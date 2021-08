FC Wil: Drei Coronafälle, zwei Spiele verschoben

Covid-19 im Fussball Drei Coronafälle: zwei Spiele des FC Wil verschoben Der FC Wil kann die kommenden beiden Auswärtsspiele in Kriens und bei Xamax nicht bestreiten. Im Kader der Ostschweizer wurden drei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. 20.08.2021, 20.07 Uhr

Am Samstag findet in Kriens kein Fussballspiel statt. Nadia Schärli

(pl) Am Freitag hat der FC Wil die ungeimpften Spieler einem Coronatest unterzogen. Drei Proben fielen positiv aus. Ein Grossteil der Mannschaft begab sich daraufhin in Quarantäne. In Absprache mit der Swiss Football League wurden die beiden Spiele in Kriens, das am Samstag auf dem Programm stand, und auswärts gegen Xamax verschoben. Dies teilte der Ostschweizer Challenge-League-Klub am Freitagabend in einem Communiqué mit.