Matej Maglica, der manch eine Basler Hereingabe mit Kopf oder Fuss entschärft hatte.

Unheil deutete sich auch danach an. Zweimal noch konnte Cup-Goalie Lukas Watkowiak in höchster Not retten. Nach einer Stunde aber, nach Fabian Freis trockenem Steilzuspiel auf Andi Zeqiri, waren die St.Galler ausgespielt. Der Ausgleich war da.

St.Gallens Aufbäumen nach dem Ausgleich

Wer nun erwartete, dass St.Gallen das Spiel entgleite, sah sich aber getäuscht. Zeidler reagierte mit der Hereinnahme von Leon Dajaku und Willem Geubbels. Und kurz darauf durfte auch Stürmer Julian von Moos endlich wieder für die St.Galler auflaufen. Er, wie auch Dajaku, brachten etwas Unberechenbarkeit in den St.Galler Angriff. Die Ostschweizer fanden zu einer ihrer besten Phasen des Spiels, klare Torchancen aber fehlten – und zuweilen gingen sie etwas gar viele Risiken ein. Basler Gegenstösse wirkten stets gefährlich. Das Spiel wogte hin und her, als es in die Verlängerung gepfiffen wurde. Und dann jenen Ausgang nahm, den man sich aus St.Galler Sicht nicht gewünscht hatte.

Ihn trifft keine Schuld: Cup-Goalie Lukas Watkowiak. Bild: Gian Ehrenzeller / KEY

Für St.Gallen geht mit dem 1:2 gegen Basel eine fast dreijährige Phase mit Cup-Höhepunkten zu Ende. Es ist, mit Ausnahme der beiden Finalspiele, die erste Cupniederlage seit dem Aus gegen Winterthur im Herbst 2019. Damals begann für St.Gallen ein Hoch in der Meisterschaft. Immerhin: Diese Hoffnung bleibt den Grünweissen. Bereits am Sonntag geht es mit dem Heimspiel gegen die Grasshoppers weiter. Der zweite Platz in der Meisterschaft ist weiterhin in Griffnähe.