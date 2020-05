Interview Coronamisere beim FCSG: Über 3000 Fans verzichten aus Solidarität auf eine Rückzahlung – und lösen bereits ihr Abo für kommende Saison Der FC St.Gallen wird diese Saison keine Spiele vor Publikum mehr bestreiten. Deshalb hat er seinen Saisonabonnenten die Rückzahlung des Betrags für die ausstehenden sechs Heimspiele angeboten. Tausende verzichten und haben sich gar schon entschieden, eine neue Saisonkarte zu lösen. Ivo Forster, CEO der FCSG Event AG, im Interview. Alexandra Pavlovic 07.05.2020, 12.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die Saisonabonnenten des FC St.Gallen haben Post erhalten: Der Verein zeigt seinen treuesten Fans auf, welche Varianten es in Sachen noch laufender Saisonkarten, die nicht mehr genutzt werden können, gibt.

Variante 1: Verzicht auf Rückzahlung des Teilbetrags für die ausstehenden sechs Heimspiele bei gleichzeitigem Lösen einer neuen Saisonkarte. Die Namen der entsprechenden Personen werden am Spielfeldrand eingraviert.

Variante 2: Verzicht auf Rückzahlung des Teilbetrags ohne Lösen einer neuen Saisonkarte. Namen der entsprechenden Personen werden ebenfalls am Spielfeldrand verewigt.

Variante 3: Rückzahlung des Teilbetrags.

Das Echo der Fans ist überwältigend: Die allerwenigsten wollen bis anhin ihr Geld zurück.

Wie war bisher das Echo auf Ihre Aktion?

Ivo Forster, CEO FCSG Event AG

Ivo Forster: Wir sind einfach überwältigt. Am Dienstag noch haben 2100 Personen auf die Rückerstattung verzichtet und das Abo für kommende Saison gelöst. Am Mittwoch waren es schon 2900. Dass wir innert Kürze eine solch grosse Solidarität erleben, hätten wir nicht erwartet. Ich habe heute noch Gänsehaut von Nachrichten, die mich erreichen. In zahlreichen Mails erhalten wir Zusprüche und Danksagungen. Und diese kommen nicht nur aus der Ostschweiz. Auch national schlägt unsere Aktion hohe Wellen.

Die Fans können auf eine Rückerstattung verzichten und schon ein neues Abo lösen. Gleichzeitig werden ihre Namen auf dem Spielfeldrand eingraviert. Wie ist die Idee dafür zustande gekommen?

Wir haben ein kreatives Marketingteam und haben uns schon sehr früh nachdem die Pandemie ausgebrochen ist, überlegt, wie wir die Sache rund um die Saisonabos angehen können. Die Coronakrise hat einschneidende Folgen für uns alle. Gerade in dieser schweren Zeit haben sich viele Anhänger solidarisch gezeigt. Wir wollten dem Sorge tragen und haben nach einer Möglichkeit gesucht, die zum FC St.Gallen passt und eine Wertschätzung gegenüber den Saisonkartenbesitzern darstellt. Daher haben wir uns für die Verewigung am Spielfeldrand entschieden. Dort, wo man den Spielern am nächsten ist.

Gab es auch andere Optionen? Etwa den Saisonabonnenten einen Teil ihres Geldes sowieso zurückzuerstatten?

Ja, die gab es. Auch die von Ihnen erwähnte Option haben wir in Betracht gezogen. Die Liquidität des FCSG ist für uns derzeit ein vielbesprochenes Thema und gerade jetzt während der Coronakrise war es uns daher wichtig, eine offene und transparente Kommunikation mit allen Beteiligten zu führen. Letztlich wollten wir aber nicht immer vom Geld sprechen, sondern eben auch von der Solidarität und der Wertschätzung. Daher haben wir uns entschieden, ein Abo+ zu kreieren und gleichzeitig auch die Möglichkeit des Verzichts auf Rückerstattung aufgezeigt.

Ist der FCSG schweizweit der einzige Club, der seinen Saisonkartenbesitzern solche Auswahlmöglichkeiten bietet oder machen das auch andere Super League Clubs?

Meines Wissens sind wir bisher die einzigen, die so früh eine Kampagne für die Saisonkartenbesitzer gestartet haben. Uns war es wichtig, die Nähe, welche wir in der Ostschweiz mit unseren Anhängern und Abobesitzern pflegen, weiterhin aufrecht zu erhalten. Und es funktioniert. Wie es abschliessend die anderen Vereine handhaben, weiss ich nicht genau.

Kaum 24 Stunden aufgeschaltet, haben schon Tausende von Ihrer Aktion Gebrauch gemacht. Welche Option haben die Personen am häufigsten ausgewählt?

Wir haben rund 2900 Personen, die von der Option 1 Gebrauch gemacht haben, sich also für den Verzicht auf Rückerstattung sowie das Saisonabo+, bei dem alle Test-, Cup- und Uefa-Qualifikationsspiele inkludiert sind, entschieden. Bei der Option 2 sind wir im zweistelligen Bereich. Eine sehr grosse Solidarität dürfen wir auch von Sponsoren-, Hospitality- und Logenpartnern erfahren.

Gibt es Personen, die weder mit Option 1 noch mit Option 2 zufrieden waren und sich beim Club gemeldet haben?

Ja, die gibt es. Es sind vereinzelt Personen, die Näheres über die Aktion wissen wollen. Im persönlichen Gespräch erklären wir dann, worum es uns bei der Kampagne geht. Die meisten entscheiden sich nach unserem Gespräch ebenfalls für Option 1. Personen, die nach unserem Gespräch keine der beiden Optionen in Betracht ziehen wollen, erstatten wir den Betrag der letzten sechs Heimspiele ohne Wenn und Aber zurück.

Wie viele Personen haben Sie insgesamt angeschrieben?

Das waren rund 7000 Mails. Wir wollten mit unseren Kunden offen und transparent kommunizieren und haben uns daher für den digitalen Weg entschieden.

Von welcher möglichen Summe sprechen wir hier, die der FC St.Gallen den Saisonabonnenten nicht mehr zurückzahlen müsste?

Wir sprechen generell nicht über Zahlen. Für uns steht bei dieser Aktion die Solidarität im Vordergrund. Es soll ja nicht immer ums Geld gehen. Wir alle leiden darunter, dass wir die Heimspiele des FC St.Gallen nicht mehr mitverfolgen können. Und wir sehen unsere Kampagne als Engagement und Vorfreude darauf, dass es endlich wieder losgehen soll mit dem Fussball.

Welche Folgen hätte es für den Club, wenn er doch einen Grossteil der Saisonabos zurückerstatten muss?

Nach diesen ersten zwei Tagen glaube ich nicht, dass es sehr viele Rückerstattungsanträge geben wird. Es werden sich hoffentlich auch in den nächsten Tagen noch viele Saisonkarteninhaber solidarisch zeigen. Dass den Leuten nicht egal ist, was mit dem FC St.Gallen geschieht, sehen wir auch an den viele Neukunden. Eine genaue Zahl kann ich Ihnen jetzt nicht nennen. Aber wir haben im Vorfeld noch nie so viele neue Saisonabos verkauft wie in letzter Zeit.

Einigen dürfte die Idee, sich am Spielfeldrand im Stadion verewigen zu können, gefallen. Können auch Personen, die kein Saisonabo haben, davon Gebrauch machen?

Nein. Diese Möglichkeit steht bis zum 24. Mai exklusiv nur unseren angeschriebenen Saisonabonnenten zur Verfügung. Ihre Solidarität, die sie uns in den kommenden Tagen entgegenbringen, soll auch noch über Jahre Wirkung zeigen. Das wollen wir würdigen.