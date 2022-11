Am Montagabend fuhr der FC St.Gallen bereits nach Bellinzona. Er nimmt den AC Arbedo-Castione, einen Tessiner Klub der zweiten Liga, ernst als Cup-Gegner. Und will am Dienstagabend selbstredend in die Runde der letzten Acht einziehen.

Christian Brägger 07.11.2022, 19.40 Uhr