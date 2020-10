Coronafälle bei Ghana – weshalb FCSG-Goalie Zigi trotzdem nicht in Quarantäne ist

St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi war zuletzt in der Türkei mit der ghanaischen Nationalmannschaft unterwegs. Der 23-Jährige kehrte am Dienstag in die Schweiz zurück. Laut «Blick» sind unterdessen drei Mitglieder des ghanaischen Nationalteams positiv auf das Coronavirus getestet worden, Zigi aber trainiere seit Donnerstag wieder in St.Gallen mit. «Wie ist das möglich?», fragt die Boulevardzeitung.

16.10.2020, 19.50 Uhr