coronavirus FCSG muss in Quarantäne: Betim Fazliji und Lukas Watkowiak positiv auf Covid-19 getestet – Spiel gegen FC Zürich verschoben Die FCSG-Spieler Betim Fazliji und Lukas Watkowiak sind am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beide klagten zuvor über leichte Krankheitssymptome, worauf sie sich einem Test unterzogen. Das Super-League-Spiel gegen den FC Zürich vom Sonntag wird deshalb verschoben. 28.11.2020, 10.13 Uhr

Betim Fazliji hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Bild: Urs Lindt / freshfocus

(pd/nat) Zwei Spieler des FC St.Gallen sind am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Da in den vergangenen 14 Tagen wiederholt Spieler positiv auf Covid-19 getestet wurden, ordnete das St.Galler Kantonsarztamt für das Team und die Staffmitglieder, die engen Kontakt mit den beiden Spielern hatten, eine Quarantäne an. Diese dauert bis und mit Dienstag, 1. Dezember. Betim Fazliji und Lukas Watkowiak müssen für zehn Tage in Isolation. Dies teilt der FCSG in einem Communiqué mit.