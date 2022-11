Cup-Achtelfinal «Wir bleiben unseren Prinzipien treu»: Wil-Trainer Iacopetta vor dem Cuphit gegen Sion Am Mittwochabend gastieren die Constantins mit ihrem FC Sion im Wiler Bergholz. Es soll ein Cupfest geben: Mit guten Wiler Chancen aufs Weiterkommen, einem Wiedersehen und dem einen Wermutstropfen – Superstar Balotelli, wie könnte es anders sein, bleibt auch jetzt Thema. Ralf Streule Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wil-Trainer Brunello Iacopetta: Auf geht's! Bild: Ralph Ribi

Der FC Wil und der Cup: Das war lange Zeit eine Liebesbeziehung, mit dem Höhepunkt von 2004, dem Cupfinal-Triumph gegen die Grasshoppers. In den vergangenen Jahren aber kühlte diese Liebe ab, kleiner Höhepunkt war vor zehn Jahren die Viertelfinal-Qualifikation gegen YB, der FC Zürich war damals Endstation.

Am Mittwochabend ab 19.30 Uhr hat der FC Wil im Lidl-Sportpark Bergholz die nächste Chance, einen Viertelfinal zu erreichen. Das Spiel gegen Sion wird ein Höhepunkt in diesem Wiler Fussballjahr sein. Die Chancen auf einen Wiler Sieg sind intakt, zumal die Ostschweizer in der Challenge League auf einer Erfolgswelle reiten und sehr heimstark sind.

Guter Vorverkauf, trotz Rückschlag

Bis am Dienstag waren 2200 Tickets abgesetzt, dies trotz Wermutstropfens: Die Hoffnung hat sich am Montag zerschlagen, Mario Balotelli im Bergholz spielen zu sehen. Die italienische Fussballgrösse des FC Sion ist für zwei Spiele gesperrt worden, nachdem er am Wochenende Basler Fans seinen «Stinkefinger» entgegengestreckt hatte.

Mario Balotelli, wie man ihn kennt. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Wil-Trainer Brunello Iacopetta bedauert einerseits, dass der Star nicht auflaufen wird.

«Es wäre für die Zuschauer schön gewesen – und auch die Spieler hätten sich gerne mit ihm gemessen.»

Anderseits aber sei es auch gut so – «weil wir uns ohnehin auf das ganze Team einstellen wollen und nicht auf einen Spieler alleine». Die Chancen für sein Team schätzt der Trainer realistisch zurückhaltend ein. Auch wenn im Nachgang zur Balotelli-Geschichte gerade viel Zündstoff drin ist beim FC Sion, und auch wenn der FC Wil zuletzt fast ein halbes Jahr zu Hause nicht mehr verloren hat, sagt Iacopetta:

«Sion hat so viel Qualität im Team, dass es ganz klar in der Favoritenrolle ist.»

Dazu komme der «riesige Stellenwert, den der Cup im Wallis hat». Dennoch habe er seinem Team nicht etwa eine Defensivstrategie auferlegt. «Wir bleiben unseren Prinzipien treu – vielleicht nehmen wir aber etwas Risiko raus.» Die Spieler seien voller Vorfreude. So sehr, dass er schauen müsse, «nicht noch Benzin reinzuwerfen».

Stojilkovics Rückkehr

Eine besondere Partie dürfte es auch für Sion-Stürmer Filip Stojilkovic werden, der im Herbst 2019 für den FC Wil gespielt hatte und in 18 Partien acht Tore erzielte. Seit seinem Abgang zu Aarau und später zu Sion hat sich der 22-Jährige stark weiterentwickelt. Für die Walliser kam er diese Saison stets zum Einsatz und traf fünf Mal. Er dürfte auch im Cup gegen seinen Ex- Klub gesetzt sein. Doch nicht nur für ihn ist es ein Wiedersehen.

Sions Joël Schmied verteidigte in der Saison 2019/20 noch für die Wiler. Er dürfte es unter anderen mit Stürmer Silvio zu tun bekommen. Mit ihm also, der bereits dabei war, als der FC Wil vor 17 Jahren zum bisher letzten Mal auf den FC Sion traf – und auswärts 0:2 verlor.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen