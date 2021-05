Cup-Final Fünf Köpfe für einen Traum: Diese Protagonisten schrieben mit Basil Stillhart am Drehbuch für den St.Galler Finaleinzug Natürlich: Basil Stillharts aussergewöhnlicher Treffer im Halbfinal gegen Servette stiess das Tor zum Cupfinal vollends auf. Es gibt aber fünf weitere Personen, die in der diesjährigen Cupgeschichte eine besondere Rolle gespielt haben. Von A wie Adamu bis Z wie Zigi. Ralf Streule 20.05.2021, 12.00 Uhr

Peter Zeidler Wer die drei St.Galler Cupauftritte in diesem Jahr gesehen hat, muss zum Schluss kommen: Hier weiss ein Trainer, wie man seine Spieler heiss macht auf eine Cuppartie. Wobei: Da war dieses Cupaus in Winterthur 2019, an welchem Zeidler zu knabbern hatte. Vielleicht ist es ja ausgerechnet die Schmach von damals, die ihn noch stärker vom Cuperfolg träumen lässt. Oder aber der Stachel aus dem Wallis. Bekanntlich hat er schon den FC Sion in den Cupfinal gebracht, musste den Klub aber kurz vor dem Endspiel verlassen. Dem Cup, das ist sicher, misst er grosse Bedeutung bei. Was wiederum Präsident Matthias Hüppi freut, der sich schon lange nach dem Cupcoup sehnt.

Lukas Görtler Ein Mann wie geschaffen für Cupspiele. Sein positiver Kampfgeist ist ansteckend, mit Technik und einer guten Portion Körperlichkeit bringt er im Mittelfeld oft ein Übergewicht für die St.Galler zustande. Besonders in den Spielen gegen YB und GC war dies offensichtlich. Natürlich aber steht eines über allem: Sein sehenswerter Treffer zum 1:0 gegen die Grasshoppers, als er einen feinen Pass von Jérémy Guillemenot volley abnimmt und mit Wucht und Präzision versenkt. Der Treffer hat ihm die Nomination für das «Tor des Monats» im deutschen Fernsehen eingebracht. Was er selber dazu sagt, könnte nicht typischer für ihn sein: «Da war auch eine Portion Glück dabei.»

Junior Adamu Acht Mal hat der Österreicher für die St.Galler in 14 Meisterschaftsspielen getroffen. Das eine Tor in drei Cupspielen ist deshalb eigentlich nicht der Rede wert. Oder doch? Das 1:0 des 19-Jährigen gegen YB leitete das Ostschweizer Cuphochgefühl ein. Es war ein schwieriger, in der Rückwärtsbewegung erzielter Treffer. Noch bemerkenswerter dann seine Vorbereitung zum 2:0, als er Kwadwo Duah elegant mit dem Absatz bediente. Dank seines Assists zum 4:1 wurde er zum Mann des Spiels – abgesehen von Goalie Lawrence Ati Zigi. Junior Adamu hat in der Offensive der Ostschweizer seinen Platz gefunden. Blöd nur, wird der Cupfinal vielleicht die letzte Partie des Leihspielers für St.Gallen sein.

Lawrence Ati Zigi Man hat schon viele Kostproben gesehen von Zigis Vorzügen. Da ist dieser unfassbar schnelle Reflex, die Flugeinlagen, dieses krakenhafte Sich-breit-und-gross-Machen, wenn ein Stürmer vor ihm zum Abschluss kommt. Im Cupspiel gegen YB setzte er einen obendrauf. Die SRF-Zusammenfassung des 4:1 wirkt wie ein Bewerbungsvideo eines Goalies. Der Betrachter sieht – nebst verzweifelten Bernern– einen Zigi, der mit dem Fuss klärt, dann in die Ecke taucht, später einhändig abwehrt. Das Gute an Zigi: Je grösser die Emotionen und das Spiel, desto besser seine Leistungen. Ein Cupfinal dürfte ihm liegen. Und: Auch Luzerner hat er schon zur Verzweiflung gebracht.

Victor Ruiz Das 2:0 gegen GC, das 4:1 gegen YB: Man könnte sagen, Victor Ruiz habe im Cup immer erst zugeschlagen, wenn St.Gallen ohnehin schon auf der Siegesstrasse war. Wer den Klub in dieser Saison aber kennen gelernt hat, weiss: Nachsetzen ist wichtiger als vorlegen. Genau deshalb braucht es Ruiz: Er hört nie auf zu rennen, zu kämpfen, dagegenzuhalten. Im Cup hat er damit viel zum Finaleinzug beigetragen. Was ebenfalls für ihn spricht: Keiner versenkt in der Schweiz die Penaltys derzeit so traumwandlerisch sicher und firlefanzfrei wie er. Was in einem Cupfinal bekanntlich auch seine Vorteile haben kann. Und wir wollen jetzt gar nicht an 1998 erinnern.